La salute è una cosa seria, anche per le case. Come curare le patologie edilizie?

A Bologna il primo convegno sulle patologie edilizie, per discutere strategie innovative e soluzioni concrete per prevenire difetti e danni strutturali. In Italia 17,5 milioni di case vecchie e inefficienti

Anche gli edifici possono “ammalarsi”. Non bisogna certo aspettare il crollo di una palazzina, come successo a Bari, per sapere che bisogna intervenire periodicamente con la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Gli interventi, che periodicamente dovrebbero essere la regola e non l’eccezione (o la speculazione come in molti casi è degenerato il Superbonus 110), dovrebbero essere l’abc per vari motivi. Anzitutto quando è evidente che ci sono difetti di costruzione. Difetti che determinano danni, pregiudicano la sicurezza delle persone che li abitano e abbassano il valore degli immobili perchè non si rispettano gli standard qualitativi e di sostenibilità energetica oggi necessari a rispondere a precise direttive di legge.

Per questo è nata la “patologia edilizia” ovvero lo studio sistematico delle anomalie e delle alterazioni degli edifici, con l’obiettivo di comprenderne le cause attraverso la lettura dei “sintomi”, e conseguentemente stabilire la “cura” più adatta in funzione di quanto riscontrato.

Leggi Palazzo crollato a Carrassi, parlano gli esperti: “il problema è la sicurezza statica degli edifici”

A Bologna il primo convegno nazionale delle ‘Patologie Edilizie’

Il 9 aprile Bologna accoglierà il primo Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie organizzato dal Gruppo Maggioli che pubblica dal 2016 la collana dei “Quaderni di Patologia Edilizia” dedicati ai professionisti del settore.

“CoNaPE nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto di alto livello tecnico e istituzionale sulle sfide legate alla prevenzione e gestione delle patologie edilizie e per incoraggiare pratiche di costruzione e manutenzione più efficienti e sicure: un tema cruciale per la sicurezza, la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio costruito”. Dice Amalia Maggioli: “Come gruppo crediamo che affrontare queste problematiche significhi non solo supportare il settore, ma anche contribuire concretamente al benessere delle comunità, attivando preziose occasioni di confronto, approfondimento e aggiornamento su queste tematiche. Prevenire i danni agli edifici significa anche migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo un’edilizia più sicura, sostenibile e resiliente”.

Il convegno

La giornata (tutte le informazioni sul sito del convegno ), il cui coordinamento scientifico è affidato a Marco Argiolas, tra i massimi esperti italiani del settore, vedrà la partecipazione di ingegneri, architetti, geometri, amministratori pubblici, gestori di asset immobiliari e imprese di costruzione e del settore edilizio, che si incontreranno per discutere strategie innovative e soluzioni concrete per prevenire difetti e danni strutturali: le plenarie di apertura e chiusura faranno da cornice ad otto workshop che esploreranno tematiche come la sicurezza antisismica, l’isolamento termico, i problemi infiltrativi.

Diversi i temi in discussione: si parlerà di qualità ed efficienza dell’involucro edilizio, dall’impermeabilizzazione per la risoluzione delle problematiche infiltrative al Sistema a Cappotto, tecnica di coibentazione termica atta a garantire una maggior sostenibilità energetica per raggiungere gli obiettivi indicati dalla direttiva europea EPBD “Case Green”, per la quale gli edifici esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e D entro il 2033.

Ma si parlerà anche di buone pratiche di prevenzione: dai sistemi antincendio alla costruzione di una casa che consenta di raggiungere un livello ottimale di salubrità negli edifici ad alte prestazioni energetiche. Si parlerà anche di Radon, gas che dal terreno può penetrare in cantine e abitazioni rappresentando un potenziale rischio per la salute, e di sistemi di impermeabilizzazione per evitarne i danni.

Leggi Matera: convegno per risolvere degrado del patrimonio edilizio

In Italia 17,5 milioni di case vecchie e inefficienti

La prima edizione del convegno arriva a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del Rapporto sulla transizione green degli edifici di Confartigianato, diffuso a ottobre 2024. Il rapporto ha individuato come, in Italia, una casa su due sia stata costruita prima del 1980. Ha inoltre evidenziato carenze progettuali e strutturali che, col passare del tempo, rappresentano la prima causa di ambienti insalubri e veicolo di rischi per la sicurezza degli inquilini, oltre a rendere le abitazioni meno efficienti in termini di consumo energetico. Infine, ben il 51,8% degli immobili si colloca nelle classi energetiche meno efficienti (F e G).

Secondo il report di Confartigianato, a livello regionale, il maggior numero di abitazioni costruite prima del 1980 si trova in Lombardia (2.973.768), Lazio (1.782.175), Piemonte (1.463.157), Campania (1.452.177) e Sicilia (1.391.972).

Oltre all’età delle case, Confartigianato ha stilato la classifica di regioni e province con le peggiori prestazioni energetiche degli immobili. Si supera la media italiana del 51,8% di edifici nelle classi energetiche più basse (F e G) nel Lazio (65,6%), seguito da Liguria (63,3%), Toscana (62,2%), Umbria (61,7%), Molise (61,5%), Puglia (60,1%), Calabria (57,8%), Sicilia (57%), Emilia-Romagna (56,7%), Basilicata (54%).

Tra le province, la presenza di immobili meno efficienti dal punto di vista energetico è più diffusa a Rieti (78,8%), Enna (74,9%), Isernia (72,4%), Frosinone (71,3%), Genova (69,9%), Terni (69,7%), Viterbo (69,3%), Massa-Carrara (68,6%) e La Spezia (66,6%).

Confartigianato: ridurre il consumo energetico e mantenere le detrazioni fiscali

“Siamo un Paese con case vecchie e poco efficienti. Non c’è tempo da perdere: vanno messi subito in campo – ha detto il presidente di Confartigianato Marco Granelli presentando il rapporto sulla transizione green degli edifici – interventi a sostegno della riqualificazione degli immobili con l’obiettivo, indicato dalla Direttiva Ue, di ridurre il consumo energetico del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, fino alle emissioni zero nel 2050. Per garantire la transizione green degli edifici bisogna rendere stabili e permanenti le detrazioni fiscali al 65% che consentono di raggiungere più obiettivi: riqualificazione del patrimonio immobiliare, risparmio ed efficientamento energetico e difesa dell’ambiente, rilancio delle imprese delle costruzioni, emersione di attività irregolari. Una strada – aggiunge Granelli – che trova indicazione nel Piano Nazionale integrato Energia e Clima (Pniec) secondo il quale dal meccanismo delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione degli edifici è atteso un risparmio di 32,5 Mtep di energia finale in valore cumulato nel decennio 2021-2030, pari al 44,3% del risparmio da conseguire rispetto agli obiettivi fissati per il 2030 dalla Direttiva case green”.

Leggi Spazi verdi ed efficienza energetica: 1 italiano su 4 vuole cambiare casa

Immobiliare: crescono gli acquisti di case meno energivore nel 2024

Per il mercato immobiliare, il 2024 è stato un anno positivo, con una crescita delle compravendite residenziali dell’1,5% e del 5% delle prime case e un’accelerazione per le abitazioni meno energivore, considerati i crescenti costi delle bollette. Ma il dato forse più importante che emerge è un acquirente sempre più attento alla efficienza energetica degli immobili.

Lo si evince dal Report Fiaip Monitora Italia, elaborato per il dodicesimo anno consecutivo dal Centro Studi Fiaip, su un campione di oltre 600 agenti immobiliari e professionisti del Real Estate, in collaborazione con Enea ed I-Com, che delinea l’andamento del mercato immobiliare 2024, le previsioni per il 2025 e l’efficientamento energetico degli immobili.

Leggi Caro freddo, ti tengo a bada

Focus sull’efficienza energetica 2024

Il Report evidenzia come nel 2024 si stimi un lieve incremento (+1,5% rispetto al 2023) del numero complessivo di compravendite residenziali, pari a circa 720mila con un significativo aumento (+5%) delle compravendite delle prime case.

Ma nel 2024 migliora soprattutto l’apprezzamento per la qualità energetica dell’immobile (+4%) che si riflette sulla crescita delle compravendite di trilocali in classe C (+32%), D (+10%), E (+16%) rispetto all’anno scorso, seppur il maggior numero di transazioni interessi ancora immobili in classe G (per circa un terzo degli agenti immobiliari). L’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) viene percepito sempre più dagli acquirenti (+9%) come valido strumento per orientarsi verso abitazioni meno energivore. Aumentano le compravendite di abitazioni indipendenti meno energivore, che siano villette a schiera o case unifamiliari. Per queste ultime vale il discorso che le unità indipendenti riescono ad accedere più agevolmente al processo di efficientamento energetico rispetto agli appartamenti in condominio, in quanto svincolate da ineludibili burocrazie condominiali.

Qualità energetica non più cenerentola degli acquisti

Inoltre, per la prima volta, le abitazioni di pregio maggiormente compravendute sono in classe A1 (13,02%), seppur per poco, rispetto a quelle in classe G (12,78%), segno che il processo di efficientamento energetico per la fascia alta del comparto immobiliare è cresciuto. Così come, risulta particolarmente significativo, il fatto che la qualità energetica, nella valutazione della casa da acquistare, non è più all’ultimo posto ma si colloca subito dopo l’ubicazione e la tipologia, a riprova di una maggiore consapevolezza nei cittadini dell’utilità e dell’importanza di avere una casa meno energivora anche in considerazione del caro vita e dei ripetuti rincari energetici nelle bollette.

La maggior parte degli immobili nuovi compravenduti sono in classe A4 (per il 22% degli agenti immobiliari) mentre la maggior parte di quelli ristrutturati sono in classe B (per il 25% degli agenti immobiliari). Considerando le prime classi energetiche, gli edifici nuovi totalizzano un 75%, mentre gli edifici ristrutturati un 44% (il valore più elevato fin ora registrato).

Cosa non è chiaro?

Dal report emerge però che oltre il 50% degli agenti immobiliari coinvolti nello studio ha una conoscenza almeno sufficiente dei principali strumenti di stimolo alla ristrutturazione energetica degli edifici (detrazioni fiscali, conto termico, mutui green) anche a causa degli eccessivi cambiamenti normativi. Da qui la necessità di un riordino degli incentivi fiscali immobiliari che rimangono strategici anche ai fini dell’imminente recepimento della direttiva UE Case Green (da recepire entro maggio del 2026).

Infine, per il 51% degli agenti immobiliari lo strumento del Superbonus 110%, nonostante sia una misura a termine, ha avuto un’influenza significativa sulle dinamiche del mercato immobiliare, determinando un incremento positivo sia della domanda che dell’offerta di immobili meno energivori oltre ad aver concretamente contribuito, insieme ai vari incentivi fiscali edilizi, per il 73% degli intermediari professionali, ad aumentare il valore degli immobili con più elevate prestazioni energetiche e a ridurre le richieste per le case con scarse prestazioni energetiche.

Leggi Case Green: Italia a rischio o rivoluzione necessaria?

Più attenzione all’efficienza energetica nel 2025

“I dati che emergono dall’indagine Fiaip sul 2024 confermano ancora una volta come le sfide ambiziose della decarbonizzazione del settore immobiliare richiedano uno sforzo coordinato e sinergico tra iniziativa privata e supporto pubblico”, dichiara Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Enea di Efficienza energetica. “Gli operatori di mercato, sia dal lato della domanda che dell’offerta, appaiono sempre più capaci di quantificare in maniera adeguata il valore aggiunto conferito a un immobile residenziale da prestazioni energetiche. Questo processo deve essere favorito e rafforzato attraverso lo svolgimento di un ruolo guida da parte delle istituzioni. Ruolo che, dopo le profonde modifiche apportate ai meccanismi di incentivazione delle detrazioni fiscali, comprende la necessità di attuare misure di promozione dell’efficienza energetica efficaci dal punto di vista degli obiettivi energetici e climatici, ma anche sostenibili dal punto di vista finanziario ed eque rispetto alle disparità socioeconomiche”.

Leggi Efficienza energetica, risparmiati 3 miliardi di euro in un anno

“La fotografia del mercato immobiliare ci indica tre priorità – dichiara Gian Battista Baccarini Presidente Nazionale Fiaip – ovvero riallargare la platea dei destinatari del Fondo di Garanzia Consap, accelerare la definizione di un Piano Nazionale sulla Casa assente da oltre 70 anni e definire un sistema ordinato di incentivi fiscali edilizi strutturali. Queste misure consentiranno di agevolare l’acquisto di case meno energivore e a costi accessibili, favorendo la dinamicità virtuosa del mercato immobiliare, anche in ottica ‘green’, con conseguenze positive per l’intero sistema economico, sociale e occupazionale nazionale”.

Leggi. Efficienza energetica non cresce in Italia