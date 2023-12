Inaugurati 3 bus sostenibili ad Altamura

Sono stati acquistati tramite il bando regionale Smart go city

Tre nuovi autobus urbani sono stati inaugurati ad Altamura, acquistati con un finanziamento dell’Avviso pubblico regionale “SMART GO CITY – seconda edizione”, a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2021. Per l’acquisto dei tre autobus Euro 6, dotati dei più moderni sistemi di sicurezza e di controllo e per la diffusione di informazioni a bordo, accessibili per un’utenza a ridotta capacità sensoriale e motoria, anche non deambulanti, il Comune di Altamura ha beneficiato di circa un milione di euro.

“Questi tre autobus sono stati finanziati con la seconda edizione dell’Avviso Smart go city a cui il Comune di Altamura ha partecipato, ma in totale la Regione ha finanziato tre edizioni per oltre 50 milioni di euro, dotando 22 Comuni di 142 nuovi autobus – ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Anita Maurodinoia – e siamo in dirittura d’arrivo per pubblicare la quarta edizione di Smart go city con un nuovo impegno di 45 milioni di euro. Un grande investimento regionale finalizzato a implementare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, poiché sono stati acquistati autobus a bassissime emissioni, ibridi, Euro 6 ed elettrici. Ma questo è solo un pezzo di un’ampia e complessa programmazione che punta al rinnovo del materiale rotabile su gomma, anche di quello destinato al TPL extraurbano e in questo caso i finanziamenti sono stati destinati alle aziende di trasporto pubblico.”.