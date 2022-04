La pesca sostenibile pugliese in mostra a Barcellona

La Puglia al Seafood Expo Global dal 26 al 28 aprile 2022

Dal 26 al 28 aprile, Barcellona apre le porte alla pesca sostenibile pugliese, in occasione dell’edizione 2022 del Seafood Expo Global, la più grande manifestazione fieristica dedicata alla filiera ittica e dell’acquacoltura.

Sono dodici le imprese pugliesi che quest’anno, nella capitale catalana, faranno conoscere a un pubblico internazionale le produzioni ittiche locali, avendo così l’occasione di avviare scambi commerciali con buyers stranieri e di confrontarsi con gli oltre 2000 espositori provenienti da tutto il mondo.

«La pesca – speiga l’assessore Donato Pentassuglia – è un segmento produttivo fortemente peculiare della Puglia che con i suoi oltre 900 chilometri di litorale è oggi regione trainante per produzione e quantitativo di catture di specie ittiche, per export di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come per rilevanza di flotte delle marinerie, tra le più importanti d’Italia: il nostro naviglio è il secondo per grandezza in Italia, con produzioni superiori al 13% della media nazionale. Senza contare il numero degli operatori impiegati che ci fanno registrare fatturati da oltre 350 milioni di euro pari al 18% della produzione nazionale. Sono numeri importanti di un settore che merita attenzione e sostegno, per il valore economico, culturale, identitario, sociale, ambientale e turistico. Il Seafood, come azione di promozione e valorizzazione del comparto, rientra in un’ampia strategia regionale a sostegno della pesca e dell’acquacoltura. Come Regione, grazie al FEAMP e alle risorse a valere sul nostro bilancio autonomo, stiamo provando a far crescere il settore della pesca e dell’acquacoltura nel solco della sostenibilità e dell’innovazione, ma anche dell’ammodernamento e della diversificazione delle pratiche e produzioni tradizionali. Stiamo coinvolgendo, anche in progetti pilota innovativi, operatori delle marinerie regionali, anche con il supporto prezioso delle Capitanerie di porto, per migliorare la competitività della filiera attraverso investimenti nella qualità e nel valore dei prodotti e in impianti e tecniche migliorativi in termini di impatto ambientale e benessere animale. Non solo produzione ma anche potenziamento di infrastrutture e servizi, formazione e sinergie con il mondo della ricerca, della scienza e delle imprese: sono tutte azioni che stiamo mettendo in campo per rilanciare il settore, stimolare una crescita economica sostenibile e intelligente della risorsa ittica e garantire la sua tenuta nel medio lungo termine».

Nello spazio fieristico dedicato all’Italia le imprese pugliesi esporranno il prodotto principale del pescato regionale, il pesce azzurro, in particolare, acciughe, sgombri e sardine, apprezzati per le loro proprietà nutrizionali, ricchi di omega 3. Non mancheranno cefalopodi e crostacei, spigole, orate, gamberi rossi e viola, scampi e pesci spada, merluzzi e triglie certificati e tracciati. In mostra anche i prodotti dell’acquacoltura con la molluschicoltura tipica del bacino di Taranto, della laguna di Varano, nota per una eccellente produzione di ostriche, e della fascia costiera a Nord del Gargano.

Le imprese della Puglia presenti al Seafood 2022: DITURI SRL, DON PESCE SRL, FORCHETTA DI MARE, GIOIOSO ITTICA SAS, ITTICA CALDOLI SOCIETÀ AGRICOLA ARL, ITTICA ZU PIETRO, LA PESCHERIA, LEPORE MARE SPA, MARE GIOIOSO SRL DI SEBASTIANO, MITOS SRL, NON SOLO MARE e PANITTICA ITALIA SOC. AGR. SRL.