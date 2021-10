Maltempo, persiste il freddo. Allerta gialla e arancione al Sud

Nuove perturbazioni da Nord interesseranno l’Italia con fenomeni temporaleschi soprattutto sul Meridione

Nuovo bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Tra stasera e domani una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa investirà soprattutto il Centro e il Sud Italia con temporali intensi e forti raffiche di vento. Il bollettino riferisce che “dalla serata di oggi, mercoledì 13 ottobre, venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Umbria, specie sui settori appenninici, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta arancione per la giornata di domani, giovedì 14 ottobre, su parte di Calabria e Sicilia e allerta gialla sui restanti settori delle due regioni.”.

Secondo gli esperti del sito “Meteo&Radar”, sono previsti anche allagamenti ed esondazioni per corsi d’acqua minori in queste regioni. L’aria artica porterà fiocchi di neve fino a 1200-1400 metri sull’Appennino Centrale. Il tempo sarà soleggiato invece lungo il versante tirrenico e al Nord, dove dovrebbe dominare il sole, nonostante la ventilazione da Nord-Est, con venti da Grecale e Tramontana che faranno abbassare le temperatura soprattutto di notte, lungo il versante adriatico.

La perturbazione dovrebbe esaurirsi nella giornata di domani. Già nel pomeriggio, si distenderà l’alta pressione delle Azzorre lungo i paralleli facendo salire le temperature.

Nel weekend arriverà un’altra perturbazione simile, ma meno intensa, mentre la prossima settimana le temperature si rialzeranno grazie ad un’onda anticiclonica posizionata sulla Spagna e su Mediterraneo centrale.

Per chi non crede nei cambiamenti climatici, basta considerare che in un mese siamo passati, da un giorno all’altro, dal costume da bagno ai piumini per uscire e al piumone per dormire.