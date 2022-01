Imprenditoria e lavoro: bando “Resto la Sud”, aperto lo sportello a Bari

È nel centro polifunzionale comunale ”Area 51”. Promosso da Invitalia, il bando nazionale sostiene le nuove attività imprenditoriali

È aperto ogni martedì, dalle ore 17.00 alle 19.00, previa prenotazione al numero 080-5210288, negli spazi del centro polifunzionale “Area 51” a Bari, lo sportello dedicato al bando nazionale “Resto al Sud”. La misura, promossa da Invitalia, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in numerosi settori, coprendo fino al 100% delle spese. I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Le agevolazioni previste sono rivolte a destinatari di età compresa fra i 18 e i 55 anni, che:

al momento della presentazione della domanda siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico nel Centro Italia; oppure vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni (120, in caso di residenza all’estero), dall’esito positivo dell’istruttoria;

non siano già titolari di impresa in esercizio, alla data del 21.06.2017;

non abbiano ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;

non abbiano un lavoro a tempo indeterminato e si impegnino a non averlo per tutta la durata del finanziamento.

RESTO AL SUD

Cosa finanzia

attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura

fornitura di servizi alle imprese e alle persone

turismo

commercio

attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

Sono escluse le attività agricole.

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro.

È previsto un ulteriore contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale fino a un massimo di 40.000 euro per le società

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Spese ammissibili

Possono essere finanziate le seguenti spese:

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa)

macchinari, impianti e attrezzature nuovi

programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione

spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

Come funzionano le agevolazioni

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte:

50% di contributo a fondo perduto

50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.