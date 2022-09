Lumiwings apre i voli a Foggia

La compagnia aerea greca ha testato con successo la pista con un aereo da 150 posti

Tutto pronto per i voli di collegamento con le capitali italiane dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. La compagnia aerea greca Lumiwings ha testato con successo la pista e i piloti con un aeromobile B737-300 da 150 posti. Si attende il primo volo Foggia-Milano Malpensa che partirà venerdì 30 settembre alle 18:25. I prossimi voli collegheranno la capitale della Capitanata con Torino, Verona e Catania.

«Una giornata bella e importante per tutta la provincia di Foggia e per la Puglia – ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture Raffaele Piemontese – ho iniziato a lavorare sul dossier “Gino Lisa” dal 2015, quando sono arrivato a Bari in Regione e il dossier era bloccato a Bruxelles alla Commissione europea».

Per ottenere questo importante obiettivo, è stato necessario allungare la pista a 2mila metri, espropriando 11 ettari di aree, demolendo i caseggiati e spostando le condotte per l’acqua, per le fogne e per la telefonia che stavano sotto via Castelluccio. È stata anche realizzata un’area funzionale all’insediamento della base logistica della Protezione civile.

«Abbiamo poi stimolato il mercato per fare in modo che potessero operare compagnie aeree aggiungendo 15 milioni di euro di investimenti regionali, ulteriori rispetto ai 14 milioni di euro impegnati per l’allungamento della pista e il potenziamento dello scalo» ha concluso Piemontese, soddisfatto per il risultato ottenuto.

«Abbiamo mantenuto la promessa – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. Era il 7 novembre del 2011 quando l’ultimo aereo decollò da Foggia alla volta di Milano. E oggi 23 settembre un aereo destinato ai voli commerciali atterra al “Gino Lisa”. In questi anni siamo riusciti a superare problemi tecnici di enorme complessità, ai quali si è aggiunto lo stop determinato dalla pandemia; e ci siamo riusciti grazie a un lavoro incessante, portato avanti da una squadra coesa e determinata».

«Sono immagini che scandiscono un passaggio veramente molto atteso dal territorio di Foggia – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – la rinascita del Gino Lisa racchiude speranze di crescita e progresso sociale, economico e culturale, nuove progettualità, il desiderio di rafforzare questa destinazione per renderla una meta turistica tutto l’anno, essendo già una terra amatissima per la ricchezza del suo patrimonio artistico e paesaggistico».

Lo scalo di Foggia è dunque rinato. In questo modo potrà diventare rapidamente un importante volano per l’economia della Capitanata, ma anche un grande investimento in materia di lavoro e per l’intero indotto.