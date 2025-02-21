Lesina Laguna di Puglia accoglie la Randonnée del Gargano: in arrivo 150 ciclisti da tutta Italia

Domenica 23 febbraio si svolgerà una prova di lunghezza di 200 chilometri valida per il Campionato Italiano Master Audax. L’APS Lesina Laguna di Puglia si occuperà dei servizi di ospitalità dedicati ai partecipanti all’evento

Lesina Laguna di Puglia è pronta ad accogliere, domenica 23 febbraio, la Randonnée del Gargano organizzata da Mtb Puglia. Sono oltre 150 i ciclisti in arrivo da tutta Italia per un viaggio in bici pedalando tra laghi, mare, borghi, foresta e montagna. L’Associazione di Promozione Sociale che riunisce gli operatori del settore extralberghiero e della ristorazione di Lesina si occuperà dei servizi di ospitalità.

‘Né forte né piano, ma lontano’ è la filosofia della Randonnée: un’andatura che consente agli appassionati di scoprire il territorio, senza lo stress della competizione. Sono i chilometri percorsi e il dislivello, infatti, a contribuire all’acquisizione del brevetto. Lesina ospita partenza e arrivo di tre distinti tracciati.

Cosa è la Randonnée del Gargano

La Randonnée del Gargano è una prova di lunghezza di 200 chilometri valida per il Campionato Italiano Master Audax. Percorrerà la litoranea fino a Peschici, attraversando Capojale, Foce Varano, Lido del Sole, Rodi Garganico e San Menaio, per poi convergere in salita fino al cuore della Foresta Umbra e scendere a Vico del Gargano, passando per Ischitella, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Apricena e Poggio imperiale.

Contemporaneamente, partirà la Rando Gravel Puglia – Gargano che prevede un percorso di 120 chilometri. È il giro dei due laghi di Lesina e Varano che attraversa Capojale, Foce Varano, Lido del Sole e rientra passando per Cagnano Varano, percorrendo numerosi tratti panoramici e punti di avvistamento di aironi, fenicotteri e altre specie migratorie.

Il terzo percorso è una ciclopedalata di 110 chilometri. Per tutti, è prevista una partenza dal Lungolago di Lesina, tra le 7 e le 8, in modalità ‘alla francese’ e scaglionata.

I partecipanti, oltre che dal resto della Puglia, arrivano soprattutto da Campania, Basilicata, Molise, Marche, ma anche dalla Lombardia e dalla Liguria.

Per la promozione del cicloturismo in Puglia

L’Associazione di Promozione Sociale Lesina Laguna di Puglia presieduta da Antonio Specchiulli, reduce dalla BIT di Milano, cura l’accoglienza dei partecipanti. Il network dell’ospitalità è già rodato per i grandi numeri: a ottobre ha ospitato circa 100 dottorandi di ricerca nel campo delle Scienze e Tecnologie Agro-alimentari delle Università di Foggia, Catania e Udine, in occasione del 6th Joint Meeting of Agriculture-oriented PhD Programs.

Parcheggio, docce a fine giro e ristoro all’arrivo con un Pasta Party sono alcuni dei servizi predisposti per la Randonnée del Gargano. Ai cicloturisti, inoltre, è dedicato un parchetto a tariffa unica che comprende pernottamento in B&B, cena tipica e colazione. La collaborazione con Francesco Velluto di MTB Puglia consente di ospitare a Lesina un grande evento sportivo e rappresenta un’opportunità per promuovere il cicloturismo in Laguna e in tutto il Gargano Nord.