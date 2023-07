Lago di Varano sotto osservazione urgente

Disposto il monitoraggio straordinario delle acque da parte dell’ARPA per 48 ore

Controlli straordinari delle acque del Lago di Varano da parte dell’ARPA per 48 ore. Le analisi, insieme al CNR, serviranno a verificare il rischio e la conseguente necessità di provvedere ad attuare ogni iniziativa, anche in via d’urgenza, ritenuta necessaria per preservare l’ecosistema della laguna.

Questo intervento urgente è dipeso dalla perdita, da parte del Comune di Cagnano Varano, responsabile dell’esecuzione dei dragaggi ordinari, di un finanziamento di 6 milioni e 900 mila euro che la Regione Puglia aveva assegnato.

Ciononostante, la Regione Puglia, a marzo di quest’anno, ha invitato il Comune di Cagnano Varano a formulare un’istanza di finanziamento dei lavori di dragaggio, qualificandoli quali lavori di somma urgenza, impegnandosi a coprire integralmente i relativi costi. Tuttavia, il Comune di Cagnano Varano non ha osservato le prescrizioni previste dalla normativa vigente per accedere a tale procedura d’urgenza.

Con la nota oggi trasmessa ad Arpa e ai Comuni di Cagnano Varano, Carpino e Ischitella, la Regione Puglia ha ancora una volta ribadito l’immediata disponibilità a coprire i costi per attuare ogni iniziativa, anche in via d’urgenza, ritenuta necessaria per mitigare i fenomeni rilevati, al fine di preservare l’ecosistema lagunare.