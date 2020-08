La cultura riparte: musei e biblioteche riaprono, tra sicurezza e novità

Dopo due mesi e mezzo, riaprono anche i contenitori culturali in Puglia. Musei, biblioteche e luoghi di interesse tornano a ospitare il pubblico. Ma sarà una fase 2 in sicurezza, con accorgimenti e ingressi contingentati.

Non vanno in soffitta, però, lo “scambio” e l’intreccio tra l’utilizzo di social e tecnologie con le visite in presenza. Lo dimostra l’apertura particolare per il Museo Castromediano di Lecce, che miscelerà il contatto virtuale con quello dal vivo. Torna l’appuntamento con #TPPLIVE sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese e lunedì 25 maggio alle ore 11.00 si parlerà del Progetto NeTT e del teatro oltre le frontiere.

In diretta dal Castromediano di Lecce verrà celebrata l’apertura al pubblico del Museo e verrà presentato l’esito finale del progetto di Teatro Koreja, che rivelerà per la prima volta il nuovo lavoro site specific prodotto per Nett “Per primo, amore – Lettere di eroine sull’amore” e inserito nel progetto Casa D’Altri di cui il Museo Castromediano è partner.

Il Museo Castromediano diventerà protagonista del lavoro, modificando le relazioni tra i personaggi e i reperti esposti: l’amore diventa protagonista di un’opera tutta al femminile in un ideale raffronto senza tempo tra amore e arte. Un viaggio nel mito classico, un ideale dialogo amoroso in una forma contemporanea.

A rispondere alle domande di Ileana Sapone e Maddalena Tulanti saranno l’assessore all’Industria Culturale e Turismo della Regione Puglia Loredana Capone; il direttore Polo Biblio Museale di Lecce Luigi De Luca; il direttore del Teatro Koreja Salvatore Tramacere e il manager del Teatro Regionale e municipale di Corfù Damianos Cheirdaris.

La città metropolitana di Bari

A Bari lunedì 25 maggio tocca alla Biblioteca “De Gemmis” e al Museo archeologico di Santa Scolastica, mentre martedì 26 riapre la Pinacoteca “C. Giaquinto”. In linea con le indicazioni diramate dal Comitato Tecnico Scientifico tutte le sedi sono state sanificate, l’ingresso dei visitatori sarà contingentato, sono stati adottati accorgimenti logistici per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, sono stati esposti cartelli informativi e segnaletica per il rispetto delle norme di sicurezza, percorsi di visita a senso unico, servizi igienici distinti per il personale interno e per i visitatori, dispenser per la sanificazione delle mani, e l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative.

Orari e giorni di apertura:

Museo archeologico di Santa Scolastica: dal lunedì al sabato: 10.00 – 17.00 (ultimo ingresso alle ore 16.30). Festivi e domenica: 10.00 – 14.00 (ultimo ingresso alle ore 13.30). Chiuso il martedì.

Biblioteca “De Gemmis” – Complesso Santa Teresa dei Maschi: dal lunedì al venerdì 8.30 – 14.00 (mattina) e 15.00 – 18.00 (pomeriggio). Chiusa il sabato e domenica.

Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto”: dal martedì al sabato ore 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso 18:30). Domenica ore 9.00 – 13.00 (ultimo ingresso ore 12.00). Chiusa il lunedì e festività infrasettimanali.

Il MArTa

Tra vecchie e nuove pratiche per l’accesso, il MArTa si rinnova con la nuova piattaforma digitale, per diventare sempre più un centro di educazione, formazione e ricerca, capace di parlare ai ragazzi, alle famiglie, ma anche a chi non può spostarsi o vive lontano. Il museo sarà una risorsa anche per gli studiosi che ne consulteranno liberamente e gratuitamente l’archivio, e con i quali si potranno quindi potenziare le collaborazioni internazionali, e per fasce di pubblico estranee all’archeologia, che invece apprezzano gli utilizzi creativi e la reinterpretazione delle collezioni create ad esempio dal design, dall’arte contemporanea, dall’artigianato, dai fumetti, dai videogiochi.

E in attesa di tornare a visitare i nostri reperti, il MArTA ha anche lanciato l’iniziativa con gli sfondi personalizzati da utilizzare per le videochiamate su Zoom (Scaricateli qui)

Le grotte di Castellana

Ormai chiuse al pubblico da domenica 8 marzo, anche le Grotte di Castellana hanno proposto dei viaggi virtuali e ora sono pronte a ospitare il pubblico in presenza.

Per garantire il distanziamento sociale, evitando quindi grandi gruppi, ma per permettere comunque ai turisti di godere pienamente della bellezza delle grotte, scoprendone angoli e curiosità, si sta pensando di rendere disponibile un’audioguida del percorso sotterraneo. L’audioguida sarà disponibile in qualche settimana e rappresenterà un’integrazione al prezioso e insostituibile apporto di guide e accompagnatori.

Museo del Libro Ruvo di Puglia

A Ruvo di Puglia il 25 maggio è il giorno della riapertura del Museo del Libro- Casa della Cultura Biblioteca Comunale “Testini”. Per garantire la sicurezza a dipendenti e utenti, sono state applicate misure igienico- sanitarie appropriate come la sanificazione di tutte le sale, pulizia quotidiana, isolamento delle postazioni e percorsi di entrata e uscita a senso unico. Inoltre potranno accedere alla biblioteca solo 8 utenti per volta e ci si potrà trattenere per massimo un’ora. È temporaneamente sospesa la consultazione dei quotidiani.

In occasione della riapertura, ogni venerdì sui propri profili social, il Museo proporrà alcuni titoli di libri che si potranno trovare tra gli scaffali della Biblioteca, come suggerimento per il prestito.

La mostra della Fondazione Monti Uniti

Dopo il lungo stop imposto alle manifestazioni culturali a causa dell’emergenza Coronavirus, da lunedì 25 maggio 2020 la galleria della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia riapre i battenti con la mostra “Super pontem ange lorum”, personale dedicata a Matteo Manduzio organizzata per celebrare i cinquant’anni di attività artista del Maestro foggiano. Nonostante la Fondazione abbia mantenuto la sua operatività durante tutta la Fase 1, sostenendo gli sforzi che hanno dovuto affrontare gli operatori del territorio chiamati a contrastare l’emergenza Covid-19, fino ad oggi era stato possibile visitare la mostra solo virtualmente, attraverso i canali social dell’ente di via Arpi, vista la chiusura imposta dalla drammatica diffusione del contagio pandemico, occorsa subito dopo l’inaugurazione dello scorso 7 marzo.

Da lunedì 25 maggio, quindi, a partire dalle ore 10:00 sarà possibile accedere al percorso espositivo nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza disposte dalle normative governative, che prevedono il distanziamento tra i singoli visitatori, entrate dilazionate (saranno ammessi sette visitatori per volta) e sanificazione degli spazi comuni fruibili da parte del pubblico, oltre all’adozione dei necessari dispositivi di protezione personale.