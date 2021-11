La protesta di “Stop Martucci” si sposta sul Lungomare di Bari

Domani, martedi 30 novembre, a partire dalle ore 18:30, a Largo Adua, nei pressi del Teatro Kursaal a Bari, i cittadini di Mola e Conversano, con la presenza di associazioni ambientaliste baresi, protesteranno contro la riapertura della discarica Martucci

I cittadini e le associazioni di Mola e di Conversano, organizzati nel “Comitato STOP Martucci”, con il sostegno e la presenza della Consulta Comunale per l’Ambiente di Bari, di Greenpeace e Fridays for future, daranno vita ad un sit in di protesta contro la riapertura della discarica Martucci prevista nel nuovo Piano Regionale dei Rifiuti che a giorni sarà votato dal Consiglio Regionale.

La manifestazione si svolgerà domani, martedì 30 novembre, a partire dalle ore 18:30, in Largo Adua, sul Lungomare di Bari, nei pressi del Teatro Kursaal, in occasione del Festival della Sostenibilità Ambientale “Io scelgo il pianeta”.

Ai relatori Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, e Antonio Decaro, Sindaco della Città Metropolitana, sarà consegnata la petizione firmata da migliaia di cittadini di Mola e Conversano che chiedono la cancellazione definitiva del sito Martucci dal Piano Regionale, con la messa in sicurezza e la bonifica, per riaffermare il diritto alla difesa dell’ambiente e della salute delle popolazioni, già pesantemente compromessi dalla presenza ultra quarantennale della mega discarica.

Comitato “STOP Martucci”

Mola di Bari – Conversano