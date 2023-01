Lama San Giorgio, un patrimonio a rischio

I lavori del Nodo ferroviario di Bari e l’impatto su Lama San Giorgio. Nostra intervista al professor Pier Francesco Rescio

Da circa un anno Lama San Giorgio, una delle 9 lame che attraversano il territorio di Bari partendo dall’entroterra e finendo sulla costa, è balzata agli onori della cronaca politica e giudiziaria. In pratica da quando la Regione Puglia ha concesso l’autorizzazione paesaggistica a Rete Ferroviaria Italiana e sono cominciati i lavori relativi al Nodo ferroviario di Bari (tratto Bari centrale – Torre a Mare), fascio ferroviario che, in base al progetto, dovrebbe passare in Lama San Giorgio, a 6 metri circa dall’abitazione dei signori Fatone e attraversare la lama con tutto quello che ne potrà conseguire da un punto di vista ambientale, paesaggistico, ma anche storico e archeologico.

Nell’anno appena trascorso ci sono stati due pronunciamenti del Tar di Puglia che hanno dato ragione ai ricorrenti (proprietari di quella casa e dei terreni) e altrettante ordinanze del Consiglio di Stato, che ha accolto i ricorsi di Rfi. L’ultima seduta, collegiale, è attesa per il 12 gennaio prossimo. Battaglia anche politica perché le due sentenze del Tar hanno prodotto l’interruzione dei lavori, ma quelli del cavalcaferrovia sulla Statale 16, già in avanzato stato di realizzazione e non quelli sulla Lama dove c’è soltanto qualche paletto di perimetrazione. Battaglia politica perché il nodo ferroviario è un’opera strategica del Pnrr e dei 426 milioni di euro, ne riceve 205 dai fondi Pnrr. Il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi di Rfi e i lavori sono ripresi. Con un esperto, il professor Pier Francesco Rescio, docente di Topografia antica dell’Università Suor Orsola Benincasa, abbiamo cercato di capire cosa c’è e cosa potrebbe essere portato alla luce, da un punto di vista archeologico, in Lama San Giorgio.

LEGGI ANCHE: Un parco per le lame della Murgia barese

Rescio: Lama San Giorgio presenta insediamenti unici in Terra di Bari

Professor Rescio, già nel progetto preliminare di Rete ferroviaria italiana, nel 2009, alcune aree di Lama San Giorgio venivano definite a potenziale alto rischio archeologico. Erano stati eseguiti alcuni sopralluoghi e espressi pareri da parte della Soprintendenza. Non sono stati sufficienti per preservare quella Lama dai lavori ferroviari che presto, quasi sicuramente verranno effettuati?

«Esiste un dato di fondo che riguarda il nostro Paese e, in particolare, la situazione archeologica di Lama S. Giorgio. Sin dalla fine del XIX sec. si conoscevano alcune caratteristiche insediative della Puglia antica e per anni il mondo della Cultura ha trascurato questa parte del territorio poiché sottoposta a un pesante scempio edilizio di cui è possibile notare l’entità soprattutto a livello costiero che è durato fino agli anni Novanta del XX sec. In tutto questo periodo l’archeologia ha mancato il suo obiettivo, cioè la tutela – sottolinea il professore – in quanto gli interessi erano forti e anche i ritrovamenti hanno avuto un disinteresse generale (a cui aggiungerei la qualifica di “feudale”). Molti sono i ritrovamenti nella zona, ma quelli più particolari e “famosi” sono gli insediamenti Grotta della Tartaruga, Cala Scizzo e Cala Colombo e, verso sud, di Contrada Paduano a Mola dove si presentano vari aspetti databili a varie epoche. La tutela e la salvaguardia di questi insediamenti resta ancora un mistero che viene accentuato ancor di più dalla presenza di una Soprintendenza Speciale per il Pnrr. Sinceramente è la prima volta, nella mia vita, che vedo esistere una Soprintendenza che deve “salvare”, ma che allo stesso tempo è nata dallo stesso Pnrr. Ciò mi fa pensare seriamente che potrebbe esserci un conflitto deontologico. Una cosa è certa e voglio ribadirla chiaramente, e cioè che Lama S. Giorgio presenta luoghi e insediamenti unici, puntuali, caratteristici della Terra di Bari e sono conservate proprio in questo luogo. Quindi, se qualcosa sarà distrutto, non sarà solo il paesaggio ma la cultura, la storia e la memoria di questa parte del sudest barese che non è mai stata documentata prima».

Dal Paleolitico all’Alto Medioevo

Professore, in base ai suoi sopralluoghi e agli studi da lei realizzati, cosa c’è di interessante in Lama San Giorgio da un punto di vista archeologico?

«Quando si prende in esame un’ampia porzione di territorio in archeologia ci si aspetta sempre di tutto per un motivo molto semplice: i luoghi caratterizzati da un’alta presenza di sorgenti o di invasi di acqua sono stati quasi sempre popolati fin dalle epoche più remote. A questi, poi, si associano i “cambiamenti climatici”, quelli realmente prodottisi per secoli e non quelli paventati dalle tv o dai politici di turno. Per milioni di anni abbiamo avuto fasi fredde e calde, più o meno prolungate, come dimostrano ritrovamenti di balenottere, impronte di dinosauri e villaggi preistorici. Quello che sappiamo per certo è che l’intera zona di Lama S. Giorgio presenta un lunghissimo periodo relativo al popolamento umano più antico, cioè da quello Paleolitico (oltre 500mila anni fa) sino all’epoca medievale e oltre. I ritrovamenti paleolitici della zona sono difficili da localizzare – prosegue Rescio – in quanto letteralmente inseriti nella roccia calcarenitica, fra le grotte e anche in piena superficie, ma per quanto riguarda l’epoca neolitica (tra 6mila e 3mila anni a.C.) la zona di S. Giorno ne è piena ed è caratterizzata da piccoli villaggi sparsi che partono dalla zona dello stadio S. Nicola fino a tutto il sudest barese. In base ai miei sopralluoghi e avvalendomi della letteratura scientifica Lama S. Giorgio presenta un insediamento sparso posizionato sia all’interno che sui pianori della lama, di cui quello più consistente è certamente quello dell’età del Ferro (tra XI e VIII sec. a.C.), con strascichi che giungono al IV sec. a.C., per poi subire un’occupazione altomedievale (fine VIII sec. d.C.)».

LEGGI ANCHE: Rischio idrogeologico, a che punto è la Puglia?

A quando si può far risalire il primo insediamento e come si è poi sviluppato nei secoli?

«La domanda è interessante, ma allo stesso tempo complessa. Tuttavia è necessario far ordine e chiarezza per sottolineare ancor di più l’unicità dei ritrovamenti, ricordando che questi sono stati effettuati dalla Soprintendenza. Premesso che in Lama S. Giorgio ci sono ritrovamenti più antichi, quello che verrà distrutto sarà un villaggio risalente alla età del Ferro, periodo in cui gli uomini erano dei pastori stagionali che si spostavano su una superficie piuttosto ampia portando le greggi da un luogo all’altro iniziando il fenomeno culturale e sociale della transumanza, che è durata nell’area di Lama S. Giorgio fino al XIX sec. Quando i pastori si fermavano costruivano capanne e recinti per gli animali di cui restano evidenti tracce che, per loro stessa natura, devono essere preservate per sempre».

Dall’Adriatico allo Jonio

Fra le lame baresi quella di San Giorgio ha un valore particolare. Giungeva infatti fino alle pendici del Monte Sannace in territorio di Gioia del Colle e da lì si poteva giungere fin sullo Jonio.

«Le lame sono il prodotto nato dall’alternanza dei periodi freddi e caldi della terra i quali hanno consentito di far scorrere fiumi di acqua che ne hanno scavato il tracciato. Dopo l’ultima glaciazione, cioè a partire da oltre 110mila anni fa, molte di queste si sono trasformate in veri e propri invasi ricchi di acqua adatti alla vita umana. Per questo motivo Lama S. Giorgio non è solo uno sprofondamento del terreno, ma un fiume a regime torrentizio ancora attivo e i cui fianchi hanno rivestito un ruolo importante nel collegamento fra terre che, apparentemente, sembrano essere lontane. Non per niente – afferma il docente di Topografia antica – quando giungiamo nell’area della provincia di Taranto, troviamo il complesso fenomeno della civiltà rupestre che è durato ben oltre il Medioevo e che caratterizza anche la città di Triggiano e di tutti i borghi ed esso collegati, dalla costa adriatica allo Jonio».

La costruzione di un ponte ferroviario consentirebbe la fruibilità del sito?

«No. L’insediamento, unico e visitabile, non esisterebbe più perché verrà letteralmente maciullato e distrutto insieme a una grossa fetta della Lama S. Giorgio. Diciamo che si prospetta un bel futuro per la Cultura».

Se lei fosse ministro della Cultura, cosa ne farebbe di Lama San Giorgio?

«Se fossi ministro ribadirei già quanto dichiarato dalla Legge e cioè che le lame non devono essere intaccate in quanto naturali corridoi di acqua con caratteristiche culturali antiche che devono essere assolutamente preservate e molte di esse, tra cui Lama S. Giorgio, meritano di diventare parco regionale».