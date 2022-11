La musica ecosostenibile di Capone & BungtBangt

La band napoletana guidata da Maurizio Capone utilizza materiale da riciclo per creare strumenti. Nascono così la scopa elettrica o la buatteria, percussioni con bidoni della spazzatura e il prodotto è una musica trascinante, coinvolgente. Il no a Jovanotti e al suo beach party a Castelvolturno, l’ambiente va rispettato e tutelato. Una battaglia ambientalista che dura da oltre 20 anni, ma non è ideologia, è musica

Rock, rap, funk e reggae. Sono più di 20 anni, dal primo brano Junk a Io sono… del 2021 che Capone & BungtBangt fanno musica con contenuti ambientalisti, promuovendo l’ecosostenibilità attraverso il suono e la condivisione di temi sociali. Innovazione, creatività che si manifesta con la trasformazione di un rifiuto, di uno scarto in uno strumento musicale. E’ così da un’idea di Maurizio Capone che nascono strumenti come la scopa elettrica, lo scatolophon, la buatteria. E’ il riciclo creativo che fa nascere strumenti ecosostenibili: bidoni della spazzatura, tubi, pezzi di legno, si trasformano per diventare strumenti.

Il gruppo è formato da Maurizio Capone (voce, scopa elettrica e cianfrusaglie varie), Mr. Paradis (basso e scatolophon), Maestro Zannella (buatteria) e Il Rosso (percussaglie). Capone & BungtBangt hanno suonato con Daniele Silvestri ne La Paranza ,con James Senese, con Pupo e con tantissimi altri artisti. Avrebbero dovuto suonare anche con Jova in uno dei suoi beach party estivi. Ma le cose sono andate diversamente come ci racconta il fondatore del gruppo Maurizio Capone.

Jova Beach Party? No, grazie

Non avete partecipato al Jova beach party di Castelvolturno, perché?

«Al di là del piacere di fare il concerto quello che mi ha fatto scattare il campanello d’allarme è stata la dichiarazione di Lorenzo sugli econazisti, molto brutta e aggressiva, e la cosa mi ha molto inquietato. Questi “econazisti” – afferma Capone – io un po’ li conosco e sono volontari di associazioni, mi è dispiaciuto per la generazione che stiamo distruggendo già da quando siamo nati noi. Mi è sembrato un atteggiamento sbagliato e un po’ triste. Attaccarli solo perché si fanno delle critiche in maniera diretta e frontale, mi è sembrata una cosa strana. Poi ho visto i partner del Jova beach e nel dormiveglia mi sono prefigurato questa spiaggia calpestata da 40mila persone e in maniera molto emotiva e profondamente animalesca ho pensato che non è ecologico tutto questo».

Qualcosa di simile è successo per il Jova beach di Barletta dove i geologi hanno messo in guardia Lorenzo dal tenere il concerto in quella zona del litorale, dove c’è un ricco complesso dunale che va preservato…

«Noi non abbiamo rifiutato di andare a Castelvolturno ma io ho rifiutato proprio il festival. E’ proprio il concetto di fare un concerto in una spiaggia dove azzeri tutto che non accetto, sia in Campania, Lombardia o Toscana».

Il concerto di Napoli con 30 ragazzi provenienti da aree a rischio

Il 28 ottobre avete suonato al teatro Sannazaro di Napoli coinvolgendo 30 giovani artisti.

«Io faccio una serie di laboratori in giro per il mondo e a Napoli nelle aree a rischio faccio laboratori sul riciclo creativo, sugli strumenti, collaboro con delle realtà teatrali e all’interno ci sono questi ragazzi che provengono da aree del disagio e hanno grandi qualità umane e dimostrano di averne anche di artistiche. Quindi il concetto è stato quello di portare artisti embrionali, farli entrare in un teatro a vedere un concerto come quello nostro con strumenti riciclati e dove ci sono i testi delle canzoni che scrivo che sono stimolanti. Io scrivo poche canzoni di amore, di coppia, ma ne scrivo di amore per la terra, per l’umanità e questo stimola il pensiero non solo l’aspetto musicale. Ed è stato un grande successo. Sono pietre negli stagni – sottolinea Capone – ma lasciano sperare che la sensibilità cresca sempre di più e che semmai gli altri artisti comincino a ragionare sul coinvolgimento di queste nuove generazioni cui noi dobbiamo dare una risposta».

L’armonia nasce dai materiali riciclati

Da Junk a Io sono passando per Uaiò, Il bello del Por Pon Pof, Around the world, Napule Simme Nuje, Mozzarella Nigga, Case fracassate, il tema è quasi sempre quello dell’ambiente, ma non solo come musica e testi ma appunto come strumenti. Ve li costruite da soli?

«Sì. La tecnica è quella di avere il minor intervento possibile. Dove è possibile farle suonare per quelle che sono e non trasformandole in maniera forte ed è un gesto ecologico. L’obiettivo futuro sarà quello di andare a suonare senza strumenti. Lo ho anche fatto con Cristina Donadio a Stromboli dove sono andato senza niente. Ho raccolto da Stromboli – ricorda Capone – tronchi, pietre, una boa distrutta e ho fatto un mio set musicale».

Ma la scopa elettrica come è?

«È la scopa dello stregone. Le streghe ci volano e io ci suono. È lo strumento che mi ha dato un grande potenziale. Essendo uno strumento armonico, percussivo ma allo stesso tempo è un cordofono, poi io lo suono percuotendolo è una sorta di mix fra un birimbao e una chitarra».

Avete creato pezzi però anche con strumenti tradizionali.

«Prima di Junk ci sono altri 20 anni in cui dagli anni ’80 ai 2000 ho fatto cinque dischi».

Ma come è nata questa idea degli ecostrumenti, solo per spirito ambientalista?

«No. È stata una scelta artistica, sarebbe assurdo se un artista si muovesse solo sul piano ideologico. È stata una scelta legata al fatto che mi ero già stancato degli strumenti tradizionali. Già nei miei set negli anni ’80 e ’90 inserivo cose che costruivo io con materiali riciclati. Poi nel ’99 ho avuto un’offerta da un produttore cinematografico, Umberto Massa che mi chiese di fare uno spettacolo basato su percussioni tradizionali. Non aveva senso e scrissi uno spettacolo chiamato BungtBangt e cominciò una ricerca basata sulle percussioni inizialmente poi cominciai a sperimentare l’armonia con i materiali riciclati e questo poi mi ha permesso di arrangiare i brani in modo completo. Ho capito che c’era un mondo infinito e allora quel nome diventò il nome del progetto».

James Senese, un mito, un amico, un grande musicista

Fra le tante collaborazioni quale quella che ricorda particolarmente?

«Sono state tante e non vorrei fare un torto a nessuno. Io in camera da ragazzo avevo tre icone, Jimy Handrix, James Senese e Sid Vicious. Poi ho conosciuto James Senese, sono stato tanto tempo con Pino Daniele che mi ha fatto da sponsor. Ero già stimato da loro quando avevo meno di 20 anni. Senese mi disse di essere disponibile a partecipare per qualsiasi nostro brano. Quindi l’ho chiamato e ci ha regalato il suo sassofono (Napule Simme Nuje), la sua presenza nel video, credo sia uno dei più grandi musicisti italiani».

Rispetto alla discografia tradizionale, come vi considerate? Ai margini, fuori, contro?

«Sicuramente è un tema controverso. Io scrivendo dagli anni ’80 canzoni ho un rapporto con la discografia tradizionale anche se non siamo mai entrati in classifica, però sicuramente abbiamo un rapporto, le radio passano i nostri pezzi. E comunque il discorso sarebbe anche quello di rompere certi schemi e riuscire a far entrare un certo tipo di progetti nella musica mainstream, sarebbe una evoluzione. Ci potremmo piegare al mercato che comunque conosciamo bene, faremmo la canzoncina che tira ascolti. Invece uno prova a rompere i muri con le proprie idee. Poi se non ci riesci fa niente tanto lo sai che stai facendo una battaglia. L’importante è sempre esprimere se stessi e non piegarsi troppo alle logiche».

È cambiata negli ultimi anni la coscienza ambientalista nel Meridione?

«Direi un poco sì, è aumentata. Vedo ancora la gente che getta la carta dal finestrino o una sigaretta a terra, il che può sembrare banale e invece anche quello è un inquinamento. Però c’è stata una crescita generale e in qualche modo dei discorsi sono passati. Il problema sono gli adulti con loro dobbiamo fare i conti».