Maltempo: allerta arancione in Sicilia, pioggia in Puglia

Ancora maltempo: piogge e venti forti in tutte le regioni meridionali. Da lunedì, aumento delle temperature

Domani sarà concentrato sulla Sicilia un minimo depressionario che continuerà a determinare condizioni di tempo perturbato sulle regioni meridionali italiane, con fenomeni a carattere sparso in prevalenza temporaleschi.

L’avviso emanato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede dal primo mattino di domani, domenica 8 maggio, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria e Basilicata. Previste inoltre precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valuta per la giornata di domani, domenica 8 maggio, allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio temporali sulla Sicilia meridionale, allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, sul versante tirrenico della Sardegna e sui restanti settori della Sicilia.

Con l’arrivo della prossima settimana, invece, l’anticiclone sull’Europa meridionale è previsto in graduale rinforzo. Le correnti nord-orientali rinnoveranno ancora l’instabilità lungo la dorsale alpina ed appenninica almeno fino a mercoledì prossimo. Lungo le coste e sulle pianure prevalenza di sole con temperature in aumento.