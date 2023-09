Lectorinfabula 2023, si parte con la regina della letteratura fantastica Frances Hardinge

Marco Dallari, Frances Hardinge, Sualzo, Francesca R. Recchia Luciani e Maria Grazia Calandrone, e poi gli esperti per parlare del rapporto tra cibo e formazione, cambiamenti climatici e politiche per la tutela della Terra. Inizia così la XIX edizione di Lectorinfabula

Unica tappa italiana per la scrittrice inglese Frances Hardinge, vincitrice del prestigioso Costa Book of the Year per “L’albero delle bugie”, che lunedì 18 settembre alle 9.30 aprirà ufficialmente la XIX edizione di Lectorinfabula, il festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione Di Vagno, a Conversano fino al 24 settembre e che si svolgerà tra il Monastero di S. Benedetto e centro storico della città . Quattro incontri, molto attesi, per incontrare colei che è riconosciuta come un vero e proprio talento nella letteratura fantastica e che terrà anche un incontro di formazione per insegnanti, bibliotecari, librai, operatori culturali, e per chi si occupa di letteratura per ragazzi.

Sarà una giornata dedicata alla bellezza delle parole insieme Chiara Carminati una delle maggiori poetesse italiane per l’infanzia e l’adolescenza, delle immagini con Massimiliano Tappari fotografo, poeta, autore e camminatore, alla bellezza salvifica dell’arte che può salvarci dal naufragio del presente, con il pedagogista Marco Dallari che spinge a usare la bellezza per educare, di usare la didattica dell’arte non solo come veicolo di conoscenza e curiosità per le giovani generazioni, ma come portatrice di strumenti per misurarsi con il mondo

Ricordare Giuseppe Di Vagno

Lunedì mattina anche due appuntamenti del Centenario Di Vagno: il primo su “Giuseppe Di Vagno e la memoria del fascismo” con il presidente onorario della Fondazione Di Vagno Gianvito Mastroleo, Annabella De Robertis ricercatrice all’Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e Antonio Bonatesta ricercatore senior di Storia contemporanea al Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica dell’Università di Bari. Nell’incontro si esporrà un resoconto di quanto fatto in questi ultimi due anni.

Il secondo appuntamento con il Centenario, invece, riguarda la presentazione della graphic novel di Antonio Vincenti “Sualzo”, illustratore di grandi case editrici italiane, sul Gigante buono, con il direttore di Lectorinfabula Filippo Giannuzzi e Ilaria Tontardini dell’associazione culturale Hamelin.

Gli appuntamenti con Lector in Tavola

Alle 17.30 il primo sulla formazione, in collaborazione con la Rete degli alberghieri di Puglia, con Paolo Aprile dirigente scolastico dell’I.P.S.E.O. “Aldo Moro” a Santa Cesarea Terme, Anna Cammalleri consigliera del Presidente per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e cittadinanza attiva nel Sistema Puglia, Patrizio Giannone dirigente sviluppo, infrastrutture, imprese, professioni Regione Puglia, Margherita Manghisi dirigente Istituti professionali “Domenico Modugno” e Luigi Triggiani segretario generale Unioncamere.

Alle 18.30 l’incontro sugli effetti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura e sulla pesca con Vito Bruno direttore ARPA Puglia, Cardenia Casillo presidente della Fondazione Casillo, Vincenzo D’Avino ingegnere del Distretto Tecnologico Aerospaziale e Gianluca Nardone direttore area sviluppo rurale della Regione Puglia. A moderare l’incontro sarà Nicolò Carnimeo docente universitario e divulgatore scientifico.

Alle 20.30 l’ultimo degli incontri di Lector in Tavola sui cambiamenti climatici e le politiche per la nostra Terra con l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia, Maurizio Raeli direttore del CIHEAM Bari, Enzo Lavarra membro del Board di Europarc Federation e Michele Peragine presidente AGAP – Associazione Giornalisti Agroalimentare Puglia.

Gli altri appuntamenti

La prima misura del mondo è quella del corpo perché per misurare il mondo occorre conoscere se stessi. Lo si capirà grazie alla lecture di Francesca R. Recchia Luciani docente di Filosofie contemporanee e saperi di genere all’Università di Bari, arricchita dagli interventi dell’attrice Ilaria Cangialosi.

Chiuderà la giornata la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone, finalista nel Premio Strega 2023, che dialogherà con la editor e writing coach Alessandra Minervini.

Lectorinfabula european cultural festival è organizzato dalla Fondazione Di Vagno per Granai del Sapere. Con il patrocinio e il sostegno di Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia e Città di Conversano, dell’Università degli studi di Bari, della Friedrich Ebert Stiftung e Cepell. Partner culturali: Rai Radio3, associazione culturale Hamelin, Pagina’21, Librexpression, Il piacere di lavorare.