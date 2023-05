‘La Terra delle donne’ per sentirsi nel grembo della Madre-Terra

Quando si parla di turismo in Sardegna la maggior parte delle persone pensa alle meravigliose spiagge e mari che circondano l’isola; ma la vera bellezza di quel territorio risiede nei suoi luoghi più remoti, a volte nascosti nell’entroterra. È una regione che si presta a un turismo destagionalizzato, e che anzi dà il meglio di sé quando non presa d’assalto dalle masse. Durante i numerosi sopralluoghi fatti negli anni alla ricerca delle location perfette per il film, ho avuto la fortuna di visitare quasi in solitudine alcuni luoghi incredibili, che trasudano storia, potenza, magia… e acqua”.

Cosa sono, nel film, le cosiddette “blue-zone”?

” Il termine blue-zone è stato coniato solo successivamente al tempo storico messo in scena nel film, quindi non ne facciamo riferimento direttamente; ma esistevano già all’epoca le pionieristiche testimonianze di molti ricercatori che avevano individuato alcuni luoghi della terra accomunati dalle stesse caratteristiche idrologiche e dalla longevità delle comunità che vi abitano: le blue-zone attualmente individuate si trovano in Giappone, in Costa Rica, in Grecia, presso la comunità di avventisti di Loma Linda in California e, appunto, in Sardegna”.

Un altro tema è legato alla longevità dei sardi che rimanda a stile di vita, alimentazione, fattori ambientali. Nel film si parla di emancipazione ma forse un po’ di quelle buone abitudini antiche andrebbero recuperate?

“Di fondamentale importanza nella costruzione del personaggio di Mamoto, lo studioso giapponese giunto in Sardegna alla ricerca dell’acqua alcalina e dell’elisir di lunga vita, è stato per me lo studio di un saggio che consiglio a tutte le persone interessate a questi temi: “Longevità e identità in Sardegna, L’identificazione della Zona Blu dei centenari dell’Ogliastra”, di Giovanni Pes e Michel Poulain. In questi studi si analizzano proprio i fattori che concorrono all’aumento della speranza di vita: la centralità della famiglia, lo stile di vita dei pastori legato alla transumanza e alle abitudini alimentari che ne conseguivano, la percezione di avere un’utilità sociale concreta… “

Puglia e Sardegna, sorelle per tanti aspetti