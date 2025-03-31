Lecci secchi in tutta la Puglia, in Salento la situazione più grave

L’agronomo Francesco Tarantino: “Sono messe a rischio anche le future forestazioni”

Dopo il dramma della Xylella che ha devastato il paesaggio rurale salentino, ora anche i lecci stanno morendo. Un fenomeno che riguarda tutta la Puglia e che a Bari si mostra in tutta la sua gravità in luoghi iconici come Piazza Umberto ma che ha coinvolto anche altre zone d’Italia e d’Europa. In Salento però la moria di questa varietà di querce sta registrando effetti peggiori, mettendo a rischio l’intero patrimonio verde.

Perchè i lecci stanno morendo

A confermare le criticità l’agronomo esperto di paesaggio Francesco Tarantino: “La situazione in Puglia è molto preoccupante, ma mentre nel Barese e nel Foggiano è di poco migliore, nella parte sud della Puglia la situazione sembra essere fuori controllo. Molto probabilmente la causa scatenante di questo fenomeno è il cambiamento climatico. Il leccio, infatti, è un tipo di quercia che ha bisogno di suoli freschi e idratati ed anche di pioggia distribuita su tutto l’anno. Adesso che le piogge sono più rarefatte, il leccio sta soffrendo. Indebolendosi, la pianta viene poi attaccata più facilmente da patogeni, soprattutto dagli insetti e funghi che stanno portando a questo rapido deperimento non solo delle piante adulte, ma anche di quelle giovani”.

Per Francesco Tarantino, quest’ultimo aspetto è tra i più preoccupanti. “Prima di tutto perchè sono così messe a rischio le future attività di forestazione. Le piante, infatti, una volta attecchite seppur piccole, potrebbero morire. Quindi ad oggi non potrebbero mai essere individuate come specie da piantumare, perchè ad alto rischio. Occorre quindi individuare nel più breve tempo possibile le cause di questo fenomeno per trovare eventuali soluzioni agronomiche o curative ed evitare di perdere un altro simbolo del nostro patrimonio paesaggistico”.

Lecci malati, non solo crisi idrica e siccità

Dunque, gli effetti del cambiamento climatico, tra cui crisi idrica e siccità, rappresentano le cause principali, ma non è stato ancora individuato un unico fattore specifico. Per questo si riscontrano numerose difficoltà nel cercare di arginare questo fenomeno. Dunque, lecci secchi. La situazione è grave in Puglia e soprattutto in Salento La malattia sta piegando centinaia di alberi, colpiti da un progressivo deperimento. Le chiome mostrano chiazze bruno-giallastre di foglie secche, rami inerti e privi di foglie. In molti casi, l’avvizzimento della pianta è totale.

“A causare il disseccamento – spiega Vittorio Filì, past president dell’associazione regionale pugliese dei tecnici e ricercatori in agricoltura – è la cocciniglia, insetto che attacca più facilmente le piante già indebolite e che vive in particolare nel contesto urbano, contro cui si potrebbero utilizzare tanti prodotti disinfestanti, ma la legislazione europea non sempre lo consente”.

Serve un preciso protocollo d’intervento

Purtroppo non si tratta di una malattia singola, ma di una combinazione di stress multipli nel tempo che portano quindi ad un declino irreversibile. Un fenomeno che a macchia di leopardo sta interessando anche altre aree pugliesi, come la Valle d’Itria e la provincia di Bari. Qui già da agosto scorso l’amministrazione comunale, in collaborazione con i ricercatori dell’Università degli Studi del capoluogo pugliese, ha effettuato trattamenti notturni, endoterapia e trattamenti fogliari e persino un trattamento innovativo, il metodo a rimonda, che consiste nel potare solo la parte secca, senza però ottenere grandi risultati.

Per Francesco Tarantino, così come per tutta la comunità scientifica, è necessario intervenire in maniera efficace ed efficiente, su tutti i livelli, con un protocollo d’intervento preciso.