La Sicilia punta sull’eolico

La EDPR ha inaugurato un parco eolico a Fulgatore che produce oltre 55,5 GWh all’anno

La crisi energetica si combatte con la transizione energetica. È questa la strada giusta. Ecco perché il settore è in forte crescita, anche grazie ai finanziamenti pubblici.

In quest’ottica, EDP Renewables, leader mondiale nello sviluppo delle energie rinnovabili, ha inaugurato un parco eolico in Sicilia confermando, così, il proprio impegno per la transizione e l’indipendenza energetica dell’Italia. L’impianto, situato a Fulgatore vicino Trapani, ha una capacità totale di 43,8 MW e produce oltre 55,5 GWh all’anno. Grazie a questo parco EDPR raggiunge una capacità installata totale di circa 550 MW in Italia dal 2010, anno in cui ha iniziato a operare in Italia.

L’impianto gestisce 9 turbine, ciascuna con una capacità di circa 4,9 MW, per una capacità totale di 43,8 MW. Il parco eolico sarà in grado di produrre oltre 55,5 GWh all’anno, risparmiando oltre 34.000 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno, e fornirà energia a oltre 25.000 famiglie nella regione. Con questo nuovo sito, EDPR raggiunge una capacità complessiva installata di 550 MW in Italia dal 2010. In Italia il suo primo parco eolico è entrato in funzione nel 2012. In Italia EDPR ha oltre 200 MW in costruzione e più di 60 dipendenti. La crescita in Italia rientra nel piano globale di EDPR – attiva su quattro hub mondiali – di investire 20 miliardi di euro nelle rinnovabili, di cui il 40% dedicate alle tecnologie onshore nei Paesi europei. L’azienda è inoltre impegnata anche in Italia nello sviluppo di programmi, come Keep It Local, per la formazione dei giovani e dare loro la possibilità di cogliere le molteplici opportunità di lavoro offerte dalla presenza di parchi eolici nella regione.

“Il caro energia è ormai un problema che coinvolge famiglie e imprese, per questo, ora più che mai, è importante investire nelle energie rinnovabili che utilizzano le risorse locali – ha affermato Roberto Pasqua, Direttore Esecutivo Sud-Est Europa di EDP Renewables – Grazie allo sviluppo di parchi eolici come questo di Fulgatore, EDPR vuole ribadire, inoltre, il suo impegno verso il processo di transizione energetica della Regione Sicilia e dell’Italia”.

“Il parco eolico di Fulgatore è un progetto innovativo realizzato in armonia con il territorio e la comunità locale – ha detto Giuseppe Pellegrino, Assessore del Comune di Trapani – La costruzione di questo progetto sottolinea l’impegno della nostra regione nella difesa dell’ambiente e nel processo di transizione energetica del nostro paese. Siamo felici di potere contribuire a un obiettivo così importante”.