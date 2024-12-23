Maltempo al Centro-Sud, venti forti e neve 

Diramata dalla Protezione Civile un’allerta gialla in nove regioni

Freddo, neve a bassa quota e vento forte da Nord. Sono gli elementi che contraddistinguono la perturbazione che nelle prossime ore, a partire da stasera, 23 dicembre, interesserà le regioni del Centro-Sud Italia.

Le previsioni meteorologiche prevedono quindi tempo perturbato per la vigilia di Natale. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse dalla serata di oggi, lunedì 23 dicembre. Secondo i modelli e i dati raccolti dal sistema sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, localmente fino a burrasca forte, su Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con mareggiate lungo le coste esposte.

Dal tardo pomeriggio di oggi si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra di 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori, su Marche meridionali, settori orientali di Umbria e Lazio centro-meridionale, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondati a quote superiori di Abruzzo e Molise e nevicate al di sopra dei 500-800 metri su Puglia centro-settentrionale, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Con un quadro meteorologico di questo tipo, è stata valutata per la giornata di domani, martedì 24 dicembre, allerta gialla su parte di Marche, Umbria, Lazio, sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.