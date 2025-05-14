La sentenza del Lazio smonta il DM del MASE sulle aree idonee per lo sviluppo delle rinnovabili

Legambiente: “La sentenza è una grande vittoria per la lotta alla crisi climatica, l’indipendenza energetica del Paese e l’abbassamento delle bollette che gravano sui bilanci di famiglie e aziende”

Duro colpo del Tar del Lazio al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulle aree idonee per lo sviluppo delle rinnovabili. Il ricorso presentato da ANEV, l’Associazione Nazionale Energia del Vento che riunisce 120 aziende e 5mila tra tecnici, operatori, trader elettrici e sviluppatori che producono energia elettrica ricavata da fonti eoliche, smonta parte del decreto. La sentenza annulla i commi 2 e 3 dell’articolo 7 del DM aree idonee che garantivano una ampia e incomprensibile discrezionalità alle Regioni.

“La sentenza è una grande vittoria per la lotta alla crisi climatica, l’indipendenza energetica del Paese e l’abbassamento delle bollette che gravano sui bilanci di famiglie e aziende” – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – “Il MASE – continua Ciafani – proceda velocemente a riscrivere il decreto ministeriale e le Regioni si adeguino alla sentenza del TAR Lazio, garantendo uno sviluppo veloce e ordinato degli impianti a fonti rinnovabili e sotterrando per sempre quell’ascia di guerra contro le fonti pulite, in primis fotovoltaico ed eolico, che non abbiamo mai visto usare purtroppo contro i veri scempi che hanno devastato, in alcuni casi in modo permanente, il paesaggio del Belpaese”.

“La Puglia – dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia – come il resto del nostro Paese, deve mettere il piede sull’acceleratore della decarbonizzazione e dirigersi con decisione verso uno sviluppo dell’industria delle energie rinnovabili”.