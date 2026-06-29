In Basilicata “rivive” il terremoto del 1980

Un lungometraggio realizzato dal regista e attore Andrea Manicone. Le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quel tragico evento. Il film già proiettato a Potenza, Lagonegro e Matera. Protezione civile e Basentana nate subito dopo la disastrosa scossa. Manicone: è cambiato tutto da quel giorno, maggiore sensibilità e solidarietà dei cittadini

Si riapre una tragica pagina di storia in Basilicata, dopo 46 anni, grazie alla proiezione del lungometraggio Stargate, terremoto ‘80. In questi giorni il film sul violento terremoto che nel 1980 ha colpito l’Irpinia e la Basilicata, provocando 3mila morti, è in programmazione in diversi paesi della Basilicata dopo Potenza, Lagonegro e Matera. Un film realizzato dal giovane regista e attore Andrea Manicone, dopo un minuzioso lavoro di raccolta di testimonianze di chi ha vissuto in maniera diretta e indiretta questo tragico evento. Un terremoto che ha rappresentato una svolta epocale in Basilicata, all’insegna di una frase ormai consolidata che i protagonisti di questi tragici eventi spesso utilizzano: “nulla sarà più come prima”.

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E in Basilicata infatti molto è cambiato. A testimoniarlo è lo stesso regista, che dopo un minuzioso lavoro di ricerca, ha realizzato questo lavoro che sta già catalizzando l’attenzione di ampi strati della popolazione. Dice Manicone: «Adesso c’è una attenzione maggiore nella popolazione. Coloro che hanno vissuto in prima persone il terremoto dell’80, con i loro racconti hanno trasmesso questa drammatica pagina di storia alle nuove generazioni, contribuendo così a maturare una diversa consapevolezza di ciò che è accaduto e che può accadere. I cittadini hanno maturato una diversa sensibilità sul problema della sicurezza e hanno acquisito uno spiccato senso di solidarietà».

Cittadini diventati più sensibili e solidali

Una pagina nera dunque, che ha cambiato perfino comportamenti e abitudini della popolazione. Che hanno imparato a convivere con i terremoti (la Basilicata è una delle regioni più sismiche d’Italia), ma che probabilmente un terremoto di quella portata mai avrebbero potuto immaginarlo. Dal punto di vista strutturale la fase di ricostruzione si è quasi conclusa, anche se nel quartiere Bucaletto, nato subito dopo il terremoto, alcuni cittadini vivono ancora nelle baracche. Inoltre il terremoto ha innescato una più dinamica iniziativa imprenditoriale, visto che la Basentana, la più importante arteria della Basilicata, è stata costruita subito dopo la disastrosa scossa (avvertita anche in Puglia dove ha raggiunto il settimo grado della scala Richter).

Piero Badaloni ospite speciale: i maggiori danni li ha subito la Basilicata e non l’Irpinia

«Il filmato è stato realizzato dopo due anni di lavoro – aggiunge Manicone – col supporto di Rai Teche che ha fornito immagini inedite. Inoltre sono stato contento di ospitare al cinema Piccolo di Matera Piero Badaloni, che è stato uno dei primi giornalisti a venire in Basilicata, rendendosi subito conto che, contrariamente a ciò che si pensava, i maggiori danni li ha subiti proprio la fascia nord della Basilicata e non l’Irpinia. Quando è venuto in Basilicata si è reso subito conto di questo».

ll lungometraggio (della durata di circa un’ora) ripropone – come detto – le testimonianze soprattutto di coloro che hanno vissuto in prima persona il terremoto dell’80. «Un evento che ha cambiato le sorti della Basilicata anche in meglio – fa notare ancora Manicone – visto che subito dopo è nata la Protezione civile». La prima città ad ospitare il film è stata Potenza (memorabile è rimasto l’orologio di piazza Prefettura con le lancette per tanti anni rimaste inchiodate alle 19,34 del 23 novembre). E ora il film farà il giro di tutta la Basilicata anche per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tragedie che la natura purtroppo è in grado di dispensare.

Balvano ha pagato il più alto tributo di vittime

Nel filmato si parla anche di Balvano, che ha pagato un alto tributo in termine di vittime. Sono passati esattamente 46 anni e il paese sembra completamente rinato, laddove alcune città – come Potenza dove a Bucaletto alcune famiglie vivono ancora nelle baracche – portano ancora i segni di quel drammatico evento. Balvano, invece, dopo un lento ma costante processo di ricostruzione, è rinata: è stata ricostruita, a cominciare dalla chiesa santa Maria Assunta il cui tetto e la balaustra d’ingresso crollarono seppellendo 77 persone, tra cui 66 bambini (nella chiesa quella sera erano stipate 400 fedeli). È stato ricucito anche il tessuto sociale ed economico, stritolato dal terremoto. Una strage di bambini. In tal senso Manicone ha raccolto anche la testimonianza diretta dell’ex sindaco di Balvano (e tuttora primo cittadino), Ezio Di Carlo, che ha ricostruito tutti i tragici momenti del crollo della chiesa.

Ora il paese lucano (1799 abitanti) è diventato un importante polo industriale, anche per la presenza di una multinazionale, che opera nel campo dolciario: la Ferrero. A Balvano infatti (come a sant’Angelo dei Lombardi) c’è uno dei quattro stabilimenti nazionali dell’azienda piemontese dove è iniziata la produzione di un prodotto introvabile sul mercato e che in questi ultimi anni è stato assente sugli scaffali degli alimentari italiani: la Nutella biscuits. E la Ferrero ha scelto proprio Balvano per rilanciare questo prodotto tanto amato dai bambini (ma anche dai grandi).