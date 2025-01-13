L’inverno pugliese: passeggiate, cucina e artigianato

“La Magia dell’Inverno in Puglia” trasforma gennaio in un’occasione per scoprire una Puglia autentica, con laboratori, cucina tradizionale e visite guidate. Un’esperienza intima e sostenibile per riscoprire il territorio oltre i cliché estivi

Il Blue Monday (il giorno più triste dell’anno) sarà anche una leggenda senza fondamenti scientifici, ma la tristezza di gennaio è una realtà, e ben concreta. Ma a tutto c’è un antidoto, ed è ancora più valido se (in parte) combatte anche gli stereotipi.

A contrastare la tristezza di gennaio, e a smentire l’immagine unica della Puglia come meta solamente estiva, è partita l’iniziativa “La Magia dell’Inverno in Puglia“. Questa serie di eventi parla chiaro: la Puglia val bene un viaggio, e lo vale anche di inverno. E l’idea, chiaramente, non si rivolge solo a turisti, ma anche ai pugliesi stessi. È una buona occasione per trascorrere un fine settimana fuori dalla routine e sviluppare maggiore consapevolezza delle tecniche e dei saperi della terra che abitiamo – e di cui spesso si ignorano molti aspetti.

Tutto fuorché turismo mordi-e-fuggi

Cucina contadina e dolci pugliesi, laboratori di artigianato e gite campestri o culturali; il tutto con artigiani, chef, attori teatrali e guide locali che condividono con i visitatori la loro passione e il loro sapere. Una proposta che si allontana dal fast tourism – il turismo mordi e fuggi – per permettere di stabilire un legame più sincero con il territorio, attraverso il contatto con le tradizioni. Proprio per non sottrarre autenticità o intimità all’esperienza, le visite sono organizzate per piccoli gruppi (massimo 15 partecipanti), per cui è necessario prenotarsi. Anche questa è sostenibilità.

È questo un primo passo verso un’immagine della Puglia a tutto tondo, e non semplificata per un consumo più facile. E pian piano aggiungeremo altre narrazioni all’idea di questa regione come unicamente meta di turismo. Perché, come dice la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, le storie uniche sono sempre un pericolo.

Il calendario dei prossimi eventi

18 gennaio – Grottaglie: Laboratorio di ceramica, degustazione di prodotti tipici ed esplorazione della gravina

19 e 25 gennaio – Putignano: Laboratorio di cartapesta e rappresentazione del rito delle Propaggini

1 febbraio – Grottaglie: Laboratorio di ceramica e degustazione di prodotti tipici

2 febbraio – Pezze di Greco: Lezione di cucina contadina e visita al Museo della Civiltà Contadina

Per prenotare, è possibile compilare il modulo online disponibile sui canali ufficiali di Loliv (Instagram e Facebook: @experience.loliv).