La Puglia  a Linea Verde e Linea Blu

Otto puntate a partire dal 26 giugno su Rai 1. Massimo Bray: “La Puglia ha molto da raccontare e credo che con Rai1 si sia creata una felice collaborazione” . Stefano Coletta: “Per storia, per patrimonio culturale, per diversità e ricchezza di luoghi e paesaggi, la Puglia è una eccellenza riconosciuta in tutto il mondo”

Linea Verde Estate, dopo la pandemia riparte per un nuovo viaggio nel bello d’Italia, andando alle radici del buono. E la Puglia non poteva mancare in questo viaggio.

La produzione di Linea Verde Estate sta per arrivare in Puglia; e anche di Linea Verde Life, Linea Verde Tour e Linea Blu. Stanno registrando in Puglia dal 7 giugno. La messa in onda è prevista a partire da sabato 26 giugno. L’accordo di Pugliapromozione con RaiCom é uno dei pezzi forti del media plan di questa estate 2021. La partnership con RaiCom prevede la realizzazione e messa in onda di otto puntate, interamente dedicate alla Puglia e precisamente 1 puntata per Linea verde life, 4 puntate per Linea Verde Tour, 2 puntate per Linea Verde Estate e 1 puntata per Linea Blu.

Guardare la Puglia con occhi diversi

“Abbiamo pensato di promuovere la Puglia in Italia, che è il nostro mercato privilegiato per questa estate 2021, anche attraverso alcune delle trasmissioni più seguite di Rai1 orientate all’economia blu e allo sviluppo verde – commenta l’Assessore al Turismo e alla Cultura della regione Puglia Massimo Bray – Condividiamo il paradigma di questi programmi che è guardare con occhi nuovi alcuni degli scorci più suggestivi e magari anche meno conosciuti d’Italia, alla ricerca della bellezza e della meraviglia. Raccontando i luoghi, ma anche le persone e i personaggi, le curiosità e la vita di un territorio e delle sue comunità.”

“Rai1 ha nella sua missione il racconto della bellezza dell’Italia e dei suoi territori, che la rendono un paese unico al mondo. Da questo punto di vista, per storia, per patrimonio culturale, per diversità e ricchezza di luoghi e paesaggi, la Puglia è una eccellenza riconosciuta in tutto il mondo – afferma il Direttore di Rai 1, Stefano Coletta – Per questo abbiamo accettato con favore la proposta della Regione di collaborare per raccontarla ancora più in profondità, soprattutto in una stagione in cui il turismo deve essere vettore di rinascita economica e di rinascenza culturale per l’Italia”.

Di cosa si parlerà

La Puntata di Linea Verde Life sarà un affondo in Puglia sui temi cari al programma: innovazione digitale, le best practice del territorio, la resilienza imprenditoriale, accessibilità, ambiente e sostenibilità urbana, in tutte le sue accezioni eco, green, bio, smart. Conducono Daniela Ferolla e Marcello Masi. L’ascolto medio è di 2,4 milioni.

Quattro le puntate di Linea Verde Tour sulla Puglia, in onda a partire da sabato 3 luglio. Due puntate su Brindisi e BAT e due puntate su Lecce e Taranto; condotto da Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone, il tradizionale e seguitissimo spazio narrativo di Rai 1 racconterà in profondità i territori ricchi di storia e tradizioni della Puglia (30 minuti con un ascolto medio di 1.2 milioni).

Nelle due puntate di Linea Verde Estate, condotta da Angela Rafanelli e Marco Bianchi protagonista è la voglia di natura, di cultura, di paesaggi infiniti. Dopo i mesi di clausura siamo pronti a riscoprire le meraviglie d’Italia e della Puglia in particolare. Ascolto medio di 2,5 milioni; durata 60 minuti.

La puntata di Linea Blu, infine, andrà in onda tra agosto e settembre. Condotto da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, Linea Blu da oltre vent’anni racconta la bellezza del nostro mare, la sua importanza e la sua ricchezza di biodiversità che custodisce in quanto culla di grandi civiltà. Il mare della Puglia dunque sarà protagonista con le sue acque e coste meravigliose e i borghi che vi si affacciano, le potenzialità economiche e sociali e le sue tradizioni marinare ( ascolto medio 1,7 milioni, durata 60 minuti).