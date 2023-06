Mare, Notti romantiche e Feste di San Giovanni nel primo Ecoweekend estivo

Nel primo Ecoweekend estivo, si pensa principalmente al mare. Sarà un fine settimana di tuffi ma non solo. In programma una serie di iniziative e feste per San Giovanni, qualche sagra e la Notte romantica nei borghi più belli d’Italia. Ecco la tradizionale carrellata di eventi green.

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Notte romantica nei Borghi più belli

E’ la “Notte romantica nei Borghi più belli d’Italia”. Sabato 24 giugno una serie di appuntamenti ed eventi per celebrare l’amore e la bellezza con la possibilità di fermarsi in alcuni angoli dei piccoli paesi e farsi travolgere dalla suggestione e dai sentimenti sprigionati dai paesaggi.

A ospitare la Notte romantica saranno una decina di Comuni pugliesi: Alberona, Bovino, Cisternino, Maruggio, Monte Sant’Angelo, Pietramontecorvino, Presicce – Acquarica, Roseto Valfortore, Sammichele di Bari e Vico del Gargano.

In particolare, in tutti i borghi, è in programma il flashmob “Unplugged”: sono invitati tutti coloro che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a partecipare alla serata, esibendosi in un vicolo, una piazzetta, un angolo del borgo, suonando rigorosamente in acustico.

La Piccola Matera

Definita non a torto da qualcuno la “piccola Matera”, Ginosa è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato all’improvviso, le case scavate nella roccia ne sono infatti una preziosa testimonianza. E si andrà alla scoperta della città sabato 24: dopo l’incontro in Piazza Nusco, nel cuore del bianco centro storico, ci si dirige verso il castello medievale e la chiesa Matrice che affacciano sulla gravina. Da qui, attraverso dei tortuosi sentieri, si raggiunge il villaggio della Rivolta per visitare all’interno le grotte che conservano ancora caminetti, stalle, giacigli ed arredi del tempo. La visita guidata sarà incentrata sul popolamento e le vicende storiche che hanno caratterizzato il sito dalla Preistoria ai giorni nostri. Info 3494412840.

Parchi Agos Green& Smart

Dopo la partenza della stagione 2023 con le giornate di animazione del 27 maggio a Milano e del 10 giugno a Catania, Parchi Agos Green&Smart fa tappa a Lecce sabato 24 giugno con un grande evento di inaugurazione.

Teatro della giornata, con attività dalle 9 alle 20, sarà il parco Bruno Petrachi, nel rione San Sabino, completamente riqualificato grazie all’intervento di Agos che ha adottato l’area verde sulla base di quanto previsto nel progetto “Il verde sei tu: adotto un’area verde e sponsorizzo l’iniziativa” del Comune di Lecce.

Le poisson d’Ariane – Mostra

Da scarti di legna a pezzi d’arte unici. L’amore per il mare rappresentato dai pesci che crea, uno diverso dall’altro, di colore e dimensione. Il grande rispetto della natura manifestato dall’uso di soli materiali riciclati. Ariane Buldiger Cavioli è una manager affermata a Ginevra che scopre la sua forte vena artistica durante lunghe passeggiate nel Salento, terra di cui si innamora perdutamente. È qui che prima con i pezzi degli ulivi uccisi dalla Xylella e poi con i rami portati a riva dalle onde trova l’ispirazione per le sue installazioni, che per la prima volta saranno esposte al pubblico in una mostra. Il vernissage della mostra si terrà sabato 24 giugno alle ore 19:00 nel Palazzo Ducale in località Presicce (Presicce-Acquarica): con l’artista Ariane ci sarà Paolo Rizzo, sindaco di Presicce-Acquarica, il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, e il regista Edoardo Winspeare.

In kayak a Porto Selvaggio

Un’escursione in kayak e canoa alla scoperta dell’area marina di Porto Selvaggio. E’ l’appuntamento per sabato 24 giugno: il Parco è uno scrigno del Salento, le alte falesie, le grotte, le baie con le fresche sorgenti sono solo il contorno di questo luogo. Infatti Porto Selvaggio preserva una delle più grandi aree di conifere di tutto il territorio salentino e inoltre lungo la costa del parco sono presenti molteplici siti archeologici di grandissima rilevanza scientifica. In questo angolo di paradiso si conservano importanti testimonianze preistoriche dell’uomo di Neanderthal. È stupendo navigare in queste acque quando il sole ormai volge al tramonto. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

San Giovanni a Mola di Bari

Nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, sino alla prima metà del Novecento, la comunità molese era solita organizzare una festa campestre nella omonima località, a qualche chilometro dal centro abitato, dove oggi è ancora una chiesa dedicata al Santo, la Chiesa di San Giovanni de Fore. L’attività esperienziale di sabato consiste in una passeggiata alla scoperta dei luoghi e degli scorci paesaggistici che dalla chiesa di Loreto conducono sino alla Chiesetta di San Giovanni. L’itinerario si snoderà lungo la costa a sud di Mola di Bari, percorrendo i resti della via Traiana e la nota Strada dei Tufi. Info prenotazioni.visitmoladibari.it

La Via Francigena

Un cammino serale lungo la Via Francigena in terra di Cannole con sorpresa. Sabato, in occasione della festività di San Giovanni, l’associazione Il Giunco propone un breve cammino emozionale ad anello sulla Via Francigena in uno dei luoghi più suggestivi del tratto salentino, ricco di spiritualità e storia, quello a ridosso di Cannole. A passo lento, fra macchia mediterranea, oliveti e pinete faremo un tuffo nel passato nei luoghi intorno a masseria Torcito, accompagnati dalle sonorità serali e dai profumi del tramonto. Una lieta sorpresa musicale a cura di Giorgia Santoro attenderà il gruppo durante il cammino. Info 3478227836.

Trekking + yoga

Un’esperienza di immersione nella natura il cui obiettivo è raggiungere una nuova consapevolezza e un maggior grado di benessere, stati imprescindibili per riuscire a vivere meglio la quotidianità e le sfide di tutti i giorni. Nasce così l’esperienza di trekking + yoga firmata Gargano Natour, in collaborazione con Elena Cocomazzi, esperta di benessere, yoga e pratiche ayurvediche (come meditazione e massaggi). All’interno di uno dei boschi più belli e sconosciuti del Gargano, Bosco Quarto, circondati dagli armoniosi suoni della natura e lontano da sentieri frequentati, domenica 25 giugno ci si lascerà guidare in un percorso alla ricerca di una connessione più profonda e vera con noi stessi e ciò che ci circonda attraverso attività di yoga e pratiche ayurvediche. Info garganonatour.it

Parco Archeologico Egnazia

Una antica necropoli messapica e una stupenda città romana attraversata dalla via Traiana. Domenica 25 giugno l’invito è quello di partecipare ad Appia InsideOut, con la visita guidata al Parco e al Museo Archeologico di Egnazia, la bellissima città sul mare testimone del passaggio in Puglia di due antiche e grandi civiltà. Info & prenotazioni 3458723113.

Tramonto a Torre Pozzelle

L’area costiera di Torre Pozzelle rappresenta uno dei lembi di costa meglio conservati del litorale brindisino dal punto di vista naturalistico. E domenica 25 giugno è in programma un’escursione per camminare lungo la falesia rocciosa, alta anche diversi metri, costellata da diverse grotte marine, ed insenature nascoste con piccole calette di sabbia molto suggestive. Si visiterà anche la torre che ha dato il nome alla località, un’antica costruzione cinquecentesca eretta sul mare con funzioni di avvistamento delle imbarcazioni nemiche. Lungo il percorso, anche le dune sabbiose e le formazioni a macchia mediterranea, importanti serbatoi di biodiversità: piante come il ginepro rosso, il ginepro fenicio, il lentisco e il giglio di mare circondano le calette e si spingono fino all’orlo della costa. Il raduno è alle 17.45 di domenica a Ostuni, info 3760358327

Domenica in bici

Un progetto della Città Metropolitana che coinvolge i Comuni dell’hinterland barese alla scoperta di percorsi cicloturistici per la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e dei siti storico-culturali . E’ “Domenica in bici”, che il 25 giugno porta alla scoperta del territorio di Casamassima. E’ in programma un percorso cicloturistico con arrivo alla Masseria Didattica Paglia Arsa dove si trascorreranno alcune ore tra verde, animali, maneggio, Info 3358383939.

PugliArte

Tra gli appuntamenti di PugliArte, sabato 24 alle 20 è in programma “I Misteri e i Miti di Torre di Castiglione”. Castiglione è un bosco, Castiglione è un’area archeologica, dove c’è ancora molto da scoprire: insieme si percorrono i sentieri tra la lecceta e le mura megalitiche che si ergono sulla collina poco distante da Conversano.

Domenica 25, invece, appuntamento con “Puglia Trekking – Foresta Umbra Experience”. Riserva naturale all’interno del parco nazionale del Gargano e regno della biodiversità con fenomeni di macrosomatismo (crescita abnorme delle specie vegetali), e con circa 2000 specie arboree differenti, lascerà stupiti per la ricca fauna che va dai caprioli ai ghiri, dal gufo reale al picchio. Info 3403394708 o info@pugliarte.it.

Festa del Vino

In alto i calici, a Orsara di Puglia, per brindare all’inizio dell’estate con la Galleria Enogastronomica Orsarese e la trentaseiesima edizione della Festa del Vino. La trentaseiesima edizione di GEO-Festa del Vino, che si terrà sabato 24 giugno, è stata organizzata in collaborazione con Slow Food Foggia e Monti Dauni APS, che ha provveduto alla selezione e all’abbinamento di quattro vini prodotti da cantine selezionate dalla Guida Slow Wine. Quest’anno l’evento ‘raddoppia’: oltre alla Festa del Vino, infatti, si celebrerà contemporaneamente anche il ritorno di “Orsara in Fiore”, con il paese addobbato da allestimenti floreali che coloreranno vie, strade, piazze, balconi.

Disability Pride

ll Disability Pride è un movimento sociale nato negli Stati Uniti negli anni ’90, in risposta alla discriminazione e stigmatizzazione delle persone con disabilità.

In seguito alle edizioni tenutesi lo scorso anno in varie città di Italia, per la prima volta questo evento sbarca anche a Taranto con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza, sottolineare la dignità e l’importanza di ognuno, sfidare i pregiudizi e le barriere, e affermare il diritto all’uguaglianza e all’autodeterminazione.

Appuntamento domenica 25 giugno 2023 alle ore 17:00 dinanzi Arsenale Militare Marittimo, da dove partirà il corteo diretto a Piazza Garibaldi.