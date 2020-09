Inceneritori o termovalorizzatori? La sfida sui rifiuti, dalla Puglia all’Europa

Inceneritori e termovalorizzatori. La gestione dei rifiuti sta animando il governo e c’è uno scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle.

Termovalorizzatori: la sfida diventa glocal, tra interessi locali e internazionali

Inceneritori vs termovalorizzatori. Non è una partita, ma poco ci manca. Ed è anche una sfida che sta agitando il governo ‘gialloverde’. La Lega – e il suo leader Matteo Salvini – spinge per gli inceneritori, mentre Movimento 5 Stelle (e Luigi Di Maio) sono contrari. Lo smaltimento dei rifiuti torna così un tema centrale. E con questo, anche la mai sopita questione targata ‘Terra dei Fuochi’.

A quali condizioni si può realizzare un impianto per il trattamento rifiuti?

Termovalorizzatori: la differenza con inceneritori



Ma qual è la principale differenza fra inceneritori e termovalorizzatori? Con il primo termine si intende un impianto per lo smaltimento dei rifiuti, che prevede la distruzione degli stessi tramite un processo di incenerimento. Un processo che dovrebbe prevedere, però, una rigida procedura: i rifiuti smaltiti da questi impianti devono essere organizzati in base a norme, anche condivise a livello europeo, che prevedono l’esclusione di materie che, bruciate, possano liberare fumi e scorie particolarmente tossiche. Per legge, inoltre, devono essere monitorati anche i fumi di combustione prodotti dagli inceneritori.

Al contrario, il termovalorizzatore è un impianto per lo smaltimento di rifiuti solidi che utilizza l’incenerimento e sfrutta il calore sprigionato dalla combustione per creare energia elettrica. È il calore della combustione, poi, a generare vapore che muove delle turbine per creare, a loro volta, energia elettrica.

Termovalorizzatore e inceneritore: i numeri

In base ai dati dell’Ispra, attualmente in Italia ci sono una quarantina di inceneritori. Non sono distribuiti in maniera uniforme sul territorio e oltre il 60% è al Nord. Sul podio, Lombardia che ne ha 13, l’Emilia Romagna con 8 e il Veneto 2. Al centro Italia, ce ne sono 8, tra Toscana (5) e Lazio (3). Sette quelli presenti al Sud.

Termovalorizzatore e inceneritore: tra passato e futuro

Se la polemica nazionale coinvolge i vertici del governo, anche in chiave regionale ed Europea il tema è particolarmente scottante. E così tra ‘pro’ e ‘contro’, la sfida diventa glocal. “Chi pensa di risolvere i problemi legati alla gestione dei rifiuti costruendo nuovi inceneritori si sbaglia di grosso – tuona l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Eleonora Evi. “Per il Movimento 5 Stelle l’incenerimento dei rifiuti appartiene al passato, il futuro è nell’economia circolare”. E riporta l’attenzione su un altro tipo di smaltimento. “Al Parlamento europeo, tra l’altro, abbiamo appena deciso che il 90% delle bottiglie di plastica monouso deve essere raccolto separatamente, non bruciato, entro il 2025”.

Termovalorizzatore e inceneritore: ignoranza e pregiudizio

Completamente opposto il giudizio del presidente di Noi con l’Italia, Raffaele Fitto, per il quale “la gestione dei rifiuti è l’ennesima dimostrazione che un partito di centrodestra, la Lega, non può governare il Paese insieme a un partito, il Movimento 5 Stelle, che fa della demagogia e dell’ipocrisia il suo tratto distintivo. E’ evidente – sottolinea – che sugli inceneritori vi è non solo ignoranza, ma incompetenza e pregiudizio”.

Gli fa eco il presidente del gruppo di Direzione Italia/Noi con l’Italia nel Consiglio regionale pugliese, Ignazio Zullo, che riporta poi l’attenzione a livello internazionale. “Se non riusciamo a fare questo e allora ben vengano gli inceneritori di ultima generazione, a Copenaghen sul tetto dell’inceneritore d’inverno si scia, d’estate si fa trekking”.