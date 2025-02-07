La Puglia un pilastro dell’agricoltura italiana

Lazzàro, Confagricoltura: “Con 5,5 miliardi di euro rappresentiamo un enorme valore per l’economia della Puglia”

Con una produzione agricola regionale pari a 5,5 miliardi di euro, dato relativo al 2023, la Puglia conferma il suo ruolo strategico all’interno dell’agricoltura italiana.

L’ortofrutta, che rappresenta una delle eccellenze del territorio, contribuisce in modo significativo all’export agroalimentare nazionale. L’export dei prodotti ortofrutticoli pugliesi ha registrato una crescita significativa: nei primi nove mesi del 2024, le esportazioni sono aumentate del 16%, raggiungendo quasi 400 milioni di euro. Questo trend conferma l’apprezzamento globale per la qualità, la tracciabilità e la sostenibilità delle produzioni regionali.

Con 80mila ettari coltivati e oltre 3 milioni di tonnellate di ortaggi prodotti nel 2023, la Puglia si conferma la prima regione italiana per superficie e volumi produttivi, superando Sicilia ed Emilia-Romagna. Il settore conta 7.258 imprese e quasi 21mila addetti, con un’incidenza del 12% sul totale delle aziende orticole italiane. Inoltre, la regione detiene il primato per la superficie destinata al biologico, con 11mila ettari coltivati, un sesto del totale nazionale.

“Il futuro della nostra filiera ortofrutticola dipende dalla nostra capacità di lavorare insieme, con visione e determinazione, per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano. Come Confagricoltura Puglia, siamo pronti a fare la nostra parte, supportando i produttori e promuovendo le eccellenze pugliesi in Italia e nel mondo” – ha detto il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro nel corso di Fruit Logistica. “Tuttavia, il comparto deve affrontare difficoltà strutturali e di mercato. Le avversità climatiche, l’aumento dei costi di produzione e la necessità di una migliore organizzazione della filiera richiedono un impegno concreto per garantire una distribuzione più equa del valore aggiunto. La digitalizzazione, l’innovazione agronomica e la cooperazione tra gli attori della filiera sono elementi chiave per rafforzare la competitività del settore.”.

A Fruit Logistica 2025, uno dei più importanti appuntamenti internazionali del settore, il valore economico dell’ortofrutta pugliese è stato dunque al centro del dibattito. In questa occasione, Confagricoltura Puglia ha ribadito l’importanza di investire nel rafforzamento delle organizzazioni di produttori e nell’adozione di strategie commerciali più efficaci per garantire maggiore redditività alle imprese agricole.

“La Puglia ha tutte le carte in regola per affermarsi come punto di riferimento internazionale nell’orticoltura. La strada da percorrere passa attraverso investimenti mirati, politiche di supporto e un approccio integrato tra istituzioni e imprese. Il futuro si costruisce oggi, con scelte strategiche che possano tradurre il potenziale del settore in crescita sostenibile e valore aggiunto per l’intera economia regionale” – ha concluso il presidente di Confagricoltura Puglia.