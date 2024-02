Legge sul fermo pesca riccio di mare, la Consulta respinge impugnativa del Governo

La sentenza della Consulta crea un precedente perché definisce in maniera chiara le competenze della Regione in materia di salvaguardia del nostro mare. Pagliaro (La Puglia Domani): “Possiamo difendere il nostro mare e le specie a rischio”

La Corte Costituzionale ha giudicato infondato il rilievo di illegittimità contestato dal Governo alla legge regionale per il fermo pesca del riccio di mare, in vigore da maggio 2023. Vengono cosi’ respinte le basi dell’impugnativa del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie. La Corte Costituzionale contesta i presunti contrasti con la normativa statale, internazionale ed europea in materia di ambiente e mare, e in particolare la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettere a) e s), della Costituzione che affida al Governo centrale la tutela dell’ecosistema e dell’ambiente.

La sentenza della Corte Costituzionale crea un precedente perché definisce in maniera chiara le competenze della Regione in materia di salvaguardia del nostro mare e stabilisce per la prima volta un principio rivoluzionario, e cioè che le Regioni hanno il diritto/dovere di proteggere il mare e le sue risorse nella zona di loro competenza.

Perche’ il Governo ha impugnato la legge

La legge regionale n. 6/2023 ha introdotto il blocco triennale della pesca dei ricci di mare in Puglia al fine di garantire un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi.

Il provvedimento era stato contestato davanti alla Corte Costituzionale dall’Avvocatura dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Consulta ha rilevato che la disciplina regionale “si pone nel solco dell’esigenza di disciplinare la pesca in conformità a obiettivi che la stessa Unione europea” e, indubitabilmente, incide “in melius sulla tutela ambientale, e nello specifico sulla protezione del riccio di mare, che è parte dell’ecosistema marino, norme che indirettamente agevolano la riproduzione di tale specie animale”.

Secondo la Corte Costituzionale, la Puglia ha messo in campo “una misura specifica, concernente un fermo pesca disposto una tantum, che si riverbera temporaneamente su un’attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica, il cui consumo è strettamente correlato al territorio e alle tradizioni locali, tant’è che la misura è la conseguenza di un massiccio sovra-sfruttamento”. Il fermo della pesca, pertanto, non è “incompatibile con una possibile modulazione di interventi legislativi regionali, mirati a risolvere specifiche criticità locali”.

Soddisfazione alla Regione

Esulta il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che parla di “Una strepitosa vittoria contro Calderoli, Ministro firmatario della impugnativa e contro il Consiglio dei Ministri di Giorgia Meloni che ci voleva negare il diritto di proteggere dall’estinzione i ricci di mare. Battersi per una giusta causa è sempre necessario, anche quando la vittoria è incerta o apparentemente impossibile. Chi non lotta infatti ha già perso”.

Esulta anche il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani, che ha proposto la legge “con lo scopo – spiega – di tutelare una specie ormai pressoché sparita, con grave danno per la pulizia dei nostri fondali marini. Questa sentenza – continua – è una pietra tombale sulle presunte “invasioni di campo” obiettate dal Governo nella sua impugnativa, in materia di pesca. C’è solo una correzione di forma: alla definizione “mare territoriale” va sostituita la dicitura “spazio prospiciente la costa”. Di fatto, la Consulta ha condiviso lo spirito della legge e le sue finalità. E dunque ha dichiarato non fondata l’eccezione del governo su un presunto “sconfinamento” di competenze regionale.”

“Non siamo stati soli in questo percorso, e perciò vogliamo ribadire oggi il nostro grazie a chi ha condiviso con noi lo studio e l’impostazione della proposta di legge approvata dal consiglio regionale il 28 aprile 2023 ed entrata in vigore il 5 maggio. Una legge che in questi mesi ha portato i suoi frutti, grazie alla costante azione di sorveglianza della Guardia Costiera che ha effettuato numerosi sequestri, rinvigoriti dal quadro sanzionatorio approvato finalmente a dicembre scorso dalla Regione, anche grazie al pressing dell’assessore all’agricoltura e alla pesca Donato Pentassuglia. Il nostro grazie va inoltre ad ambientalisti e pescatori, ma anche ai ristoratori coscienziosi e ai consumatori responsabili, ed anche ai pescatori della domenica che hanno accettato questo stop non come atto punitivo ma come gesto d’amore verso il nostro meraviglioso mare da proteggere.

Ed ora, forti di questa vittoria, rinnoviamo alla Regione la richiesta di fondi per i ristori ai pescatori, per i programmi di monitoraggio e ripopolamento e per campagne di informazione e sensibilizzazione a tappeto”