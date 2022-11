Maltempo nel fine settimana: allerta arancione nel Meridione

Pioggia e temporali in arrivo al Centro e al Sud. Allerta gialla solo in Puglia

Una saccatura centrata sul Nord Europa raggiungerà domani 19 novembre l’Italia, determinando una nuova fase di maltempo su parte delle regioni centrali e meridionali, con precipitazioni anche intense, specie sui versanti tirrenici.

Dal primo mattino di domani sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, specie sui settori meridionali, in estensione a Umbria, in particolar modo sui settori meridionali, Puglia, specie sul versante del Centro-Nord, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, in particolar modo sui settori tirrenici di entrambe le Regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 19 novembre, allerta arancione su gran parte di Campania e parte di Calabria, Basilicata e Molise. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Calabria e Molise, su Lazio, Abruzzo, settori di Basilicata, Marche, Umbria, settori di Sardegna e Puglia.