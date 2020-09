Iniziative nel fine settimana: chi va e chi resta; il solleone non ferma gli ecoweekend

Ferragosto è alle porte, sia per i vacanzieri mordi e fuggi che per gli eroi delle partenze in coda sotto cieli infuocati dal solleone. Puntuale la rubrica con le iniziative nel fine settimana.

Iniziative nel fine settimana: noi ci limitiamo a proporre qualche refolo di zefiro per chi boccheggia in città o giù di lì.

Iniziative nel fine settimana: a Canosa di Puglia la notte tra gli ipogei

Per i curiosi del mondo dauno e degli ipogei così diffusi nel territorio, niente di meglio che partecipare, l’11 agosto a Canosa, a “La Notte degli Ipogei”. L’evento, che rientra nell’ambito Le Notti dell’Archeologia 2018, è realizzato dalla Fondazione Archeologica Canosina Onlus e dalla Tango Renato, con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia e la collaborazione di Archimeter s.r.l.. Sarà possibile effettuare visite guidate e passeggiate archeologiche, per esempio l’ipogeo Scocchera B (III sec. a.C.-II sec. a.C.), ha all’ingresso semicolonne, capitelli e naiskos con evidenti tracce di pittura. E ne sarà possibile rivivere l’ambientazione originaria mediante la ricostruzione 3D. Maggiori informazioni su www.canusium.it.

Iniziative nel fine settimana a Deliceto tra arte cibo e musica

A Deliceto, sempre sabato 11 agosto, l’evento “gastronomico” per eccellenza della Provincia di Foggia. “Gusta il borgo 2018”, giunto alla sua settima edizione, mobilita i ragazzi delicetani facenti parte dell’Associazione Noicicrediamo per realizzare questo ricco percorso gastronomico nel centro storico della cittadina. Le iniziative nel fine settimana si fondono tra arte cibo e musica, e il tema di quest’anno è “Del maiale non si butta niente!”. Verranno esaltate tutte le migliori pietanze preparate con le gustose carni di questo animale. Il viaggio nel gusto, di ben cinque portate dall’antipasto al dolce sapientemente preparate allo scopo di valorizzare il meglio delle produzioni alimentari dei Monti Dauni, si concluderà nel Castello Normanno Svevo, nella cui corte verrà servito il dolce.

Eventi nel weekend in Valle d’Itria lungo la Ciclovia

Domenica 12 agosto una gita in Valle d’Itria, nella pittoresca contrada di Figazzano e nella campagna di Cisternino, per esplorare insieme il luogo, partendo dall’antico nucleo del villaggio, con trulli di varie forme e funzioni e una chiesetta che ripete il modello architettonico delle chiese rurali della Valle d’Itria. Via via si scenderà sulla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, che in Valle d’Itria riserva sempre tratti meravigliosi e a piedi si potrà salire su un colle murgiano, in vista ad una splendida masseria di rilevanza storica e architettonica. Rientrati nel villaggio di Figazzano pr raggiungere i trulli , dove verrà presentato il libro di fiabe e racconti popolari della Valle d’Itria “Raccontami una storia -Fiabe e racconti di Locorotondo” dello psicologo, psicoterapeuta e scrittore Leonardo Angelini. L’attore Filippo Carrozzo reciterà alcune fiabe tratte dal libro. E per finire un rinfresco dell’associazione Giuniter. Informazioni: www.passaturi.it.

Monti Dauni, si balla al Folk Festival “Zingarìa”

Da 23 anni, per iniziativa dell’associazione Carovana Folkart, i monti Dauni sono invasi dal Folk Festival “Zingarìa”. Si comincia con le anteprime a Roseto Valfortore il 9 agosto e ad Accadia il 10 agosto, per fermarsi in maniera residenziale dall’11 al 15 agosto a Panni uno dei più piccoli paesi della provincia di Foggia, solo 750 residenti, che sarà letteralmente invaso da tanta musica e tante danze con oltre 30 spettacoli e concerti serali all’aperto, tantissimi stage al mattina e al pomeriggio, per più di 15 ore al giorno. Circa 200 i partecipanti iscritti, tra gruppi musicali, insegnanti e corsisti, da tutta Italia ma anche dall’estero (Francia, Scozia, Inghilterra, Grecia e quest’anno anche dalla Turchia): il repertorio musicale coreutico, proposto nelle varie sezioni artistiche del festival, spazia da quello del Sud (pizziche, tarantelle, tammurriate, ecc.) a quello francese, balcanico. Un incontro dialogo dove c’è spazio sia per la contaminazione che per la tradizione.

Informazioni: www.zingaria.com.