La crisi idrica approda in Consiglio regionale: tutto rimandato

Due mozioni saranno discusse il 1° aprile. Intanto il Consiglio chiede aiuto economico al Governo per uscire da questa situazione

La Puglia ha sete. Dagli ultimi dati emerge che la situazione è critica: se non si dovessero attuare misure immediate per recuperare acqua, il 2025 sarà grave emergenza, rubinetti chiusi sia per l’agricoltura e sia per gli usi civili.

Di questa questione se ne è discusso in un consiglio regionale monotematico, dove è stato presentato il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica, approvato dalla giunta regionale.

Già ad ottobre 2024 l’AQP ha ridotto la pressione dell’acqua per contenere i consumi e preservare le riserve idriche. A subire questo disagio sono stati soprattutto gli agricoltori, ma se la situazione non dovesse mutare, la riduzione interesserebbe anche l’acqua potabile.

Nelle riserve idriche costituite dai sei invasi, ovvero Pertusillo, Locone, Occhito, Monte Cotugno, Conza e San Giuliano, già a febbraio 2025 mancano 100 milioni di metri cubi di acqua rispetto a giugno 2024.

Per rendere più efficiente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione delle riserve, il Piano prevede un investimento di circa 1,3 miliardi di euro per finanziare gli interventi di miglioramento e potenziamento della rete idrica, ma anche nuove opere pubbliche e impianti per il recupero e riciclo delle acque reflue.

Crisi idrica, le reazioni in consiglio

La discussione ha preso il via con l’intervento del consigliere regionale Antonio Tutolo, che ha rappresentato la situazione che riguarda in particolar modo la provincia di Foggia, dove 300 mila ettari di terreno agricolo non sono raggiunti da acqua perché privi di infrastrutture adeguate. Da qui l’appello al Governo affinché vengano finanziate le opere relative alla condotta del Liscione, Palazzo d’Ascoli e la diga del Piano dei Limiti, fondamentali per lo sviluppo della Capitanata.

Il consigliere Antonio Scalera ha rappresentato l’emergenza idrica nel territorio tarantino sollecitando azioni concrete che prevedano investimenti di manutenzione e incentivi per l’utilizzo delle acque reflue.

Il consigliere Fabio Romito che è intervenuto anche da presidente della Commissione speciale idrica, rilevando che si tratta di una problematica che ormai non può essere più circoscritta ad un solo territorio perché è un’emergenza globale e per parlare di risorsa idrica bisogna necessariamente parlare di infrastrutture, di tecnologie e di investimenti.

Per il consigliere Paolo Pagliaro, si tratta di un problema atavico ma che ormai ha raggiunto livelli drammatici e che è destinato a peggiorare rischiando di mettere in ginocchio l’agricoltura pugliese e soprattutto del Salento, a cui si aggiungano le spese insostenibili per il rinnovo dei pozzi irrigui scaduti, tra sanzioni, oneri istruttori, tasse e canoni per l’utilizzo del demanio idrico, fino alle spese per il rilascio dell’autorizzazione. Pertanto, è urgente autorizzare gli agricoltori per utilizzare l’acqua dei pozzi anche per attività extra agricole ma connesse all’agricoltura come agriturismi o caseifici.

Anche la consigliera Rosa Barone ha evidenziato che il problema non riguarda solo la provincia di Foggia e quindi bisogna valutare la gestione delle risorse idriche che sia improntata alla sostenibilità e che le politiche agricole, industriali e urbanistiche siano orientate a preservare questo bene prezioso anche per il futuro.

Il consigliere Cristian Casili, ha aggiunto al dibattito la questione relativa alla penisola salentina, unica nello scenario di tutto il Mediterraneo, dove su un territorio lungo dai 35 a 50 chilometri c’è una situazione allarmante, perché la fonte di approvvigionamento di acqua è la falda da cui si approvvigiona anche AQP, con l’ingressione marina molto preoccupante.

La consigliera Grazia Di Bari, ha elencato le richieste che provengono direttamente dagli agricoltori alle quali bisogna dare delle risposte. In regime di emergenza ci si chiede perché non prelevare acqua dalle pompe dei fiumi indirizzate proprio negli invasi, e nel lungo periodo chiedono una programmazione quinquennale della risorsa idrica con il progetto di creare ulteriori invasi per contenere più acqua possibile che arriva dalle precipitazioni, rifacimento delle condotte per ridurre gli sprechi e l’utilizzo delle acque reflue.

Il consigliere Napoleone Cera, ha detto basta improvvisazione perché serve un piano serio sull’emergenza idrica per il turismo e per le imprese agricole, da attuare subito, dalle misure straordinarie per garantire la continuità e se non si interviene subito si rischia il collasso. Non si può pretendere di far pagare le bollette senza dare in cambio dei servizi.

Il vicepresidente Giannicola De Leonardis, ha sottolineato che le responsabilità sono tutte politiche per non aver fatto nulla nell’ultimo ventennio di governo regionale di centro sinistra, in termini di programmazione per risolvere o affrontare il tema dell’acqua.

Presentata da Tutolo e Barone la mozione con cui si chiede alla Giunta regionale di dichiarare lo stato di emergenza per la crisi idrica nella provincia di Foggia e attivare tutte le risorse necessarie per affrontare l’emergenza a livello infrastrutturale e operativo, ed inoltre di intercedere con il Governo nazionale affinché si provveda ad investire nella realizzazione e nel potenziamento delle infrastrutture idriche già presenti sul territorio e si finanzino i progetti relativi al Piano dei Limiti a valle della diga di Occhito, all’invaso di Palazzo d’Ascoli e all’implementazione di piccoli invasi sui pendii dell’Appennino Dauno.

“La gestione dell’acqua non può essere fatta solo dalla regione o da Aqp, perché l’acqua è di tutto lo Stato – ha detto il presidente Michele Emiliano – In altri termini, l’Acquedotto Pugliese è pronto a fare accordi con tutte le Regioni del Sud ma ci vuole una regia e la regia la deve fare un Governo”, ha affermato, chiamando in causa il Governo anche per i fondi necessari: “Serve una compartecipazione da parte di tutte le grandi forze politiche, che in Parlamento, sia in maggioranza che in opposizione, pensano di poterci dare una mano”. Inoltre, “Se riuscissimo ad avere una maggiore propensione da parte di tutti a utilizzare i reflui che noi possiamo già consegnare, utilizzabili per l’agricoltura, sarebbe un grande passo avanti: sono circa 200 milioni di metri cubi che, se distribuiti con intelligenza, ci danno un po’ di sostegno. Sono solo una parte, il fabbisogno irriguo complessivo è di 800 milioni. Ma se noi li utilizzassimo tutti, la gran parte dei disagi che rischiamo di avere nel 2025 sarebbero fortemente attutiti”.

Il gruppo di Fratelli d’Italia si è impegnato “a dare una propria mano intercedendo anche con il nostro Governo nazionale perché possa essere rimodulato parte dell’Accordo di Coesione Puglia (FSC), o anche mediante il POR, visto che a seguito della riforma delle politiche di coesione (Decreto Legge 60/2024) gli interventi idrici rivestono carattere prioritario dell’allocazione delle risorse.”.

Il Movimento 5 Stelle fa un’analisi finale di quanto discusso in consiglio. “La crisi idrica impone una riflessione più profonda sulla gestione delle risorse naturali e sull’equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente. L’acqua come bene comune è diritto fondamentale e deve essere gestita con responsabilità, garantendo a tutti un accesso equo e sostenibile. Solo con una gestione integrata, che coinvolga le Istituzioni, le imprese e i cittadini, si può affrontare il futuro e gestire in maniera efficace questa crisi idrica.”.

Al termine dei lavori, la presidente Loredana Capone ha annunciato per il 1° aprile il prossimo consiglio regionale, dove saranno presentate in Aula, fra gli altri argomenti, le due mozioni, quella sui Consorzi e quella sulla crisi idrica, frutto di una intesa fra maggioranza e opposizione.

E adesso?

La crisi idrica è profonda e non è un problema nuovo. Servono investimenti, servono infrastrutture, servono professionalità, serve la sensibilità, e la sensibilizzazione, dei cittadini ma soprattutto della politica che deve attuare le giuste scelte, ascoltando le voci dal basso, dalla strada, e non sempre o solo quelle provenienti dalle stanze e dai palazzi.