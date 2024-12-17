Interramento ferrovia ad Andria, lo stato dei lavori

Visita al cantiere di Ferrotramviaria da parte dell’assessore regionale Ciliento

L’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia Debora Ciliento ha visitato il cantiere di Ferrotramviaria di Andria che prevede l’interramento della linea ferroviaria. Nel corso del sopralluogo per verificare lo stato delle attività, ha ufficializzato la proroga di chiusura lavori a maggio 2025.

Insieme all’assessore c’erano il capo Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci, e la dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Irene Di Tria; la consigliera regionale Grazia Di Bari; per il Comune di Andria, la sindaca Giovanna Bruno, una nutrita rappresentanza della Giunta comunale e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Vurchio; per Ferrotramviaria, tra gli altri, il direttore generale Massimo Nitti e il dirigente Settore Affari generali, legale e investimenti, Pio Fabietti; i referenti del consorzio che ha appaltato i lavori e gli operai.

Tra gli interventi in via di ultimazione la grande rotatoria che sostituisce il passaggio a livello di viale Gramsci, in una zona di passaggio importante per la città perché porta all’ospedale, il posizionamento dei binari interrati che è quasi completato e metterà in connessione le tre stazioni andriesi, il restyling della stazione di Andria Centrale che è stata interrata e la realizzazione della fermata sempre interrata di Andria Nord dove è stata tirata su la nuova palazzina.

“Il Grande progetto ridisegna completamente la linea e i servizi ferroviari nella Provincia BAT, portando modernità, sicurezza, nuove stazioni e fermate, la soppressione dei passaggi a livello – ha aggiunto l’assessore – È un progetto ‘grande’ e complesso, i cui risultati saranno presto evidenti ad Andria, territorio che verrà ricucito e non avrà più barriere a intralciare il traffico e rallentare il servizio ferroviario”.