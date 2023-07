‘La natura come sacro stupore’: antologica di Fabio Adamo a Torre a Mare

“Nessun artista potrà mai superare e neanche raggiungere la bellezza della natura”

Fabio Adamo definisce “sacro stupore” il suo profondo legame e rispetto con quella che è la fonte primaria di ispirazione, espressione e creazione. Ma l’educazione alla bellezza del mondo naturale che ci circonda è qualcosa che dovremmo imparare tutti non solo per proteggerla ma, dice l’art director siciliano di nascita e pugliese di adozione, per cogliere “armonia e virtù”.

Guidato dalla libertà espressiva, definisce così il suo rapporto con l’arte: “Ho sempre camminato fuori dagli itinerari artistici convenzionali rifiutando gli stilemi poiché diventano gabbie. L’arte è un’avventura meravigliosa, voglio viverla in modo eclettico e libero”.

A Torre a Mare, dall’8 al 16 luglio, esporrà “Dal Buio Antologica” dipinti e sculture dal 1988 ad oggi. Una mostra che negli spazi di Torre Pelosa si aprirà con la performance teatrale “Dal buio” di Fabio Adamo interpretata da Francesco Adamo e Giuseppe Bellacosa.

Nella mostra, oltre alle opere pittoriche, scultoree e grafiche, fra cui illustrazioni e fumetti, sarà possibile fruire di un video sulla costruzione di una scultura in sabbia (13 x 13 m.) realizzata per salvaguardare una spiaggia siciliana.”Angelo Ferito” del 2006, allegoria della purezza perduta, aveva lo scopo di aumentare la consapevolezza sulla necessità di proteggere le dune sabbiose di Marina di Modica.

Nato nella città ragusana capolavoro Unesco del barocco nel 1964, fin da piccolissimo manifesta uno spiccato talento per le arti figurative e una creatività fuori dal comune. Dopo il liceo classico, si specializza in Art Direction e Grafica all’Istituto Europeo di Design di Roma e nel 1989 comincia a lavorare a Milano come creativo e illustratore per la pubblicità, ma non solo. Crea per alcuni tra i più grandi marchi del panorama nazionale e internazionale. Sarà però con vignette, agende e linee di prodotti per Smemoranda (che negli anni ‘90 distribuisce più di un milione di copie l’anno), che riuscirà a fare apprezzare le sue qualità creative. Oltre a varie campagne pubblicitarie (Radio Rai 2, Pioneer, Inter Club, Lindt, Limoni, Bialetti, Upim, Limoni, fra i tanti marchi) pubblica illustrazioni e fumetti per importanti aziende e linee editoriali.

Oggi vive in Puglia dove ha lavorato per importanti aziende locali e continua a collaborare con diversi brand nel settore della cosmetica tra cui Douglas Profumerie. Molto curioso e dagli interessi poliedrici, non ha mai abbandonato la passione per la ricerca artistica in senso lato, spaziando dalla pittura al teatro, dalla scultura alla musica, fino all’insegnamento creativo.

Con Argan Teatro scrive e rappresenta ‘Venghino signori Venghino’, uno spettacolo interamente sviluppato sui trampoli e divulgato nell’underground milanese. A Bari è autore e attore di spettacoli teatrali organizzati per il Settembre della Creatività Giovanile. Cantante e percussionista, a Milano, fonda diversi gruppi ed è tra gli artefici della riscoperta e divulgazione della musica tradizionale del sud Italia. Parallelamente all’attività professionale di art director, ha sempre realizzato tele, sculture e istallazioni. Nel 2009 ha partecipato ad Artisticamente, rassegna d’arte e artigianato, esponendo Aretè, collezione di sculture in pietra, nella sala Murat nel centro di Bari.

Ambient&Ambienti lo ha intervistato.

Qual è il suo rapporto con la natura e cosa dovremmo riscoprire nel paesaggio che ci circonda e che spesso è protagonista nelle sue opere?

Rispondo a questa domanda citando le parole che il centauro rivolge a Giasone nella Medea di Pier Paolo Pasolini (1969): “Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c’è niente di naturale nella natura, ragazzo mio, tientelo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale tutto sarà finito e comincerà qualcos’altro. Addio cielo addio mare!”. Per molti quel “qualcos’altro” è iniziato da tempo ma per me la natura rimarrà sempre sacro stupore.

Come l’arte riesce a valorizzare il mondo naturale e quale esperienza ci comunica?

Per valorizzare la natura attraverso l’arte basta semplicemente essere in sintonia e sentirsi parte di essa, sporcandosi le mani, i piedi, senza mai violentarla. Su di me esercita un richiamo ancestrale.

Quali messaggi ed emozioni vuole trasmettere la sua mostra antologica di pitture e sculture a Torre a Mare?

Racconto semplicemente in modo molto naturale 35 anni di vita. Cerco di esprimere le mie esperienze più significative attraverso le mie opere.

La mostra sarà accompagnata da un video su una scultura con la sabbia che ha realizzato per una campagna di salvaguardia delle dune siciliane. L’arte può fare una migliore “pubblicità” ai messaggi ambientalisti?

Certamente l’arte potrebbe fare moltissimo, ma ci vorrebbero investimenti in tal senso. Gli artisti senza un sostegno politico possono poco, gli interessi economici sono troppo forti; per gli speculatori appropriarsi della natura per il proprio uso e consumo è troppo allettante. Il quotidiano scempio è motivato con due paroline magiche che fanno molta presa sulle masse: “sviluppo e lavoro”. Comprendo che non tutti possono essere artisti ma si potrebbero educare le persone alla bellezza, intesa come armonia e virtù piuttosto che lasciare campo libero a orrore e stupro ambientale.

Per le sue opere usa materiali naturali come il tufo, la sabbia, la pietra di fiume, il carparo leccese, che trasforma in oggetti artistici. Arte e natura si intrecciano, sono la stessa cosa o c’è un confine?

Nessun artista potrà mai superare e neanche raggiungere la bellezza della natura. Dobbiamo osservare in silenzio ed essere capaci di coglierne particolari, di fermare istanti per poterli raccontare. Possiamo creare mondi immaginari, riflessi di ciò che ammiriamo.

E’ siciliano, ha lavorato tra Roma e Milano ma vive in Puglia. Dei vari paesaggi che ha incontrato cosa ha assorbito e come influiscono sulla sua creatività?

In Sicilia c’è la mia anima, quando me ne sono allontanato l’ho capita meglio, come in Africa, in Sicilia è tutto di più: la luce, i colori, gli odori, i sapori. Roma: il trionfo delle opere umane nel verde rigoglioso. Lì ho concluso gli studi, i miei studi e il mio periodo prettamente espressionista. Milano è rimasta nel mio cuore per le sue atmosfere ovattate, le sue risaie ordinate, i filari di alberi lungo i fossi. Atmosfere malinconiche. A Milano ho vissuto il mio periodo visionario. La Puglia mi ha regalato la casa dei miei sogni, immersa nel verde, nuovi paesaggi esteriori ed interiori. Qui ho conosciuto le sue tradizioni legate alla scultura e ho cominciato ad accarezzare la pietra.

