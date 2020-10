Il turismo nei borghi italiani: il Borgo Fantasma di Celleno

Sono 2 gli italiani su 3 che hanno scelto di trascorrere le vacanze estive nei piccoli borghi italiani. Il Borgo Fantasma di Celleno ha triplicato le visite

Secondo Coldiretti, il 66% degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze nei borghi italiani. La scelta è ricaduta sui piccoli Comuni per sfuggire allo stress delle grandi città e per scoprire il grande patrimonio culturale delle province italiane. I centri con meno di 5000 abitanti nel territorio nazionale sono 5498, il 70% dei Comuni che rappresentano il 54% del territorio nazionale. Nei piccoli borghi abita il 16% degli italiani, 9,8 milioni di abitanti.

Nei borghi la vita è più sana, a contatto con la natura. Molti li hanno scelti anche per farli rivivere, grazie a progetti di ripopolazione come l’acquisto di una casa ad 1 euro.

Il Comune di Celleno, noto anche come “Il Borgo Fantasma”, indicato dal quotidiano Telegraph come uno dei 25 borghi fantasma più belli d’Italia, da pochi anni è divenuto un’attrattiva nazionale e internazionale e ha registrato crescite oltre il 100%.

Il Comune è situato in provincia di Viterbo, sopra uno sperone tufaceo in una posizione strategica: fra Civita di Bagnoregio e il Lago di Bolsena, appena un’ora da Roma in auto, vicino a Orvieto e al confine con la Toscana.

Secondo i dati della Proloco di Celleno, da luglio 2019 e luglio 2020 i visitatori del borgo sono passati da 960 a 2230, un incremento del 132%. Ad agosto 2019 erano 2300 e ad agosto 2020 sono stati 4460 con un aumento del 93%. A settembre 2019 i visitatori sono stati 500, mentre a settembre 2020 sono stati 1759, con un incremento del 251%. Considerando il periodo di chiusura del lockdown e la quasi mancanza dei turisti internazionali, il Comune di Celleno stima le visite al borgo nel 2020 di almeno 25.000 presenze, raddoppiando rispetto al 2019 con 14.366 visitatori, non tenendo conto delle migliaia di visitatori che raggiungono la località della Provincia di Viterbo per diverse manifestazioni ed eventi locali molto apprezzati.

«Da pochi anni Celleno si è affermato come destinazione turistica di chi vuole scoprire il nostro “Borgo Fantasma” – così commenta il forte trend positivo il sindaco di Celleno Marco Bianchi – Si viene per scoprire l’Italia nascosta, per ammirare il borgo medievale abbandonato un tempo in seguito a terremoti, per passeggiare nelle verdi vallate che ci circondano, per riscoprire i rapporti umani dei piccoli centri, l’ottimo cibo e vino locale, per trovare una nuova vita in tranquillità anche grazie alla possibilità dello smart working e per scoprire la tranquillità della Provincia di Viterbo e della zona della Teverina, dove ci troviamo. Celleno nella fase di lockdown, soprattutto quando siamo divenuti zona rossa, ha avviato diverse dirette in live streaming su Facebook con protagonisti del territorio, attirando turisti virtuali dall’Italia e da tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, anche grazie al supporto delle associazioni locali e dei cittadini. Il lockdown ha incrementato significativamente l’affluenza di visitatori, in un trend che era già partito negli anni passati. Abbiamo lavorato molto come Comune nello sviluppo e nel miglioramento del territorio, come abbiamo lavorato molto con il digitale nella promozione delle nostre bellezze. Lavoriamo in sinergia con tutto il territorio della Tuscia, in particolare con gli altri Comuni della Teverina».

A Celleno si può visitare il maestoso castello medievale situato nella piazza del borgo medievale. Il Castello Orsini, un tempo abitato da buona parte della popolazione, è stato abbandonato dopo un violento terremoto. Per 40 anni il Castello è stato successivamente solo abitato dall’artista di fama internazionale Enrico Castellani, morto nel dicembre del 2017. Castellani nel suo laboratorio-studio di Celleno ha creato la maggior parte delle sue opere apprezzate e acquistate in tutto il mondo. Ora il castello è aperto al pubblico.

Particolarmente nota, invece, è la Festa delle ciliegie di Celleno che si tiene ogni anno, con il caratteristico “sputo del nocciolo”: vince chi espelle a maggiore distanza il nocciolo.

Di grande attrazione è il Festival degli artisti di strada “Teverina Buskers”, uno degli eventi più importanti d’Italia con oltre 50 artisti che partecipano da tutto il mondo. Il borgo è visitato spesso per progetti cinematografici; l’ultima visita in ordine di tempo è del regista Paolo Sorrentino.