Insediata la Consulta della mobilità sostenibile

Incontro a Palazzo di Città di Bari. Le associazioni hanno eletto presidente Vincenzo Cota
È stata insediata ufficialmente a Bari la Consulta della mobilità sostenibile, composta da associazioni e realtà cittadine impegnate sul tema.
In apertura dell’incontro, l’assessore Domenico Scaramuzzi ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione della mobilità dolce e dell’uso della bicicletta e dei dispositivi di mobilità elettrici in alternativa all’auto privata per ridurre l’inquinamento atmosferico e diffondere stili di vita rispettosi dell’ambiente e della salute.
È stata l’occasione, inoltre, per illustrare gli ultimi provvedimenti adottati dall’amministrazione sul fronte della mobilità sostenibile, con riferimento alla realizzazione di nuove piste ciclabili e alla manutenzione degli itinerari ciclabili esistenti, per cui, nell’ambito dell’accordo quadro triennale per “manutenzione straordinaria dei percorsi ciclabili nella Città di Bari”, è stato approvato lo stanziamento di 100mila euro, disponibili già all’inizio del 2025.
Ecco i tre nuovi percorsi:
- percorso ciclabile Loseto
connette la frazione di Loseto alla pista ciclabile presente lungo via della Costituente, passando da via Trisorio Liuzzi, via Giulio Petroni e i viali Kennedy ed Einaudi. Esteso per circa 7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di viale Luigi Einaudi, nei pressi di Parco 2 Giugno, con la frazione di Loseto (via Mons. Nuzzi).
- percorso ciclabile Valenzano
esteso per circa 4,7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di via Nicola Tridente con il confine comunale di Valenzano, transitando fino a via Gorizia per le strade di seguito elencate: via Nicola Tridente, via Demetrio Marin, via Giuseppe Fanelli.
- percorso ciclabile viale Europa (
collega l’aeroporto di Bari Palese con il quartiere San Paolo, realizzando una pista ciclabile su viale Europa sino all’intersezione con via Bruno Buozzi per una lunghezza di circa 6 chilometri.
Ad esito dell’incontro i rappresentanti delle realtà coinvolte hanno eletto presidente della consulta Vincenzo Cota dell’associazione CUB – Ciclisti Urbani Baresi.
L’elenco delle sigle che compongono la Consulta della mobilità sostenibile:
- Fiab Bari Ruotalibera Aps
- Pattinatori di Bari Asd
- Associazione CUB – Ciclisti Urbani Baresi
- Bari Motivation Bike Asd
- Legambiente Eudaimonia Bari Aps
- Moto Club Baru Asd
- Mountainbike Club Bari Asd
- La ruota gira Asd
- SPI Cgil Bari
- CGIL provincia di Bari
- Unione Italiana Ciechi Bari Ets-Aps
- Terreno Ets
- AUSER Risorse Anziani Aps Bari
- Automobil Club Bari Bat
- Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi Ets-Odv Bari
- Zerobarriere Società cooperativa
- La giusta causa Associazione culturale
- Comitato Salviamo via Amendola
- Mobilità 2030
- Equal Time Onlus
- International Association for Travel Behaviour Reasearch
- Bicicletta a Bari
- Centro studi Zygmunt Bauman
- #Salva i ciclisti Bari
- Zona Franca Aps
- Mobidic
- Unione Italiana Lavoratori Pensionati Uil Puglia
- Associazione per i Diritti degli Anziani Bari.