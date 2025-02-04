La Puglia, capitale di Idrogeno verde e PMI

La Regione Puglia ospita la Study Visit del progetto UNLOCK

Il 4° Evento Interregionale e Study Visit del progetto Interreg UNLOCK si svolgerà a Bari il 5 e 6 febbraio 2025. Durante le due giornate, partner e stakeholder provenienti dai Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia si confronteranno su temi legati all’idrogeno verde in Puglia e sulle opportunità offerte da questo mercato a vantaggio delle PMI.

Il progetto UNLOCK “Unlocking Green Hydrogen Economy for SMEs in European Regions”, finanziato dal Programma Interreg Europe 2021/2027, mira a migliorare gli strumenti politici regionali per favorire la crescita economica sostenibile, incrementare la competitività delle PMI e creare occupazione nell’ambito delle economie emergenti dell’idrogeno verde in Europa.

L’evento metterà in evidenza il ruolo strategico delle politiche regionali nel favorire lo sviluppo dell’idrogeno verde, creando nuove opportunità per le PMI e rafforzando la collaborazione tra istituzioni, imprese e stakeholder.

I lavori prenderanno avvio con il Simposio UNLOCK, in programma il 5 febbraio dalle ore 08:30 alle ore 15:00 presso la Sala Conferenze dell’Acquedotto Pugliese a Bari. L’evento riunirà rappresentanti istituzionali, esperti del settore, imprese e ricercatori per affrontare temi chiave legati allo sviluppo dell’idrogeno verde. Tra questi, la Strategia Regionale per l’Idrogeno (#H2Puglia2030), il superamento delle barriere normative, il coinvolgimento delle PMI nello sviluppo sostenibile e l’innovazione e la ricerca nel settore dell’idrogeno verde. La conferenza si concluderà con la tavola rotonda “Hydrogen Valleys per la filiera dell’idrogeno verde”.

Giovedì 6 febbraio sarà dedicato al meeting di progetto tra i partner di UNLOCK e ad una sessione di Peer Review, in cui saranno condivisi aggiornamenti sugli strumenti di policy a sostegno dell’idrogeno e sulle attività di coinvolgimento degli stakeholder.

“L’ambiziosa sfida della transizione energetica – ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – ci ha portato a puntare sull’idrogeno verde e sulla costruzione di un completo ecosistema regionale incentrato sul vettore energetico, con azioni specifiche messe in campo soprattutto negli ultimi anni. L’importante progetto “Puglia Green Hydrogen Valley”, l’istituzione di un apposito Osservatorio e le progettualità sui fondi europei e PNRR rendono la Puglia una regione all’avanguardia e un punto di riferimento anche per altri Paesi. Sono certo che questa due giorni ci consentirà di confrontarci con altre realtà europee e di conoscere e approfondire buone pratiche ed esperienze significative in materia di idrogeno e nello sviluppo di filiere economiche associate”.