Lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici, nuovi progetti in arrivo

La Regione Puglia stanzia 875mila euro per un nuovo avviso pubblico. Più spazio al Terzo Settore

E’ pronto il nuovo piano di intervento per la lotta agli sprechi e il sostegno alle persone in difficoltà. A varare il piano di intervento è la regione Puglia con uno stanziamento da 875mila euro per il biennio 2025-2026.

Le risorse, messe a disposizione dal dipartimento Welfare regionale, finanzieranno progetti innovativi per il recupero, la gestione e la distribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche, coinvolgendo direttamente le realtà del Terzo Settore individuate con pubblicazione di avviso pubblico.

Con il provvedimento si intende dare attuazione alla l.r 13/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici” che, a tutela delle fasce più deboli della popolazione, mira ad incentivare la riduzione degli sprechi, riconoscendo, valorizzando e promuovendo l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

Verso una rete territoriale che colleghi produttori di eccedenze ed enti locali

A differenza delle annualità precedenti, il Dipartimento lancerà un apposito avviso pubblico volto a valorizzare il ruolo degli Enti del Terzo Settore ed a creare delle reti territoriali, che coinvolgano i produttori di eccedenze e gli enti locali. Si punta così a rafforzare l’intera filiera del recupero e della redistribuzione, dall’approvvigionamento al trasporto, stoccaggio, conservazione, preparazione e distribuzione.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di contrasto alla povertà estrema, rendendo il sostegno alle famiglie in difficoltà sempre più efficace e strutturato, promuovendo la sensibilizzazione sullo spreco alimentare e attivando forme di solidarietà sociale.

Un quaderno degli sprechi alimentari per i piccoli alunni

Sulla stessa linea, il Dipartimento Welfare della Regione Puglia ha, da poco avviato il progetto “Missione (im)possibile – un quaderno contro gli sprechi alimentari“, destinato agli alunni delle scuole primarie pugliesi attraverso cui si affronta il tema cruciale della dispersione delle risorse alimentari attraverso un approccio didattico-partecipativo, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni alla gestione consapevole delle risorse primarie.