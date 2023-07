“L’umanità dell’acqua”: Acquedotto Pugliese e Torre Guaceto con La Notte della Taranta in nome dell’ambiente

Il Festival sarà inaugurato l’1 agosto con uno spettacolo al serbatoio Acquedotto Pugliese, che domina Corigliano d’Otranto, con protagonisti il Corpo di Ballo della Taranta e la Salento Funk Orchestra

“L’identità è un dono sociale”. Sarà questo il leitmotiv della Notte della Taranta 2023, in programma tra il primo e il 27 agosto. Una kermesse che sarà itinerante e toccherà 25 località del Salento con oltre 400 ospiti tra musicisti, danzatori, attori, scrittori e filosofi. Si, perché la Notte della Taranta non è solo musica e tradizione, è anche società, economia, turismo e ambiente. A suggellare l’importanza dell’evento giunge il progetto “L’umanità dell’acqua”, realizzato in collaborazione con Acquedotto Pugliese, che porterà l’Orchestra Popolare Notte della Taranta e il suo corpo di ballo a raccontare, attraverso la musica e la danza, l’acqua che in Puglia è autostrada dell’umanità.

Non è la prima volta che l’Acquedotto Pugliese sostiene la Notte della Taranta, quest’anno dedicata alla memoria di Luigi Chiriatti, direttore artistico scomparso di recente. Già negli anni scorsi Aqp era presente durante le prove generali del gran concerto con la distribuzione di acqua di rubinetto, utilizzando erogatori con bicchieri monouso biodegradabili. Perché mettere l’acqua al centro di un progetto culturale? Perché l’acqua è il collegamento più importante che ha attraversato il passato e scorre verso il futuro, influenza la vita di Puglia, i gesti e il linguaggio dei suoi abitanti.

Tanti eventi nel segno di Italo Calvino

Diversi gli eventi speciali legati al progetto. Il Festival sarà inaugurato l’1 agosto con uno spettacolo al serbatoio Acquedotto Pugliese, che domina Corigliano d’Otranto, con protagonisti il Corpo di Ballo della Taranta e la Salento Funk Orchestra. La maestosa opera risalente al 1932 sarà lo scenario di Pizzica in Scena, lo show con i ritmi incalzanti della Taranta che precede la parata di ottoni della Salento Funk Orchestra. Una festa che, secondo la tradizione bandistica pugliese, collegherà il serbatoio al centro storico di Corigliano.

Gli eventi in programma proseguono il 3 agosto, con il concerto unplugged dell’Orchestra Popolare nella Riserva Naturale di Torre Guaceto. Ventuno artisti si esibiranno al tramonto, riproponendo i suoni e i canti della Notte della Taranta nel lido attrezzato della riserva. Si chiude il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, quando la pizzica ipnotica dell’Orchestra incanterà la baia di Sant’Andrea, marina di Melendugno.

A tracciare il filo conduttore di tutti gli appuntamenti sarà la lezione di Italo Calvino, lo scrittore del quale quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. “L’identità è un fascio di linee divergenti che trovano nell’individuo il punto d’interesse” scriveva Calvino ne “Le civiltà delle macchine”. Un tema che sarà affrontato da diversi ospiti, tra cui il filosofo Umberto Galimberti nella sua lectio magistralis, in programma a Martano il 24 agosto.

Torre Guaceto “pizzicata” dalla taranta

«La Notte della Taranta, tra musica, arte e cultura, rappresenta un momento importante per la programmazione di eventi della Regione Puglia» ha commentato in conferenza di presentazione Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, allo Sviluppo e all’Impresa turistica della Regione Puglia. «Nella strategia regionale – ha continuato – vogliamo dare sempre più spinta al prodotto culturale, ad una programmazione che comincia i primi giorni dell’anno e si conclude l’ultimo di dicembre esprimendosi in un’offerta ampia e variegata. Un festival consolidato, dunque, che ha contribuito nel tempo all’attrattività della nostra regione in Italia e nel mondo, ma che in ogni edizione si arricchisce, cambia pelle e promuove le nostre tradizioni, la nostra identità, avviando forme di sperimentazione artistica innovative».

«Sono orgoglioso insieme a tutti quelli che operano e vivono la riserva naturale di Torre Guaceto per questo appuntamento, un meraviglioso momento di condivisione sostenibile, con una presenza contingentata», ha commentato invece Rochy Malatesta, presidente della riserva naturale di Torre Guaceto. «Sin dal tramonto, nel lido di Torre Guaceto si svolgerà questa serata straordinaria, magica che rappresenterà un abbraccio tra il luogo e l’Orchestra de La Notte della Taranta. L’idea di storicizzare questo luogo con la storia, con la tradizione e con la musica ci piace molto perché rappresenta la possibilità di far dialogare l’uomo con la musica. Lavoreremo tutti insieme per la sostenibilità, per sensibilizzare sulla cura dell’ambiente, della natura, verso l’essenza che dobbiamo ritrovare. E la taranta con i suoi colori, con la sua magia ci è apparso un evento straordinario da condividere in questa direzione».