Incendi: piromani e climate change, un malaffare consolidato

Il caldo intenso, la siccità e il forte vento aiutano i piromani a realizzare i propri intenti criminosi. Ma i cambiamenti climatici ne aumentano intensità e estensione

Forse mai come questa estate, l’Italia e molti altri Paesi del Mediterraneo sono stati colpiti da vasti incendi. Il bollettino quotidiano della Protezione Civile segnala che anche ieri, 3 agosto, dato aggiornato alle ore 18, sono stati segnalati 18 incendi, tra Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Campania e Molise. Ancora una volta, il Sud Italia è in sofferenza. Sardegna e Sicilia, le più colpite, poi Puglia, aiuti anche dalle regioni del Nord. Tra Enna e Messina sono stati arrestati tre piromani, mentre le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta. Grazie ai volontari e ai Canadair sono stati spenti o controllati 7 roghi. In Puglia, qualche giorno un infarto ha stroncato la vita di un volontario che tentava di spegnere un incendio.

“Già nel 2020 – spiega Coldiretti – c’è stata una impennata del 33% degli incendi in Puglia, secondo i dati della Protezione Civile della Regione Puglia, con conseguenze drammatiche in termini ambientali a causa delle fiamme che fanno salire la temperatura oltre i 750 gradi, provocando effetti devastanti come il deterioramento del suolo, la scomparsa della biodiversità, il degrado ecologico, la perdita di produzioni legnose e non legnose, il disordine idrogeologico, i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento da fumi e la distruzione della fauna. Il Bosco “Difesa Grande”, che brucia da 6 giorni, è un bosco naturale spontaneo di quasi 2000 ettari e rappresenta una residua testimonianza della rigogliosa foresta mesofita che ricopriva gran parte dell’intera Puglia. Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo.”.

Anche molti Paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno bruciando.

“Le foreste della Turchia – spiega il WWF – che producono 42 milioni di tonnellate di ossigeno all’anno e trattengono circa 85 milioni di tonnellate di carbonio, proteggono suolo e i corsi d’acqua, ospitano milioni di creature viventi e sono una fonte di vita per circa 10 milioni di abitanti dei villaggi della foresta. Ogni anno in Turchia si verificano più di 2mila incendi boschivi e in media vengono distrutti 7mila ettari di terreno. Mentre le foreste bruciano, diventiamo più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Come emerge dal report “Mediterraneo in fiamme”, gli incendi diminuiscono di numero ma aumentano in modo impressionante per portata. Lo stesso IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’ONU, nel suo ultimo report ha sottolineato come a causa del cambiamento climatico l’Europa meridionale si troverà a fronteggia un significativo aumento del rischio incendi. In aggiunta, alcuni scienziati ritengono che l’ondata di caldo estremo che sta interessando l’Europa meridionale potrebbe essere una delle peggiori mai registrate. Si prevede che le temperature ad Ankara e dintorni saranno nel mese di agosto di ben 12°C al di sopra delle media sinora registrata. Non è un caso se gli incendi abbiano già colpito il sud della Grecia, forzando l’evacuazione di cittadini e turisti. Fiamme vengono anche registrate in Bulgaria e Albania. L’Unione Europea ha lanciato il livello più alto di allerta incendi in Italia, Portogallo, Spagna.”.

Secondo il WWF, oltre il 90% degli incendi è causato dall’uomo. Gli incendi sono appiccati da persone che sempre più spesso sono mosse da interessi commerciali, economici e finanziari illegali, che mirano a svalutare i terreni e luoghi per avviare azioni speculative. Ma la causa degli incendi non è solo di natura dolosa. C’è qualcuno che ancora non vuole ammetterlo, ma gli incendi si manifestano e si propagano più facilmente e velocemente proprio per i cambiamenti climatici in atto. Inquinamento e azioni scellerate umane stanno accelerando i processi distrutti a livello planetario.

Un disastro ambientale preannunciato e una catastrofe planetaria sempre più vicini, che si possono rallentare e curare solo attuando a livello globale una serie di azioni mirate a ridurre drasticamente inquinamento ed emissioni di CO2, aumentare l’estensione di boschi e foreste, ripristinare gli habitat e aumentare il monitoraggio e la soppressione dei reati ambientali.