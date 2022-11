Listeria, chiuse 23 aziende

I Carabinieri dei NAS hanno sequestrato 14 tonnellate di alimenti in tutta Italia

Dopo i recenti casi di listeria, i Carabinieri dei NAS hanno eseguito una serie di controlli su tutto il territorio nazionale mirati a contrastare il pericoloso fenomeno che mette a rischio la salute pubblica. I controlli si sono svolti soprattutto in aziende di lavorazione di prodotti alimentari e lungo tutta la filiera.

L’infezione da listeria è causata da un batterio presente nel terreno e nell’acqua, può contaminare ortaggi e verdure. Prolifera invece negli alimenti crudi e non pastorizzati. Per distruggerlo bastano pochissime semplici regole, basate sul buon senso: cuocere completamente i cibi, lavare bene le verdure, prima di consumarle, le mani e tutti gli oggetti usati per gli alimenti crudi, separare cibi crudi da quelli cotti e consumare prodotti lattiero-caseari rigorosamente pastorizzati.

Basta questo per tutelarsi dall’infezione: infatti, questo batterio non sopravvive alla pastorizzazione e alla cottura.

La trasmissione avviene da contatto o ingestione di prodotti contaminati.

In tutta Italia sono state controllate dai NAS 1.095 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione da batterio, come le linee di produzione di würstel, insaccati con stagionatura breve, di prodotti caseari a limitata maturazione, di gastronomia con farcitura fresca, come tramezzini e panini, e confezionati in atmosfera controllata per la fornitura alla Grande Distribuzione Organizzata e alle ditte di gestione dei distributori automatici.

I Carabinieri hanno così accertato irregolarità in 335 strutture, segnalato 310 operatori all’Autorità Giudiziaria e Sanitaria e contestato 541 violazioni penali e amministrative, per un valore di oltre 365 mila euro.

Sono state rilevate l’uso di materi prime scadute e in cattivo stato di conservazione e la mancata applicazione delle procedure preventive di autocontrollo e tracciabilità degli alimenti.

Alla fine sono state sequestrate complessivamente 14 tonnellate di alimenti irregolari, per un valore commerciale di circa 327.000 euro. Eseguiti anche provvedimenti di chiusura e sospensione nei confronti di 23 imprese produttive e commerciali, il cui valore economico ammonta ad oltre 7 milioni di euro.

Nelle province di Bari e Bat, sono stati sequestrati 2.572 kg di alimenti vari, pari ad un valore di 109.200,00 euro, mentre 9 titolari di strutture sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie. In totale sono state comminate 13 sanzioni amministrative per un valore di 13.500,00 euro.

In un’industria di lavorazione carni di Palo del Colle, i militari hanno seuqestrato circa 1.800 kg di carne suina e bovina, mentre in un’azienda ittica di Bari e un caseificio di Bisceglie hanno sequestrato 100 kg di gamberi rosa e più di 110 kg di formaggi, tutti privi di etichettatura e tracciabilità. Sono stati eseguiti anche prelievi di campioni di alimenti, inviati ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata – Sezione di Putignano.

A Palermo sono stati sequestrati 945 kg di prodotti caseari infetti, mentre l’attività commerciali e è stata sospesa fino al ripristrino delle condizioni igieniche. Scoperti anche due laboratori di analisi non autorizzati che falsificavano i risultati dei controlli.

A sono stati sequestrati 7.000 kg di semilavorati e tranci di carne suina e bovina invasi da ghiaccio e brina gelificata, mentre nei locali destinati allo scarico di merci c’erano muffe sulle pareti.

A Salerno e Catania sono stati sequestrati in due caseifici 3.700 kg di prodotti lattiero-caseari senza tracciabilità, a Savona è stato chiuso un laboratorio di preparazione gastronomica senza le autorizzazioni sanitarie e in pessime condizioni sanitarie, a Ragusa è toccata la stessa sorte ad un salumificio, mentre nella provincia di è stata chiusa un’attività di sezionamento e commercio all’ingrosso di carni avicole in quanto l’impianto era sprovvisto del “Bollo CE” e di riconoscimento produttivo.