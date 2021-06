Legambiente, dossier “Abbatti l’abuso”: la Puglia è ultima

II edizione del dossier sulle mancate demolizioni in Italia. La Puglia è ultima per demolizioni eseguite ma attiva nell’interpretazione della legge 120/2020

L’abusivismo edilizio nel meridione d’Italia ha pesantemente compromesso il territorio. Le demolizioni lente o ferme, mentre in altre zone d’Italia ci sono più controlli, sanzioni e demolizioni. A confermare questo cliché è il dossier “Abbatti l’abuso” di Legambiente.

Eloquente il dato nazionale: sulla base delle risposte complete date dai 1.819 Comuni (su 7.909) al questionario, nella Penisola dal 2004, anno dell’ultimo condono, al 2020 è stato abbattuto solo il 32,9% degli immobili colpiti da un provvedimento amministrativo, un dato “trainato” dall’attività degli enti locali delle regioni del Centro Nord.

L’indagine è stata realizzata dall’associazione a partire dai dati forniti da 1.995 Comuni italiani e il quadro complessivo che emerge conferma la sostanziale inerzia di fronte all’abusivismo e alle prescrizioni di legge rispetto alle procedure sanzionatorie e di ripristino della legalità. E la differenza tra Nord e Sud Italia è evidente nel momento in cui in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, regioni maggiormente segnate dalla presenza mafiosa, si concentra il 43,4% degli illeciti nel ciclo del cemento registrati in Italia nel 2019. In queste quattro regioni sono state emesse 14.485 ordinanze di demolizione e ne sono state eseguite appena 2.517, pari al 17,4%. In altri termini, cinque volte su sei l’abusivo ha la quasi matematica certezza di farla franca. Può andargli ancora meglio se l’immobile è stato realizzato lungo le coste: se si considerano solo i comuni litoranei, infatti, la percentuale nazionale di abbattimenti scende a 24,3%. Numeri che sono relativi, è bene specificarlo, solo alle comunicazioni emesse dai Comuni stessi che si sono impegnati a rispondere al questionario realizzato da Legambiente.

In Italia, dunque, risultano essere stati abbattuti solo 18.838 immobili rispetto alle 57.250 ordinanze di demolizione emesse, il 32,9% del totale. Valutando il rapporto tra ordini di demolizione e abbattimenti, la performance migliore è quella del Veneto, con il 66,8%; quella peggiore è della Puglia, con il 4% di esecuzioni, solo 71 su 1.790 ordinanze emesse, preceduta dalla Calabria (11,2%), dalla Campania (19,6%), dalla Sicilia (20,9%) e dal Lazio (22,6%).

Per quanto riguarda le demolizioni, su scala provinciale, la performance migliore è quella dei Comuni della Provincia di Pordenone con il 94,8% delle ordinanze di demolizione eseguite. Nelle regioni più “abusive” i risultati migliori sono quelli dei Comuni delle province di Rieti (52.1%), Avellino (38,4%), Palermo (34,6%) e Agrigento (33,5%). In fondo alla classifica sono da segnalare, invece, tra le altre la provincia di Nuoro, con 662 ordinanze e 28 demolizioni eseguite (4,2%), quella di Foggia, con 839 ordinanze di abbattimento di cui solo 19 eseguite (2,3%), quella di Siracusa, con solo 2 ordinanze eseguite su 470 (appena lo 0,4%) e, infine, la provincia di Catanzaro, con 174 ordinanze di demolizione comunicate dai Comuni, nessuna delle quali portata a buon fine. Se stringiamo l’obiettivo sui capoluoghi di Provincia Pordenone, nel periodo considerato, ha demolito il 100% degli immobili sanzionati e può aggiungere al risultato un numero rilevante di autodemolizioni da parte dei proprietari ancora prima di emettere le relative ordinanze. Promosse anche le città di Lecco e Rovigo con il 100%, e Biella con il 98,1%. Il migliore tra i Comuni con più di 100mila abitanti è Forlì, con il 71,5%. Merita menzione Avellino, prima tra le città del sud, che ha demolito il 48% degli immobili abusivi. Da leggere con attenzione i dati relativi a Milano (unica grande città ad aver risposto), con appena 6 demolizioni eseguite a fronte di 443 ordinanze (1,4%), Reggio Emilia (3 ordinanze eseguite su 383, pari allo 0,8%) e Lucca, con nessuna demolizione eseguita a fronte di 447 ordinanze. Non si tratta, infatti, di Comuni che rientrano nelle aree dove l’abusivismo edilizio è più radicato e invasivo, come Brindisi (una sola demolizione messa a segno su 409 abusi con relativo provvedimento di demolizione).

La trascrizione nel patrimonio immobiliare del Comune: quando il proprietario di un immobile abusivo non rispetta l’ingiunzione alla demolizione entro il termine di 90 giorni, l’edificio viene automaticamente acquisito al patrimonio immobiliare pubblico, inclusa l’area di sedime per un’estensione massima di dieci volte la superficie dell’abuso (art. 31, comma 3, DPR 380/2001). Non essendoci controlli o sanzioni, fatta eccezione per qualche pronuncia della Corte dei Conti che in alcuni casi ha calcolato e addebitato ai Sindaci il danno erariale da mancata acquisizione, i Comuni non procedono alle trascrizioni. Dal questionario di Legambiente, emerge che solo il 3,8% degli immobili risulta ufficialmente nel patrimonio immobiliare degli enti locali. In controtendenza, c’è la Sicilia, che guida la classifica regionale degli immobili acquisiti a patrimonio pubblico (873) dove i Comuni hanno formalizzato la proprietà nel 19,2% dei casi. Secondo i dati raccolti, in valori assoluti la seconda regione è il Lazio (540 immobili acquisiti), seguita dalla Campania (212) e dall’Emilia Romagna. In fondo alla classifica ci sono Bolzano (1), la Puglia (3) e Trento con nessun immobile abusivo trascritto al patrimonio del Comune.

Dati su trasferimenti al Prefetto delle ordinanze di demolizione non eseguite (ex L.120/2020): Nel questionario inviato ai Comuni, Legambiente ha chiesto anche di indicare il numero di pratiche inevase inviate alle prefetture sulla base della legge 120/2020. Sebbene la norma che attribuisce le competenze sostitutive ai prefetti sia recente e abbia avuto un periodo di applicazione di pochi mesi (e nonostante la circolare del Ministero), c’è un numero che balza subito in evidenza. In Sicilia, tra le regioni leader per abusivismo e per mancate demolizioni, i Comuni che hanno risposto al questionario di Legambiente hanno già trasmesso ai prefetti il 12,7% delle proprie ordinanze (454 su 3.587) mentre in Puglia sono 36 le pratiche trasmesse ai Prefetti su 1.719.

Alcuni casi emblematici. In Puglia resiste il villaggio turistico Pino di Lenne a Palagiano, sul golfo di Taranto, vecchia conoscenza di Legam­biente che da molto tempo chiede che sia eseguita la demolizione dei manufatti. Si tratta di una lottizzazio­ne abusiva, dichiarata tale già nel 1987, su cui si sono succeduti negli anni ricorsi e sentenze. Fino a quella del Consiglio di Stato che nel 2013 ricostruisce la vi­cenda della lottizzazione abusiva che provocò la de­vastazione di un bosco di pini d’Aleppo lungo le rive del fiume Lenne, in un’area peraltro caratterizzata da un forte rischio idrogeologico e assoggettata a plu­rimi vincoli ambientali e paesaggistici, ha ordinato, al Comune di ristabilire lo stato originario dei luoghi, demolendo la costruzione abusiva e ricostituendo la parte di bosco distrutta dagli interventi edilizi.

Demolire si deve e si può. I numeri e le storie raccontano l’eredità pesante di decenni di lassaiz faire e complicità della politica, di promesse di condono, di sostanziale impunità di chi sceglieva di costruire in totale spregio delle regole. Ci sono però aree del nostro Paese in cui, seppur lentamente, gli abusi vengono abbattuti. È il caso del Salento, dove la Procura della Repubblica di Lecce prosegue da alcuni anni con gli interventi di demo­lizione. Un’attività costante, che induce molti proprie­tari a demolire di propria iniziativa, senza aspettare l’azione delle istituzioni.

Le demolizioni degli abusi edilizi nei comuni italiani. Il rapporto tra ordinanze ed esecuzioni (2004-2020) Regione / P.A. Numero di Ordinanze di demolizione EMESSE Numero di Ordinanze di demolizione ESEGUITE % Veneto 3.117 2.083 66,8 Friuli Venezia Giulia 1.300 839 64,5 Valle d’Aosta 240 135 56,3 P.A. Bolzano 497 234 47,1 Lombardia 5.889 2.604 44,2 Piemonte 3.721 1.624 43,6 Liguria 2.049 883 43,1 Toscana 6.225 2.578 41,4 Marche 1.098 437 39,8 Abruzzo 677 267 39,4 Emilia Romagna 6.071 1.870 30,8 P.A. Trento 607 171 28,2 Basilicata 732 190 26,0 Umbria 1.850 430 23,2 Molise 496 114 23,0 Sardegna 2.622 602 23,0 Lazio 5.574 1.260 22,6 Sicilia 4.537 950 20,9 Campania 6.966 1.363 19,6 Calabria 1.192 133 11,2 Puglia 1.790 71 4,0 Totale 57.250 18.838 32,9 Fonte: Elaborazione Legambiente su dati dei Comuni 2020

L’acquisizione degli abusi edilizi al patrimonio immobiliare pubblico (2004-2020) Regione / P.A. Numero di ordinanze di demolizione EMESSE Numero di immobili abusivi TRASCRITTI al patrimonio immobiliare del Comune % di immobili trascritti rispetto al totale delle ordinanze emesse Sicilia 4.537 873 19,2 Lazio 5.574 540 9,7 Campania 6.966 212 3,0 Piemonte 3.721 89 2,4 Emilia Romagna 6.071 135 2,2 Liguria 2.049 40 2,0 Marche 1.098 20 1,8 Sardegna 2.622 47 1,8 Veneto 3.117 43 1,4 Lombardia 5.889 81 1,4 Abruzzo 677 8 1,2 Toscana 6.225 66 1,1 Friuli Venezia Giulia 1.300 12 0,9 Valle d’Aosta 240 2 0,8 Basilicata 732 5 0,7 Calabria 1.192 5 0,4 Umbria 1.850 6 0,3 Molise 496 1 0,2 P.A. Bolzano 497 1 0,2 Puglia 1.790 3 0,2 P.A. Trento 607 0 0,0 Totale 57.250 2.189 3,8

Ordinanze di demolizione non ottemperate trasmesse alle Prefetture (settembre 2020 – marzo 2021) Regione / P.A. Numero di ordinanze NON ESEGUITE Numero di pratiche trasmesse al Prefetto (ex L. 120/2020) Sicilia 3.587 454 Sardegna 2.020 187 Lazio 4.314 79 Lombardia 3.285 44 Puglia 1.719 36 Calabria 1.059 33 Toscana 3.647 23 Veneto 1.034 16 Basilicata 542 13 P.A. Bolzano 263 12 Piemonte 2.097 12 Valle d’Aosta 105 5 Friuli Venezia Giulia 461 5 Emilia Romagna 4.201 5 Marche 661 4 Liguria 1.166 3 Molise 382 1 Abruzzo 410 1 P.A. Trento 436 1 Umbria 1.420 1 Campania 5.603 0 Totale 38.412 935 Fonte: Elaborazione Legambiente su dati dei Comuni 2020