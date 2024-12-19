Insediata la Consulta della mobilità sostenibile

Incontro a Palazzo di Città di Bari. Le associazioni hanno eletto presidente Vincenzo Cota

È stata insediata ufficialmente a Bari la Consulta della mobilità sostenibile, composta da associazioni e realtà cittadine impegnate sul tema.

In apertura dell’incontro, l’assessore Domenico Scaramuzzi ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione della mobilità dolce e dell’uso della bicicletta e dei dispositivi di mobilità elettrici in alternativa all’auto privata per ridurre l’inquinamento atmosferico e diffondere stili di vita rispettosi dell’ambiente e della salute.

È stata l’occasione, inoltre, per illustrare gli ultimi provvedimenti adottati dall’amministrazione sul fronte della mobilità sostenibile, con riferimento alla realizzazione di nuove piste ciclabili e alla manutenzione degli itinerari ciclabili esistenti, per cui, nell’ambito dell’accordo quadro triennale per “manutenzione straordinaria dei percorsi ciclabili nella Città di Bari”, è stato approvato lo stanziamento di 100mila euro, disponibili già all’inizio del 2025.

Ecco i tre nuovi percorsi:

percorso ciclabile Loseto

connette la frazione di Loseto alla pista ciclabile presente lungo via della Costituente, passando da via Trisorio Liuzzi, via Giulio Petroni e i viali Kennedy ed Einaudi. Esteso per circa 7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di viale Luigi Einaudi, nei pressi di Parco 2 Giugno, con la frazione di Loseto (via Mons. Nuzzi).

percorso ciclabile Valenzano

esteso per circa 4,7 chilometri, collega l’attuale pista ciclabile di via Nicola Tridente con il confine comunale di Valenzano, transitando fino a via Gorizia per le strade di seguito elencate: via Nicola Tridente, via Demetrio Marin, via Giuseppe Fanelli.

percorso ciclabile viale Europa (

collega l’aeroporto di Bari Palese con il quartiere San Paolo, realizzando una pista ciclabile su viale Europa sino all’intersezione con via Bruno Buozzi per una lunghezza di circa 6 chilometri.

Ad esito dell’incontro i rappresentanti delle realtà coinvolte hanno eletto presidente della consulta Vincenzo Cota dell’associazione CUB – Ciclisti Urbani Baresi.

L’elenco delle sigle che compongono la Consulta della mobilità sostenibile: