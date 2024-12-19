Insediata la Consulta della mobilità sostenibile

Tra i comportamenti premianti rientrano gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con mezzi a basso impatto ambientale, inclusi mezzi pubblici

Incontro a Palazzo di Città di Bari. Le associazioni hanno eletto presidente Vincenzo Cota

 

È stata insediata ufficialmente a Bari la Consulta della mobilità sostenibile, composta da associazioni e realtà cittadine impegnate sul tema.

In apertura dell’incontro, l’assessore Domenico Scaramuzzi ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione della mobilità dolce e dell’uso della bicicletta e dei dispositivi di mobilità elettrici in alternativa all’auto privata per ridurre l’inquinamento atmosferico e diffondere stili di vita rispettosi dell’ambiente e della salute.

È stata l’occasione, inoltre, per illustrare gli ultimi provvedimenti adottati dall’amministrazione sul fronte della mobilità sostenibile, con riferimento alla realizzazione di nuove piste ciclabili e alla manutenzione degli itinerari ciclabili esistenti, per cui, nell’ambito dell’accordo quadro triennale per “manutenzione straordinaria dei percorsi ciclabili nella Città di Bari”, è stato approvato lo stanziamento di 100mila euro, disponibili già all’inizio del 2025.

Ecco i tre nuovi percorsi:

  • percorso ciclabile Loseto

connette la frazione di Loseto alla pista ciclabile presente lungo via della Costituente, passando da via Trisorio Liuzzi, via Giulio Petroni e i viali Kennedy ed Einaudi. Esteso per circa 7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di viale Luigi Einaudi, nei pressi di Parco 2 Giugno, con la frazione di Loseto (via Mons. Nuzzi).

  • percorso ciclabile Valenzano

esteso per circa 4,7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di via Nicola Tridente con il confine comunale di Valenzano, transitando fino a via Gorizia per le strade di seguito elencate: via Nicola Tridente, via Demetrio Marin, via Giuseppe Fanelli.

  • percorso ciclabile viale Europa (

collega l’aeroporto di Bari Palese con il quartiere San Paolo, realizzando una pista ciclabile su viale Europa sino all’intersezione con via Bruno Buozzi per una lunghezza di circa 6 chilometri.

Ad esito dell’incontro i rappresentanti delle realtà coinvolte hanno eletto presidente della consulta Vincenzo Cota dell’associazione CUB – Ciclisti Urbani Baresi.

L’elenco delle sigle che compongono la Consulta della mobilità sostenibile:

  • Fiab Bari Ruotalibera Aps
  • Pattinatori di Bari Asd
  • Associazione CUB – Ciclisti Urbani Baresi
  • Bari Motivation Bike Asd
  • Legambiente Eudaimonia Bari Aps
  • Moto Club Baru Asd
  • Mountainbike Club Bari Asd
  • La ruota gira Asd
  • SPI Cgil Bari
  • CGIL provincia di Bari
  • Unione Italiana Ciechi Bari Ets-Aps
  • Terreno Ets
  • AUSER Risorse Anziani Aps Bari
  • Automobil Club Bari Bat
  • Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi Ets-Odv Bari
  • Zerobarriere Società cooperativa
  • La giusta causa Associazione culturale
  • Comitato Salviamo via Amendola
  • Mobilità 2030
  • Equal Time Onlus
  • International Association for Travel Behaviour Reasearch
  • Bicicletta a Bari
  • Centro studi Zygmunt Bauman
  • #Salva i ciclisti Bari
  • Zona Franca Aps
  • Mobidic
  • Unione Italiana Lavoratori Pensionati Uil Puglia
  • Associazione per i Diritti degli Anziani Bari.

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