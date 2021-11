Investimenti in Puglia: la Midsummer produrrà pannelli fotovoltaici flessibili

Approvato dalla Giunta regionale l’accordo di sviluppo che permetterà alla società svedese di aprire nella zona industriale di Modugno

Ottime notizie per il settore economico e industriale pugliese. La società svedese Midsummer che realizza pannelli solari innovativi flessibili ha deciso di investire in Puglia. La società ha deciso di aprire uno stabilimento a Bari, nell’area produttiva di Modugno. L’impianto sorgerà in via delle Rose e produrrà moduli fotovoltaici flessibili, molto ricercati dal mercato.

La scelta della sede viene dopo una lunga ricerca in Europa e in Italia che alla fine ha portato a posizionare il nuovo insediamento industriale proprio a Modugno.

Il progetto prevede un investimento di 60 milioni di euro, esclusa la location, e un impatto occupazionale pari a 200 persone tra impiegati, tecnici e operai. Dopo un anno di ricerche dell’agenzia Puglia Sviluppo, che aveva ricevuto il mandato da Invitalia, è stata individuata un’area che corrispondeva a determinati requisiti: 2.500 mq in un lotto che si prestasse a successivi ampliamenti fino a un massimo di 5.000 mq.

Il progetto della Midsummer

“Il programma di sviluppo industriale di Midsummer Italia S.r.l. – dicono dalla Regione Puglia – comprende sia un progetto di investimento industriale sia un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il progetto di investimento industriale, a Modugno, verrà realizzato in un capannone industriale di recente costruzione di circa 3.880 mq e prevede l’acquisto di una linea di produzione formata da 10 macchine per una potenza complessiva di 50 MW; l’adeguamento della rete di connessione della fornitura elettrica, oltre a lavori di adeguamento degli impianti generali e di ampliamento dei locali. Il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è finalizzato, invece, all’implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo per la realizzazione delle celle solari Cigs. Si tratta di celle particolarmente efficienti perché formate da un materiale semiconduttore composito con un elevato potere di assorbimento della luce solare. Obiettivo finale della ricerca è la realizzazione di nuovo design senza griglia e lo sviluppo di nanomateriali per garantire un adeguato effetto barriera all’umidità nelle celle solari e l’aumento in termini quantitativi dell’efficienza, rispettando i parametri qualitativi ed incrementando le performance di efficienza e durabilità dei prodotti.”.

E’ un’ottima opportunità di sviluppo della Puglia che sta diventando un punto di riferimento per le innovazioni tecnologiche e sostenibili: non è un mistero che nel Tacco d’Italia presto si potrebbe realizzare una Hydrogen Valley.

Il “caso” Intel

Nulla a che vedere, invece, per quanto è accaduto ad Intel, il colosso mondiale di microprocessori, che aveva deciso di aprire sempre in Puglia, nel territorio di Bari, ma il campanilismo della politica pugliese e la gestione “disinvolta” della notizia, potrebbero aver allontanato definitivamente la multinazionale, costringendola a scegliere altre località più “discrete”. Sembra che Intel stesse valutando Torino per insediare il suo nuovo stabilimento ma, non essendoci i requisiti necessari, tra cui 300 ettari liberi da edificazione e un aeroporto e un porto vicini, la scelta si era spostata al Veneto o alla Puglia. Avendo questi requisiti, Bari era pronta ad ospitare la società e i suoi 1000 posti di lavoro, ma la politica “provincialotta” di alcuni consiglieri sembra che abbia allontanato questa scelta. Pare che Intel abbia chiesto massima discrezione su quanto stesse facendo, ma a suon di comunicati, la politica regionale ha detto che la scelta di Bari era sbagliata, perché i requisiti li aveva Brindisi. Poi, Lecce. E adesso chissà. Sembra che visto il clamore non voluto e non richiesto, è probabile che Intel abbia deciso di spostare nuovamente la sede in altre regioni d’Italia, anche più a Sud della Puglia. Se ciò si dovesse concretizzare in realtà, avremmo perso così 1000 posti di lavoro e distrutto sul nascere un indotto che avrebbe portato la Puglia nell’Olimpio dell’HiTec, con uno sviluppo tecnologico, lavorativo, industriale, sociale, economico e ambientale inimmaginabili. Una bella vittoria per la nostra politica, che oggi si divide anche sulle scelte delle fonti energetiche sostenibili, appellandosi al progresso e alle necessità turistiche e locali.

Ad ogni modo, dobbiamo cercare di non perdere queste opportunità, limitandoci a pensare sempre al nostro orticello. Dobbiamo guardare alle necessità comuni, alla società, alla sostenibilità, al rispetto dell’ambiente e al bene della Puglia e dell’Italia. Solo mettendo da parte il nostro inutile campanilismo politico potremo crescere. La Puglia non è solo ex ILVA e ENEL Cerano.