La Puglia conferma il “no” al cibo sintetico

Approvata in consiglio regionale la mozione che contrasta l’introduzione del cibo sintetico. Stellato: “dobbiamo difendere la filiera agroalimentare”

Il consiglio regionale si è espresso contro il cibo sintetico. Approvata la mozione di contrasto all’introduzione del cibo sintetico, presentata da Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia viva.

“Con l’approvazione del testo – dichiara Stellato – la Puglia ha difeso la nostra filiera agroalimentare dai possibili rischi alimentari, sociali e ambientali derivanti dalla produzione, dall’uso e dalla commercializzazione di cibo sintetico o da laboratorio. La biodiversità, la qualità dei nostri prodotti, la salute dei cittadini sono beni preziosi, da tutelare. Come è un dovere difendere la filiera, l’equilibrio ambientale e l’imprenditoria agricola”.

La sicurezza alimentare, riporta la mozione, la tutela del lavoro, della filiera agroalimentare e di quella

zootecnica, nonché il recupero e la conservazione delle tradizioni e dei mestieri, appartengono agli asset strategici della Regione. Invece il cibo sintetico è prodotto in bioreattori, creato in laboratorio, quindi,

attraverso un processo completamente separato da ciò che è naturale. Senza contare, che non salvaguarda l’ambiente perché comporta un maggiore consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali. Non solo.

L’esperienza maturata nel settore è ancora troppo limitata per giungere a conclusioni differenti, non c’è ancora garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e per la salute dei consumatori.

“Oggi abbiamo tutelato economia agricola, salute dei cittadini e ambiente – conclude Stellato – e allineato la Regione al quadro nazionale, che ha introdotto, nel frattempo, anche divieti e sanzioni sul tema”.

“La mozione – spiega il presidente del gruppo Pd in Regione, Filippo Caracciolo – che vede come primo firmatario il consigliere Francesco Paolicelli, sostiene la battaglia intrapresa da Coldiretti per sensibilizzare i cittadini, ma anche il mondo scientifico e sanitario sui rischi derivati dal cibo in provetta”.

“È necessario – aggiunge il presidente del gruppo Pd – comprendere che la diffusione di tali prodotti comporta dei grossi pericoli, a cominciare da quelli relativi alla salute. La nostra Regione, inoltre, individua nel cibo e nel turismo enogastronomico uno dei cardini della proprio sistema economico. Per questo è necessario tutelare agricoltori e allevatori che, con la produzione di alimenti genuini e di qualità contribuiscono allo sviluppo dell’economia pugliese”.