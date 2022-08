Libri, concerti all’alba e trabucchi nell’ultimo Ecoweekend di agosto

E’ il weekend della Festa della Taranta. Agosto si chiude con il concertone del 27 agosto a Melpignano, ma non solo. Nell’ultimo fine settimana del mese, sono ancora numerosi gli appuntamenti con osservazioni astronomiche, trekking e numerose presentazioni di libri

Libri superstar dell’Ecoweekend. Una serie rassegne si prendono la scena nel fine settimana, a cominciare da “Libri nel borgo antico”. Il premio ‘Strega’ 2022 Mario Desiati, Vittorio Sgarbi, Francesca Michelin e Marcello Veneziani sono tra gli ospiti del festival letterario in programma a Bisceglie e giunto alla tredicesima edizione.

Sei piazze del centro storico fanno da scenario alle presentazioni. In largo Castello saranno protagonisti tra gli altri anche Antonio Pascale, Edith Bruck, Diego De Silva, Simonetta Agnello Hornby, oltre a Sgarbi e Palmaroli.

Sabato 27 sarà gli interventi di Jacopo De Michelis, Cristian Mannu e Maddalena Fingerle (vincitori del premio letterario Megamark), presentati da Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, Francesca Cavallo con Nichi Vendola, Luca Bianchini ed Erika Mattina sul porto in via Nazario Sauro. Le presentazioni dei libri si concluderanno domenica 28 agosto: in largo Castello spazio a Pietro Consiglio, Massimo Ingravalle e Giacinto La Notte, Marco Follini, Elisa Di Francisca e Desiati. Anche quest’anno è stato riproposto durante il festival “Il Borgo dei piccoli”, spazio dedicato ai lettori più giovani per intrattenerli ed avvicinarli al mondo della lettura.

Rassegna di “Libri in Pro Loco”

Dall’America Latina all’Olimpo in Valle d’Itria, passando per l’omaggio al maestro Nino Rota e concludere con Grazia Rongo e l’informazione: questo l’itinerario che la Pro Loco Locorotondo propone in quattro giorni con quattro autori diversi, fino al 27 agosto. Tutti gli incontri si svolgeranno in villa comunale alle ore 20 (tranne la serata in onore di Nino Rota che inizierà alle ore 19) e tutte saranno curate nei minimi dettagli, per offrire al pubblico un’esperienza sempre diversa che parte dal libro ma che va oltre le parole del testo. Il 26 agosto presentazione di due libri sul maestro Nino Rota firmati da Tino Sorino: “Nell’intimità di Nino Rota. Curiosando ancora tra le carte di Prudenzina Giannelli” e “In seicento a spasso con Nino Rota”. A conclusione della Serata, sarà presentato, a cura della Pro Loco di Lecce, il cortometraggio “Nino Rota. Viaggio sentimentale in Puglia, tra Musica e Letteratura”.

Il 27 agosto Grazia Rongo prima racconta “Biglietti alle amiche” di Corinna De Cesare, con Miriam Palmisano e poi, a seguire, la giornalista di Telenorba e vignettista per Repubblica Bari, farà conoscere la simpaticissima Greis, il fumento che ogni domenica anima la prima pagina di Repubblica Bari.

Libri nel Borgo ad Alberona

Con una lectio e un reading su “I Promessi Sposi”, si apre, venerdì 26 agosto la prima edizione di Libri nel Borgo, il festival dedicato ai libri e all’editoria ideato dal Club per l’Unesco di Alberona. Alle 18, nell’antica chiesa di San Rocco, la lectio su “I promessi sposi” del professor Raffaello Palumbo Mosca.

Sabato 27 agosto, si entra nel vivo del festival con quattro eventi letterari programmati nell’arco dell’intera giornata e in luoghi diversi del borgo: Giuliana Altamura presenta L’occhio del Pettirosso, Lara Ricci propone Pia Pera, Verdeggiando Male erbe e altre delizie, Eliana Di Caro racconta Le Madri della costituzione e Giorgio Fontana il suo Il mago di Riga.

Domenica 28 agosto ultimo appuntamento del festival. Aperitivo letterario alle 11:00 Auditorium Vincenzo D’Alterio con Luca Sanfilippo che presenterà i primi dieci titoli delle Edizioni In transito, la casa editrice nata da pochi mesi e di cui Sanfilippo è socio fondatore. Durante la tre giorni, nel palazzo Civetta saranno allestite mostre d’arte ed esposizioni di artigianato e prodotti locali.

Sotto il cielo delle periferie

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto è in programma Sotto il Cielo Delle Periferie, con tappa a Mungivacca. Per tre giorni nel Parco Princigalli il quartiere sarà attraversato dai suoni di Carnival Hill, due giornate di grande happening che richiamano uno dei più grandi carnevali d’Occidente: il carnevale che si svolge a Londra nel quartiere di Notting Hill. Divenuto un evento simbolo dell’integrazione tra culture ed esseri umani, nel quartiere di Mungivacca oltre 30 maschere e tanti musicisti rappresenteranno in musica e animazione i temi dell’integrazione. Il finale di “Sotto il cielo delle periferie” si chiuderà, domenica 28, con “L’anno che verrà”, un omaggio a Lucio Dalla, con la voce di Beppe Servillo e la musica di due grandi musicisti argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Ingresso libero.

Festival delle 100 masserie

Fino a domenica 28 agosto a Crispiano è in programma il “Festival delle 100 masserie di Crispiano”. Tra folklore e tradizioni ospiterà cantanti internazionali, gruppi musicali, giornalisti di fama per parlare di masserie e brigantaggio post unitario, tra convegni, conferenze, cortometraggi e sfilate folk. Appuntamento in Piazza Madonna della Neve, ingresso libero.

Biodiversi Experience

Venerdì 26 agosto 2022 alle ore 17.30 si terrà a Locorotondo un laboratorio di analisi sensoriale sui prodotti fruttiferi della biodiversità con la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia Punto d’incontro: Info-Point Locorotondo, Via Morelli, 24 a Locorotondo. L’iniziativa rientra nel progetto dell’ Info-Point Locorotondo dal titolo “Locorotondo Experience: Strade, Sentieri e Sapori”, di cui il Comune di Locorotondo è beneficiario. Info 0804312788.

Lab di Eeco puppets e Sea parade

“Con carta, colla, ingegno e fantasia, ecco prender vita fra le mani dei bambini magnifici pesci, da animare nel mare della fantasia per raccontare sempre nuove storie… e prender parte alla Sea Parade!”. Venerdì 26 agosto in piazza Garibaldi a Molfetta è in programma ‘Lab eco-puppets’. A seguire i bambini potranno partecipare alla “Sea parade” con la Compagnia degli Sbuffi (Castellammare di Stabia) sfilata di pupazzi raffiguranti gli abitanti del mare da Piazza Garibaldi, percorso su Corso Dante e esibizione a Cala Sant’Andrea.

FramMenti di Luce

L’emozione e la suggestione delle prime luci del giorno chiuderanno la rassegna “FramMentiD’ARTE” domani, sabato 27 agosto alle 5 con un protagonista d’eccezione: il cantante Giovanni Caccamo nel concerto FramMenti di Luce. Appuntamento dunque per la quinta edizione del Concerto dell’alba, organizzato nel giardino a mare del Museo Pino Pascali dall’Associazione Musicad’InCanto Davide Gaetano D’Accolti APS in collaborazione con la Chiesa Matrice di Polignano a Mare. Musica d’autore e di qualità, in un abbraccio tra le arti nel ricordo di Davide Gaetano D’Accolti, 23enne barese studente di ingegneria elettronica e del Conservatorio di Bari, rimasto vittima di un incidente stradale nel 2016. Un giovane che amava l’arte e la cui famiglia, nell’ottica di donare quello che si è perso, con tale iniziativa si pone l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni a un’offerta culturale di pregio. Ingresso libero.

Osservazioni Astronomiche del Planetario

Numerosi appuntamenti con le osservazioni astronomiche per questa settimana del Planetario di Bari nei “Parchi delle Stelle”. Sabato 27 agosto a partire dalle ore 20:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città. La Via Lattea sarà visibile facilmente ad occhio nudo, attraverso i telescopi professionali si osserveranno i pianeti Giove e Saturno, la galassia di Andromeda, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Domenica 28 agosto dalle ore 20:30 (si può arrivare anche dopo) alle ore 23:00 presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti si ritorna a scrutare il cielo stellato attraverso il grande telescopio della cupola e gli altri strumenti dello staff del Planetario di Bari. E’ di nuovo attivo l’unico osservatorio comunale di Puglia rinnovato nelle sue strumentazioni dopo la lunga chiusura. Info 3934356956.

Gargano Natour

Tra gli appuntamenti di Gargano Natour, sabato 27 agosto è in programma il Tour delle grotte + arco San Felice in kayak. Pagaiando in kayak lungo la costa, sotto le bianche falesie del Gargano, si passa sotto il famoso Arco di San Felice, entrando nelle meravigliose grotte marine del Gargano, vere opere d’arte della natura in questo tratto di costa tra Vieste e Mattinata.

Domenica, invece, Trekking sul Sentiero dei Trabucchi da Porticello a San Lorenzo con pesca sul trabucco (Vieste). Si cammina lungo uno dei tratti più belli del Sentiero dei Trabucchi, quello finale vicino Vieste, tra siti archeologici, torri e trabucchi in uno scenario costiero di incredibile importanza per la macchia mediterranea e le singolari formazioni geologiche che rendono questo percorso tra i più belli dell’intera Puglia. Si raggiunge poi uno dei trabucchi recentemente restaurati, San Lorenzo, per salirci su, conoscere storie e persone, e infine provare l’emozionante pesca col trabucco in un avvincente gioco di squadra. Info garganonatour.it

Passeggiata all’alba

Passeggiata guidata all’alba e colazione in Valle d’Itria. Domenica, alle ore 6, si svolge un percorso tra antiche strade di campagna, masseriole, trulli e contrade di Locorotondo, tra vigneti e querce che testimoniano antichi collegamenti con la penisola balcanica. Si percorre un tratto della Ciclovia dell’Acquedotto partendo da contrada San Marco, il medievale casale di Santa Maria di Iuniano, con la chiesa che, prima ancora del sopraggiungere dei veneziani, era dedicata a Maria Maddalena. Si conoscerà poi la storia dei trulli e della Valle d’Itria nella parte più gentile della Murgia. E l’aria frescolina del mattino accompagnerà in una passeggiata golosa che si concluderà con una colazione tra fichi, latte di masseria, dolci e marmellata fatti in casa. Info 3665999514.

Trekking star night

Un’osservazione astronomica per rischiarare la notte estiva. La stagione delle stelle nelle notti d’estate attraverso uno dei trekking più unici che si possano fare in un territorio ricco di sorprese incastonato in una natura che ha ancora molto da raccontare. Sono le terre di confine, le antiche mulattiere, i muretti a secco brulicanti di vita e le colline della campagna di Noci le protagoniste del trekking (adatto a tutti), dal tramonto alla notte più scura illuminata dalle costellazioni e raccontate dal G.A.S. Gruppo Astrofili del Salento che con un potente telescopio porterà il gruppo lontano anni luce, tra scienza, leggenda, storia e soprattutto bellezza. Appuntamento fissato per il 27 agosto, a Noci. Info 3471152492.

Gli eventi di PugliArte

Tra gli appuntamenti targati PugliArte, sabato 27 alle 19.30 appuntamento speciale a Bari con ‘Palazzo Fizzarotti con aperitivi nel giardino’. Alle 20, invece, appuntamento con “Il quartiere che non c’è – alla scoperta dell’Umbertino”.

Domenica, invece, alle 18 appuntamento con “La Terra di Mezzo – alla scoperta di Molfetta”, un percorso nel cuore della città medievale, tra suggestioni arabe e devozione cristiana, strette stradine e architetture monumentali. Infine, domenica alle 20 appuntamento con il percorso di “Bari tra streghe e leggende – Speciale la Morta Bèfani”. Accompagnati dall’attore Pasquale D’Attoma si passeggia tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese. Info 3403394708 e info@pugliarte.it.