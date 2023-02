La Puglia si impone al Fruit Logistic 2023

Soddisfazione a Berlino del Made in Italy e delle aziende pugliesi

L’ortofrutta pugliese sta benissimo. A confermarlo è Fruit Logistic 2023 di Berlino, la fiera specializzata dedicata ai prodotti ortofrutticoli, dalla produzione alla distribuzione e commercializzazione, che quest’anno ha accolto da 92 Paesi oltre 2.600 espositori. La Puglia ancora una volta ha avuto l’occasione di riaffermare il suo grande appeal verso i numerosi operatori esteri che hanno affollato questi giorni la kermesse, dall’ 8 febbraio fino ad oggi, 10 febbraio.

Le imprese ortofrutticole pugliesi hanno partecipato questi giorni all’evento fieristico tedesco, anche grazie alla stretta collaborazione tra l’Assessorato regionale all’Agricoltura e Unioncamere Puglia, all’interno di uno spazio tutto dedicato al tacco d’Italia e dallo slogan evocativo “Puglia in tutti in sensi”.

La frutta e gli ortaggi made in Puglia sono prodotti fortemente apprezzati all’estero: proprio la Germania, in particolare, dai dati definitivi del 2021 – da quanto si legge nello studio del Sismografo diffuso per l’occasione da Unioncamere Puglia – si conferma primo Paese target per importazioni dalla Puglia: si tratta di più di 318 milioni di euro di prodotti ortofrutticoli importati. Un dato in aumento nel 2022: nel III trimestre dell’anno anno appena conclusosi la regione ha fatto segnare 220 milioni di export ortofrutticolo verso il mercato tedesco, contro i 205 dello stesso periodo del 2021.

Secondo i dati di Unioncamere Puglia, gli ultimi bilanci disponibili delle aziende ortofrutticole pugliesi (2021), relativi a 819 società di capitali, confermano un settore in vorticosa crescita. L’universo in esame mostra un aumento dei ricavi, con 756 milioni di fatturato, 108 in più dell’anno precedente. Anche la redditività migliora, con la crescita dell’EBIT (cioè ricavi decurtati di interessi passivi e tasse, +16 mln) e degli utili (+14 mln). L’aspetto più rilevante è però una forte spinta agli investimenti: +258 mln, di cui 78 mln costituiti da capitale proprio, immesso in circolo dalle imprese stesse.

Le imprese pugliesi che producono ortofrutta sono, di fatto, un fiore all’occhiello della nostra economia con numeri da record: nel IV trimestre 2022 Unioncamere dichiara “la presenza di 19.792 sedi d’impresa con 39.833 addetti, primo posto assoluto fra tutte le regioni d’Italia. Secondo ISMEA, è “la prima in Italia per aziende ortive in piena area (ortaggi non coltivati in serre), seconda dietro la Sicilia per frutteti, terza per i legumi”.