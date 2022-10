Il Salone Mediterraneo del Design si chiama ManiFuture

Debutta alla 85° edizione della Fiera del Levante ManiFuture, il salone Mediterraneo del Design.

Nel padiglione 110, fino al 23 ottobre 2022, ospiterà artigiani e aziende manifatturiere. Una vetrina per esibire il made in Puglia ma anche la bellezza e originalità della produzione creativa e innovativa. Esperienza, tradizione ma con gli occhi al futuro: ricerca, tecnologia e business.

Un’iniziativa dedicata a legno arredo, oggettistica, manufatti di pregio in vario materiale ma anche a moda, gioielleria, tessile casa e qualsiasi articolo ad alto contenuto di design.

ManiFuture ha le idee chiare sul suo futuro: diventare un salone permanente attivo tutto l’anno dedicato al design mediterraneo.

Organizzato da Unioncamere Puglia, in collaborazione con la sezione di Puglia e Basilicata dell’ADI (Associazione del Design Industriale), e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bari e del Politecnico di Bari ospiterà anche talk, workshop e mostre, su grandi designer quali Riccardo Dalisi, Vico Magistretti, Franco Albini, Franco Caimi.

Design to Business

In collaborazione con Puglia Sviluppo, ADI Puglia e Basilicata e il Distretto Puglia Creativa e il patrocinio del Politecnico di Bari, ci sarà spazio per Design to business che punta a valorizzare l’eccellenza dell’arredo e del design innovativo pugliese, accompagnando le aziende pugliesi nella ricerca partner. L’auspicio è sviluppare business e collaborazioni nell’ottica dell’internazionalizzazione delle aziende pugliesi.

Di qui i BtoB tra chi offre e chi richiede competenze di design: gratuiti, avranno luogo il 20 ottobre e 21 ottobre. L’auspicio di ManiFuture, Unioncamere Puglia ed EEN è quella di aiutare gli espositori a cercare fornitori, partner scientifici o tecnologici, strutture distributive, in 60 Paesi al mondo.

Spazio poi alla formazione, con un percorso mirato per una classe del Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali” – Indirizzo Architettura e Ambiente – Design industriale, ma anche esposizioni. Ecco la mostra di Riccardo Dalisi “Caffè e latta”, a cura di Alfio Cangiani, con oltre 200 bozzetti e centinaia tra prototipi, Totocchi, caffettiere animate, acquerelli al caffè. Creatività sconfinata quella di Riccardo Dalisi, scrittore, pittore, architetto, poeta, designer, comunicatore, insegnante, scultore, progettista radicale e visionario, innovatore sociale.

Nel centro congressi, invece, sarà allestita “Nel blu dipinto di blu” mostra di opere di design promossa dalla Regione Puglia con il supporto di Puglia Sviluppo S.p.A e già esposta, con grande successo nel Padiglione Italiano all’Expo di Dubai dal 20 al 31 marzo scorso.

L’innovazione si disegna al Politecnico di Bari

In mostra nel Salone Manifuture l’auto da corsa progettata e costruita dagli studenti del Politecnico di Bari, a conferma del livello dell’automotive pugliese, un pilastro per l’economia del nostro territorio, ma anche della ricerca capace di sostenere le sfide dell’innovazione e delle nuove tecnologie che si produce nel campus barese e lo Space Design a cura del prof. Prof. Giuseppe Fallacara, ordinario di Progettazione Architettonica.

Da un lato il lavoro svolto dai laureandi della tesi GraLunar, la progettazione di un insediamento permanente sulla superficie lunare, dall’altro la Space Architecture, elaborata all’interno del dipartimento DICAR del Politecnico di Bari.

L’allestimento prevede la riproduzione, a scala quasi reale, di una porzione esemplificativa del modulo espandibile di cui si compone l’habitat. Finestre virtuali trasmetteranno il video di sintesi del Laboratorio di Tesi e immagini dell’ambiente lunare. Il fulcro dello spazio espositivo è costituito dal plastico di progetto, un prototipo che ricostruisce tridimensionalmente una porzione dell’insediamento. Infine, la stampa esterna permette di riprodurre la conformazione del modulo dispiegabile, costituito da pannelli a sezione triangolare che fanno riferimento alla teoria degli origami, nello specifico al pattern Yoshimura Diamond, costituito da triangoli che permettono di ricreare una geometria assimilabile alla figura del diamante.

Nel Padiglione dell’Innovazione della Fiera del Levante (16 ottobre dalle 11 alle 13) andranno invece in scena alcune delle più rappresentative innovazioni prodotte da nuove e giovani realtà imprenditoriali pugliesi la cui prototipazione è stata condotta nel FabLab Poliba, Centro Tecnologico per la Fabbricazione Digitale. L’allestimento punterà sulla divulgazione di diversi prototipi sperimentali ideati in contesti di microimprese gran parte delle quali finanziate dalle misure di sostegno alla imprenditorialità della Regione Puglia. Progetti e prototipi che possono raccontare un ricaduta pragmatica e rapida nella vita di tutti i giorni.

Il tutto attraverso il trasferimento del know-how digitale al fianco delle imprese e dei professionisti del territorio per supportare l’aumento di competitività nel mercato dell’economia globale (qui programma e info sull’evento). Al termine esibizione musicale sulle note di un violino realizzato con la stampante 3D.

Dal Salone dell’arredamento all’innovazione olografica

Da un lato un atteso ritorno: il Salone dell’arredamento.

Nel nuovo padiglione si potrà curiosare tra marchi di grande prestigio, sistemi di riposo e edilizia abitativa per interni ma anche edilizia outdoor, fra mobili da giardino e piscine.

Dall’altro una novità: un palco olografico dove proiettare l’ologramma di persone che in diretta interagiscono e dialogano con altre persone fisicamente presenti, che permette di immergere relatori (olografici o reali che siano) all’interno di contenuti digitali tridimensionali o di dar vita a scene interamente olografiche. Il Salone dell’innovazione ospita Evholo, startup di Predict, azienda innovativa nel settore dell’healthcare, che propone il concetto di realtà aumentata e comunicazione olografica in contesti diversi da quello medicale rendendo la tecnologia e l’innovazione protagoniste dell’85esima edizione della Campionaria generale internazionale.

Evholo realizzerà l’installazione di un Palco Olografico grazie a Optip, il software di comunicazione multicanale basato su tecnologie di realtà aumentata e olopresenza che permette di trasportare in tempo reale una persona in ologramma in qualsiasi parte del mondo, coprendo qualsiasi distanza e riducendo anche l’utilizzo di mezzi di trasporto con conseguente diminuzione di emissioni di CO2.

Modello di comunicazione capace di entusiasmare e coinvolgere il pubblico molto più rispetto ai sistemi tradizionali, l’olografia rappresenta una nuova frontiera, un modello di comunicazione all’avanguardia utilizzabile nei contesti più vari, da quello aziendale all’entertainment, e nel quale le espressioni, i gesti, le movenze di una persona hanno una forza comunicativa molto maggiore rispetto a quella di un qualsiasi video trasmesso sullo schermo di un computer o di uno smartphone.