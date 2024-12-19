Lama Balice diventa Ente Parco

Nel corso dell’approvazione del bilancio regionale è stata modificata la legge sulle aree naturali protette

Modificate in Consiglio Regionale le leggi regionali istitutive degli enti Parco della Regione Puglia e del Parco naturale di Lama Balice. Cambio di passo dunque sul modello di governance, in relazione alle specificità di ogni singola area protetta secondo criteri di efficienza, economicità e buon andamento.

Il nuovo assetto organizzativo si è reso necessario perché ciascuna area protetta regionale è caratterizzata da una propria specificità e da aspetti di carattere gestionale piuttosto differenziati, anche sulle risorse messe a disposizione. La legge istitutiva del 2007, infatti, andava aggiornata alle reali necessità dei Parchi, anche in merito alla scelta dell’ente deputato alla gestione definitiva, che è fondamentale per la concreta vita del Parco stesso.

“Adesso sono i territori a riappropriarsi delle peculiarità e delle straordinarie potenzialità che le aree parco hanno in sé, non solo in termini ambientali e paesaggistici, ma anche economici e turistici – commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – Per Lama Balice, del quale ho seguito personalmente da anni la sua evoluzione e valorizzazione, grazie anche all’impegno di Maria Maugeri, che all’ambiente e alla salute dei cittadini ha dedicato tutta la sua vita, si aprono nuovi e grandi scenari di crescita e sviluppo e sono felice che un tale traguardo sia stato raggiunto nella piena condivisione e collaborazione di tutti”.

“È stata così riconosciuta – ha dichiarato l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani – la necessità di offrire ai Parchi e, nello specifico, a una realtà unica come Lama Balice, tutti gli strumenti normativi che favoriscano azioni e strategie al fine di una piena valorizzazione della biodiversità delle aree ricadenti nel Parco, un patrimonio straordinario per la città di Bari e i Comuni di Bitonto e limitrofi. La votazione in Consiglio suggella un lungo e faticoso percorso, che per anni ha visti impegnati con determinazione l’Assessorato regionale all’Ambiente con gli uffici del Servizio Parchi, la Città metropolitana di Bari, l’assessora all’Ambiente del Comune di Bari, Elda Perlino, il sindaco del comune di Bitonto, Francesco Ricci, e il Parco con la Direzione e i volontari che lo curano da anni. Da oggi Lama Balice è un ente di diritto pubblico dotato di maggiore efficienza gestionale. Nella modifica della norma istitutiva di Parco Lama Balice – conclude l’assessora Triggiani – è stata inoltre aggiunta, su proposta del consigliere Paolicelli, la promozione della cittadinanza attiva per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale del Parco. Si tratta certamente di un unicum nel panorama regionale che potrà sicuramente essere replicato anche in altre realtà naturalistiche”.

“La modifica della legge regionale approvata dal Consiglio regionale segna un passaggio fondamentale nella direzione, a lungo auspicata, di una gestione efficiente ed efficace del parco di Lama Balice – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari Elda Perlino – Il riconoscimento di ente con personalità giuridica di diritto pubblico, infatti, ci consentirà di programmare interventi e azioni per la tutela e la valorizzazione di quest’area unica del nostro territorio, nella quale è custodito un patrimonio straordinario di biodiversità che dobbiamo non solo proteggere ma valorizzare in termini di conoscenza e di fruizione. Ringrazio il presidente Michele Emiliano, l’assessora Serena Triggiani, il consigliere Francesco Paolicelli e il sindaco di Bitonto Francesco Ricci, che in totale condivisione e comune sensibilità hanno sostenuto l’emendamento di modifica della legge, consentendo al parco di Lama Balice di acquisire dignità di ente regionale. Con la predisposizione degli organi di governo previsti dalla norma il parco di Lama Balice potrà operare con maggiore efficienza e autonomia, in stretta collaborazione con le associazioni del territorio la cui attività ha consentito di valorizzare il parco e aprirlo alla città: in pieno accordo con l’assessora Triggiani, Comune e Regione collaboreranno appieno con la cittadinanza attiva affinché il parco di Lama Balice possa davvero diventare patrimonio collettivo e vissuto. Ora ci attende un lavoro intenso, innanzitutto per attivare gli organi dell’ente parco e poi per dotarlo di una governance efficiente e volta alla piena operatività mediante l’applicazione degli orientamenti di tutela dei siti naturali”.