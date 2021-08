Incendi, l’Italia in fiamme ancora per altri giorni

In Puglia le fiamme stanno ancora devastando il Bosco Difesa Grande. In Abruzzo non si fermano i roghi nella Pineta dannunziana. Domato in Campania l’incendio nel parco nazionale del Vesuvio. Dolo e incoscienza le cause del fuoco

Brucia l’Italia dal Lazio in giù. Sono oltre 800 i roghi di queste settimane con un bollettino di guerra che non risparmia quasi nessuna regione del centro-Sud. Persone evacuate, feriti, aziende agricole e attività commerciali andati in fumo nel vero senso del termine. Ieri 2 agosto fino alle ore 18.00, sono arrivate al Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento di protezione Civile 30 richieste di soccorso aereo, di cui 7 dalla Calabria, 6 dalla Sicilia, 4 dal Lazio, 3 dall’Abruzzo, 3 dal Molise, 3 dalla Campania, 2 dalla Basilicata e 2 dalla Puglia. Sempre ieri sono stati messi sotto controllo o spenti 12 roghi, mentre a uno rogo non è stato possibile assegnare mezzi aerei e quindi le operazioni procedono solo via terra. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguono fino a quando c’è luce poi devono fermarsi e riprendere il giorno dopo.

Biodiversità in ginocchio

Scrigni di biodiversità ormai spariti, come la Riserva Dannunziana a Pescara dove il fuoco è arrivato sulle spiagge; il Montiferru, nell’Oristanese, dove sono diventati cenere oltre 20 mila ettari di territorio, quasi 2 mila sono gli sfollati e ancora indefinibile il numero degli animali arsi vivi o soffocati dal fumo che hanno respirato; il Bosco Difesa Grande sulla Murgia, il Monte Somma nel Parco nazionale del Vesuvio, i boschi di Erice, tutto distrutto con la complicità delle altissime temperature e del vento africano, ma sicuramente in più casi per la mano criminale dell’uomo. Non certo il turista distratto che getta la cicca di sigaretta, non solo il contadino frettoloso che brucia le stoppie incurante del vento che spesso cambia direzione con effetti imprevedibili: in Italia come ogni anno un disegno criminale distrugge ecosistemi preziosi. E purtroppo in questi casi la penuria di mezzi di soccorso e l’inadeguatezza della logistica, malgrado la buona volontà e lo sforzo dei volontari di tutta Italia, non possono molto. E l’Italia brucia.

Puglia, il disastro del bosco Difesa Grande

E’ un’area naturale protetta nel cuore della Murgia, a 6 km. dal comune di Gravina di Puglia. E’ il bosco comunale Difesa Grande, il più grande della Puglia con i suoi 1800 ettari nel bacino del fiume Bradano, e sta bruciando dalla settimana scorsa. Il bosco è un’area a valenza naturalistica riconosciuta come sito di interesse comunitario della rete Natura 2000 e dal 2015 anche zona speciale di conservazione. Una trentina gli uomini della Protezione civile impegnati nello spegnimento dei roghi; camion cisterna, pick-up , un canadair e due aerei Fire Boss i mezzi a disposizione per domare un incendio che finora ha devastato almeno 7mila ettari di superficie demaniale ricoperta di querceti e macchi mediterranea e 200 privati. E che non si tratti di cause naturali appare sempre più chiaro.

«La distruzione alla quale assistiamo non riguarda solo le specie vegetali – conferma il geologo Antonello Fiore, Presidente Nazionale della SIGEA – ma l’intero ecosistema che caratterizza le aree percorse dal fuoco. Sappiamo che con gli anni la vegetazione colpita dal fuoco si riprenderà, mentre i danni diretti all’ecosistema sono irreparabili, come pure i danni indiretti sulla stabilità dei versanti con possibile innesco a breve e a lungo termine di frane e il verificarsi di alluvioni simili a quelli tropicali, che proprio come gli incendi si alternano nella stessa stagione con effetti devastanti prima e dopo, conseguenza questa indiretta della crisi climatica».

«Da non trascurare, a causa della perdita di vegetazione – continua Fiore – , l’aumento delle acque che scorrono in superficie che oltre a causare alluvioni riduce sensibilmente l’acqua d’infiltrazione nel sottosuolo, acqua che alimenta le riserve sotterranee, preziosi serbatoi idrici naturali da garantire e tutelare in particolar modo nei momenti di siccità».

Prevenzione incendi, a che punto è la Puglia

Si aggiunge anche la mancata entrata in funzione di un piano di prevenzione incendi, basato anche sulla presenza in Puglia di una base dove partire e atterrare gli aerei della Protezione covile. I roghi delle scorse settimane sul Gargano che hanno devastato i boschi di Vico, Ischitella e san Menaio, forse si sarebbero potuti contenere se fosse stato operativo l’aeroporto Gino Lisa di Foggia, aeroporto proposto come base della Protezione Civile regionale. La Regione Puglia ha stanziato 5 milioni di euro per realizzare un impianto antincendio che dovrebbe puntare soprattutto sulla manutenzione dei boschi, con la realizzazione di fasce frangifuoco, come richiesto anche dagli operatori turistici salentini giorni fa in occasione degli ennesimi roghi che hanno deturpato le pinete degli Alimini nel territotio di Otranto.

Abruzzo, brucia la Pineta Dannunziana

E’ arrivato fino sulle spiagge bruciando palme e ombrelloni e mettendo in fuga almeno 1000 persone tra bagnanti e residenti, comprese le poche suore di un convento, l’incendio nella Pineta Dannunziana a sud di Pescara, un luogo identitario perché porta il nome del Poeta vate che proprio di Pescara era originario (anche se in realtà il vero nome è Parco D’Avalos, dal nome della marchesi di questa città) ed espressione di paesaggio urbano, storico e antropologico. Dei suoi 53 ettari che lo compongono arricchiti dalla presenza di tre specie di Pino, (d’Aleppo, marittimo e domestico) e numerose specie autoctone e alloctone, rimane ben poco, malgrado l’impegno senza sosta di 5 squadre dei vigili del fuoco supportate dai colleghi di Toscana e Lazio, 2 elicotteri e un canadair. Sono stati individuati 3 punti di innesco dell’incendio.

Quello della Pineta Dannunziana non è il solo incendio nel pescarese. Sono una decina le località interessate dal fuoco. Anche in questo caso i commenti degli esperti confermano che il cambiamento del regime degli incendi richiede un cambio di strategie nel governo di questi fenomeni e nel governo del territorio.

«Gli incendi che hanno colpito e tuttora interessano diverse aree della regione Abruzzo, hanno colpito irrimediabilmente (per il lungo tempo che sarà necessario ad un recupero solo parziale) ecosistemi di inestimabile e irripetibile valore ambientale ed ecologico, come la Riserva Naturale Punta dell’Acquabella di Ortona (Ch), che proprio recentemente era stata oggetto di interventi migliorativi per la fruibilità dei visitatori. Luoghi, alcuni, non a caso riconosciuti e tutelati come oasi o riserve naturali di interesse non solo regionale, non solo nazionale, ma anche comunitario», dice Adele Garzarella, geologa, Presidente della Sezione Abruzzo della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA). «Quanto accaduto deve far riflettere e soprattutto promuovere azioni mirate e ragionate di prevenzione e conservazione dell’ambiente, perché non si ripeta mai più di vedere tali scene di distruzione, considerata l’irripetibilità di un così importante bene comune, che rischiamo di non lasciare in eredità ai nostri figli».

Spento l’incendio sul Parco del Vesuvio

Spento definitivamente l’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio del 1° agosto in località Cupa Maresca, versante del Monte Somma che ricade nel Parco Nazionale del Vesuvio. La notizia, appena confermata ad Ambient&Ambienti viene direttamente dal sindaco di Somma vesuviana Salvatore Di Sarno.

L’incendio, per il quale non si esclude la pista dolosa, riporta alla memoria quello che nel 2017 devastò il Parco, anche se permarrebbe qualche piccolo focolaio. La situazione è comunque sotto controllo. A Somma Vesuviana si sono registrati ben 8 incendi in 5 giorni, ma quello che ha colpito il versante di Cupa Maresca, arrivando quasi a valle. Per evitare che le fiamme raggiungessero l’abitato Vigili del Fuoco, Protezione Civile, SMA, Carabinieri avevano anche allestito un campo in Piazza Mercato dando la possibilità all’elicottero di poter caricare acqua. «Abbiamo approvato ordinanze che andavano nella direzione ben precisa della pulizia dei fondi privati perché è questa un’opera di prevenzione importante contro gli incendi», spiega il sindaco Di Sarno, che lancia un appello: «Quando vedete persone sconosciute e mai viste sulle terre, segnalatelo subito».

La solidarietà tra regioni: dalla Lombardia in Sicilia squadre di volontari della protezione civile

Dopo che il Governatore della Sicilia Musumeci ha chiesto e ottenuto dal Governo la proclamazione dello stato di mobilitazione nazionale, le regioni stanno dando il loro aiuto contributo nello spegnimento dei roghi, sotto il coordinamento del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Dalla Lombardia sono arrivati 13 operatori dell’Antincendio Boschivo della Protezione civile regionale A questi si aggiungono 3 automezzi inviati sul posto. A completamento su strada ci saranno anche un pulmino 9 posti per trasporto personale e un Pick-up, e altri volontari sono pronti a partire.

Cosa fare se si vede un incendio

La Protezione Civile ricorda che è utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115 o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo. Fornendo informazioni il più possibile precise – spiegano dalla Protezione Civile – si contribuisce in modo determinante nel limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.

Nel 2017 sono stati circa 8.000 incendi e sono bruciati oltre 160.000 ettari tra superficie boscata e non boscata. L’European forest fire information system (Effis) riporta che che in Italia nel 2019 è stata interessata dal fuoco una superficie di 20.395 ettari. E questo 2021 è destinato a battere un nuovo record.