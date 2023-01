Incendio alla Recuperi Pugliesi di Modugno, analisi in corso ma scuole aperte

“Al momento – stando a quanto riportato letteralmente da Arpa Puglia – gli esiti dei controlli non indicano concentrazioni critiche di inquinanti, tali da procedere con ulteriori misure restrittive”. Il sindaco di Modugno Nicola Bonasia, non ha emanato un’ordinanza di chiusura delle scuole e non ha dato altre indicazioni se non limitare le attività all’aperto e mantenere chiuse le finestre ma ha riunito il CoC, il centro operativo comunale, e fatto un sopralluogo.

Questo in attesa degli esiti di nuovi monitoraggi dopo il vasto incendio divampato sabato 14 gennaio nell’azienda Recuperi Pugliesi, in località Contrada Gambarola alla periferia del centro abitato barese, specializzata nella gestione e nel riciclo di rifiuti che 4 anni fa aveva già visto svilupparsi un altro incendio.

Probabilmente causato da un corto circuito in una pressa per il compattamento dei rifiuti stoccati sul piazzale, è stato contingentato da 7 squadre dei vigili del fuoco e mediante l’impiego di un elicottero proveniente dal reparto volo di Bari che ha effettuato 13 sganci d’acqua sulle fiamme. Sul posto, dopo l’allarme lanciato attorno a mezzogiorno dal custode dell’impianto, sono subito arrivati il personale di Arpa Puglia per i rilievi ambientali che ha attivato varie centraline di monitoraggio e i tecnici del Dipartimento di prevenzione della Asl.

Lo spegnimento ha tuttavia richiesto oltre due giorni. Proprio questo ha causato una prolungata emissione di fumi e i controlli dell’Arpa, che proseguiranno nei prossimi giorni, sono mirati a valutare l’entità del rogo e gli eventuali effetti inquinanti del fumo sprigionatosi dai rifiuti in fiamme.

La ventilazione ha comunque aiutato a disperdere il fumo ma a scopo precauzionale anche i residenti degli abitati di San Paolo e Zona Cecilia (dove si concentra l’attenzione maggiore), Parco Adria e Bari Domani sono stati invitati a tenere chiuse le finestre e evitare una prolungata permanenza all’esterno.

In conseguenza dei primi rilievi si è scelto di procedere con l’installazione di campionatori che forniranno i primi risultati entro pochi giorni dal loro posizionamento. L’obiettivo è avere dati certi sulla ricaduta degli inquinanti aerodispersi. Secondo i primi esiti dei controlli di Arpa Puglia, “non ci sono concentrazioni critiche delle sostanze monitorate potenzialmente dannose per la salute, salvo in posizioni più vicine a quelle all’incendio”.