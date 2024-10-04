Maltempo da oggi e per la prossima settimana: Italia flagellata e in emergenza da Nord a Sud

Arriva una perturbazione atlantica sul nostro Paese ed è stato di emergenza ovunque. In Romagna tornano esondazioni e sfollati, in Puglia temporali ad alta intensità, forte vento di bora e situazioni critiche in Toscana, Umbra e Lazio

Ancora un’allerta rossa in Emilia-Romagna e allerta gialla quasi arancione su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Marche e Abruzzo, sull’intero territorio di Lazio, Molise, Campania e Puglia e su parte di Sardegna e Basilicata.

Sull’Italia da ieri è presente un’intensa perturbazione di origine atlantica che sta interessando, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, tutte le regioni centro-settentrionali, in successiva estensione al Meridione peninsulare. Le piogge intense che sono in atto su tutta l’Italia, da Nord a Sud, stanno mettendo in crisi un territorio già in sofferenza e dove sempre più si interviene solo in situazioni di emergenza. E’ un bollettino di guerra quello che, sin dalle prime ore della mattina, si presenta a chi ha la fortuna di non viverla di persona ma di leggere le notizie di prima mattina.

Avviso di condizioni meteorologiche avverse

Il primo pensiero va alla Romagna, appena messa in ginocchio dalle precipitazioni ed esondazioni di poche settimane fa e infatti è allerta rossa anche oggi in molte zone dell’Emilia-Romagna, dove resta alta l’attenzione per le piene dei fiumi, frane e temporali.

Le aree più a rischio sono la costa e la pianura romagnola, la pianura bolognese e la bassa collina. A Pianoro si distribuiscono sacchi di sabbia, gli argini del Lamone non hanno retto la pioggia e così a Traversara e Bagnacavallo, nel Ravennate alle 3.30 di stanotte c’è stato l’ordine immediato di evacuare i piani bassi delle case .

“Si è aperta una falla nello stesso punto della rotta del 19 settembre”, spiega il sindaco e presidente della Provincia, Michele de Pascale e, come fa sapere il Comune sui social, i tecnici e la Protezione Civile sono sul posto e stanno monitorando l’andamento della situazione. I mezzi di cantiere stanno lavorando anche in questo momento. Non ultimo il Comune di Budrio, in provincia di Bologna, per precauzione ha deciso di evacuare gli abitanti delle zone già alluvionate nei giorni scorsi.

In Umbria forte vento e pioggia hanno causato allagamenti, smottamenti e rami spezzati. I Vigili del Fuoco ha disposto il richiamo di tutto il personale disponibile e gli stessi vigili hanno rivolto un appello alla popolazione “ad evitare spostamenti non necessari e attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali per la propria sicurezza”. Le scuole resteranno chiuse ad Ancona e in moti comuni marchigiani e anche a Terni in Umbria. Forte maltempo anche a Roma con accumuli pluviometrici giornalieri superiori ai25mmin centro città che ha condizionato la partita di Europa League Lazio-Nizza.

In Toscana hanno fatto innalzare il livello del fiume Cecina, che ora sfiora i 7 metri in alcune zone del territorio dell’Alta Val di Cecina. Scuole chiuse in provincia di Livorno, Grosseto e Pisa.

Intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Trieste per il forte vento di Bora che ha raggiunto i 111km/h in serata. La Bora ha costretto diverse navi a servirsi dei servizi tecnico nautici portuali “rinforzati”, sospendendo la manovra di partenza della nave passeggeri ormeggiata all’accosto 29 della stazione marittima, a causa delle proibitive condizioni del tempo.

Arriva il maltempo anche in Puglia con forti temporali. Scuole chiuse? I Comuni dicono di sì ma la Regione li smentisce

Negli altri territori il livello di rischio resta arancione con una “punta” di maltempo in Puglia.

Nel Salento, così come in altre aree della Puglia, c’è allerta “arancione” e la Protezione Civile ha diramato l’avviso alle amministrazioni locali, per le forti raffiche di vento, i temporali e i rovesci ad alta intensità, con il conseguente rischio idrogeologico.

Inizialmente diversi sindaci dei Comuni salentini, in serata, avevano emanato le ordinanze di chiusura delle scuole. “A Nardò, Minervino di Lecce, Tricase Copertino, Casarano, Spongano, Ruffano, Castro e diversi altri paesi che via via si aggiungeranno, gli istituti chiuderanno i battenti, sospendendo le lezioni a scopo cautelativo” si legge nel comunicato, smentito dal presidente della Regione Puglia che comunica che non è stata emanata un’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di oggi 4 ottobre.

“Le notizie che sono state diffuse, soprattutto a mezzo social, sono quindi false e destituite di ogni fondamento. La Regione si riserva ogni intervento di legge contro gli autori di eventuale falsa documentazione che sia stata prodotta e diffusa in rete e invita i cittadini a utilizzare solo le notizie provenienti dai canali ufficiali come il sito web istituzionale della Regione e i suoi canali social ufficiali“.

Il maltempo arriverà sull’Italia anche la prossima settimana, la seconda di ottobre, quando dovremo fare i conti con una nuova e pesante perturbazione atlantica che porterà ancora tanta pioggia su molte delle nostre regioni, secondo le ultime previsioni meteo

Gli esperti fanno sapere che già da martedì 8 Ottobre, è previsto il transito di un fronte perturbato che innescherà una nuova fase di maltempo: “Attenzione perché si verrebbe a creare una configurazione piuttosto pericolosa per il nostro territorio a causa della tanta energia in gioco (mari ancora molto caldi per la stagione, specie il basso Tirreno) e dalla persistenza delle precipitazioni: non sono da escludere fenomeni alluvionali o comunque molto abbondanti, a carico in particolare delle regioni del Nord e di quelle tirreniche. Il flusso atlantico sarà accompagnato da un fronte freddo che farà calare le temperature che si manterranno su valori piuttosto bassi per il periodo, addirittura sotto le medie climatiche dove insisteranno maggiormente le precipitazioni. Sulle Alpi inoltre tornerà quindi anche la neve con fiocchi dai 1800/2000 metri di quota. Da mercoledì 9 Ottobre l’anticiclone potrebbe riuscire a riguadagnare lo spazio perduto regalando una maggiore stabilità atmosferica e tanto sole – dicono sempre gli esperti.

Si attendono aggiornamenti in merito e, magari, qualche pensiero e investimento maggiore, perché non si può pensare di affrontare l’inverno in emergenza per ogni perturbazione che ci passerà sopra la nostra testa.