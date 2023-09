Il primo weekend green di settembre tra aquiloni, stelle, birdwatching e kayak

Esaurita la scorpacciata di eventi di agosto, il primo fine settimana di settembre propone comunque un Ecoweekend ricco di iniziative. Vari ed eterogenei gli appuntamenti: tra aquiloni e osservazioni astronomiche si guarda il cielo, con i kayak si punta all’acqua e poi,l ovviamente, numerose le proposte sulla “terraferma”

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Festival degli aquiloni

Occhi puntati al cielo per il Festival Internazionale degli Aquiloni il 2 e 3 settembre.

La zona Prati della litoranea di Savelletri, nel Comune di Fasano, ospiterà dalle ore 10 alle ore 19, otto postazioni adibite per l’evento. Predisposta un’area per i laboratori di aquiloni, due giardini allestiti per accogliere i visitatori, tre aree di volo per aquiloni acrobatici, di grandi dimensioni e ad uso dei partecipanti ai laboratori. Gli aquilonisti professionisti libreranno le loro creazioni, molte delle quali a tema animale, per intrattenere grandi e piccini.

Il Festival, realizzato dall’Associazione Filovola, porta in mostra creazioni artigianali di pregio provenienti da tutto il mondo, completamente gratuito, è sponsorizzato dallo ZooSafari di Fasano in occasione del 50° anniversario di attività del Parco più grande del Paese.

Bari sotto la città

Tra gli appuntamenti di PugliArte, sabato e domenica alle 18 è in programma “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del centro antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nei sotterranei della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio. Punto d’incontro: Piazza Federico II c/o ponte di pietra Castello, info 3403394708.

Farm green

Un reading sonoro immersi nella natura, dei sensori applicati sulle piante per ascoltare il suono che emettono una performance alla scoperta del nostro posto nell’universo. Sabato 2 settembre dalle 16:30 fino al tramonto in Contrada Guaguino / Coreggia (Alberobello) appuntamento con Little farm festival: in programma una breve passeggiata lungo la Ciclovia dell’Acquedotto per poi giungere in un’area suggestiva dove prenderà vita una performance dedicata alla natura, “Music of the plants”. Attraverso dei sensori applicati sulle foglie, si ascolterà il suono che ogni pianta emette. Music of the Plants è una performance che porta a scoprire il nostro posto nell’universo: voce di Nick Difino, suoni di Vittorino Curci e Gianni Console, sensoristica arborea di Music of the Plants, testi di Stefano Mancuso, Nicola Difino, Telmo Pievani. Info

“Il potere degli alberi e dei boschi”

Riprende il ciclo di incontri “R.A.D.I.C.I – Le giornate della RECUPA”, ideato dalle associazioni Laverdevia e ABAP Aps, con due eventi dedicati a “Il potere degli alberi e dei boschi”. Numerosi gli ospiti della Masseria La Recupa di Scardinale, a Gravina in Puglia, che nelle giornate del 2 e del 9 settembre guideranno i partecipanti alla scoperta del potere del “popolo verde”.

Il programma di sabato 2 settembre. Alle 11:00 Alma Sinibaldi, ABAP Aps, e Vincenzo Coppa, Laverdevia – introduzione alle giornate; 11:30 Maria Rosaria Dibenedetto e Gaia Merra – Alberi per la vita: insegnare ad amare gli alberi; 12:00 Lucia Difonzo – il Gelso “Abba” di Altamura; 12:30 Nicola Morea e Giuseppe Candela – Comune di Irsina: il bosco di Verrutoli di Irsina. Inoltre, nel corso dei due appuntamenti, si ammirerà la mostra fotografica “Dalla A alla B: Alberi e Boschi” di Michele Carnimeo, potremo fotografare due alberi monumentali siti nella masseria Recupa di Scardinale, cercando di catturarne in immagini il potere, e ci si inoltrerà nel bosco Difesa Grande in compagnia di Giuseppe Lapolla e Marcello Mastrorilli, fino alla quercia dedicata al musicista Ezio Bosso. Informazioni: 345.4146026

Cibo è salute

Sabato 2 settembre alle ore 11 presso la sede dell’Ordine dei Medici si terrà il primo appuntamento del percorso partecipato “Cibo Comune”, finalizzato all’adozione del Piano del Cibo della città di Lecce. “Cibo è salute” è il tema dell’incontro, incentrato sulle diete sostenibili e i corretti stili di vita ed alimentari.

All’incontro prenderanno parte il l’assessore alle Attività Produttive Paolo Foresio, il presidente dell’Ordine dei medici Donato De Giorgi. Interverranno Virginia Meo di Oltre Mercato Salento, Sergio Longo della Condotta Slow Food di Lecce, il medico ortopedico Nicola Ciannamea, la nutrizionista Eleonora Rollo. I cittadini sono invitati ad intervenire e a fornire il vostro contributo in sede di dibattito.

Il cielo stellato

Doppio appuntamento nel fine settimana con il Planetario di Bari. Sabato 2 settembre a partire dalle ore 20:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Domenica 3 settembre si va in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra spazi aperti e sconfinati, in una zona con scarsissimo inquinamento luminoso.

L’appuntamento è presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria alle ore 20 per visitare l’azienda agricola, conoscere i suoi tanti animali e degustare i prodotti caseari di produzione propria. Info bariplanetario@gmail.com.

In kayak alle grotte marine

Domenica 3 settembre divertente escursione in kayak in uno dei tratti di costa più belli del Gargano, quello tra il famoso Arco di San Felice e le meravigliose grotte marine, vere opere d’arte della natura in questo tratto di costa tra Vieste e Mattinata che testimoniano l’evoluzione geologica, lunga oltre 100 milioni di anni, del Parco Nazionale del Gargano. Il posizionamento sarà su kayak singoli o doppi a seconda della formazione del gruppo. Info www.garganonatour.it

Dal tramonto alle stelle

Un’escursione emozionale nel Parco Naturale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, aperto straordinariamente in notturna. Domenica il canto delle cicale, il verso delle civette e i profumi inebrianti della macchia mediterranea, faranno da colonna sonora alla nostra escursione e condurranno, per selvaggi sentieri, a una piccola caletta di ghiaia e ciottoli per un bagno rigenerante. Esplorando gli spazi siderali fin dove le costellazioni sembreranno tuffarsi in mare. Suoni, melodie e storie della tradizione arricchiranno di volta in volta la nostra esperienza al bagliore argenteo delle stelle. Info 3358227845.

Nuovi paesaggi archeologici e sociali

Il viaggio itinerante del progetto regionale Nuovi Paesaggi Archeologici e Sociali a cura di Vivarch APS, con gli incontri tematici “Storie, luoghi e racconti”, fa tappa a Calimera. Il 2 settembre si è ospiti della Casa Museo della Civiltà contadina e della Cultura Grika, a partire dalle ore 17:30: l’incontro prevede una visita guidata al museo unita ad una passeggiata culturale a cura del responsabile Silvano Palamà. A seguire workshop tematico, Co-progettazione, momenti conviviali e aperitivo di Comunità per progettare nuovi paesaggi archeologici e sociali. Info 3882555704.

Escursione in masseria e sui pascoli

Saranno Piero e gli animali della sua masseria i veri protagonisti della prossima iniziativa Murgia Enjoy che si svolgerà con una dettagliata visita in masseria per poi affrontare un percorso illuminato dalle stelle e da una luna calante. Oltre alla possibilità di apprezzare la bontà degli ottimi formaggi e delle selezionate carni che Piero riserva ai suoi clienti e che potranno essere acquistati direttamente dal produttore, i partecipanti potranno conoscere i territori sui quali Piero conduce al pascolo i suoi animali permettendo loro di nutrirsi di piante spontanee che conferiscono un sapore unico a carni, latte e formaggi.

L’incontro dei partecipanti è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 2 settembre. Info: www.murgiaenjoy.it

Birdwatching

Una camminata ai margini della salina più grande d’Italia, dove un tempo si trovava una grande laguna costiera.

E’ la proposta di escursione per sabato 2 settembre: si parte dal Parco Baden Powell di Trinitapoli e da lì alcuni sterrati condurranno ai campi di carciofo e poi lungo l’enorme serie di vasche, incontrando due torrette in legno per l’avvistamento di numerosissime specie di uccelli migratori e stanziali, fra i quali gli splendidi fenicotteri rosa, facilmente avvistabili mentre si levano in volo oppure intenti col loro becco adunco a dragare i fondali in cerca di cibo, prevalentemente Artemia salina, “causa” del loro caratteristico colore rosato. Info 3493669187.

Ambiente in festa

Il 2 settembre a Laterza ultimo atto di “Ambiente in festa”, per chiudere la tre giorni ricca di temi riconducibili alla sostenibilità ambientale come riciclo dei rifiuti, riutilizzo, biodiversità, organizzata dal Comune di Laterza ed inserita nel cartellone di LaterzaEstate, in collaborazione con le associazioni Gaia, Lipu, Cara, Stili con Stile, La Gravina e Pro Loco Laterza.

Una iniziativa per festeggiare l’ambiente. Laboratori, musica, ospiti di spessore, passeggiate in gravina, addobbi in piazza, mostra video/fotografica sulla fauna nella Gravina di Laterza, tutto all’insegna del rispetto e della tutela dell’ambiente. Info: www.laterzaturismo.com

Un giorno a Egnazia

Domenica 3 settembre si vive ina giornata speciale per conoscere Egnazia sotto il profilo storico e naturalistico; si parte con la visita dell’urbs romana e le terme dove scoprire la grandezza di Egnazia dell’epoca romana, la sua importanza quale centro nevralgico per gli scambi commerciali e culturali tra occidente ed oriente fino al suo definitivo abbandono avvenuto nel medioevo.

Ci si sposta in seguito verso il mare, all’ Archeolido, dove ci si ferma per una pausa bagno e pranzo libero in uno dei lidi più singolari del litorale pugliese. Si scoprirà la flora e la fauna presente in questo tratto di costa con le sue calette incontaminate. A far da cornice saranno le mura messapiche, l’acropoli e l’antico porto della città romana e da qui sarà possibile spaziare con lo sguardo dal bellissimo skyline di Monopoli a quello di Torre Canne con il suo faro, ottima posizione per scattare foto naturalistiche. Si tornerà poi al Museo Archeologico Nazionale di Egnazia, recentemente ristrutturato, per conoscere la storia di Egnazia, i miti e la sua evoluzione dall’età del bronzo al medioevo. Info: 3286474719.

Sulphur Acque Nascoste

Domenica 3 settembre alle ore 19:30 presso il Museo Acquario di Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò, si terrà l’incontro Sulphur, Acque Nascoste . Interverrà Michele Onorato, biologo del Centro di Speleologia Subacquea Apogon di Nardò, che relazionerà sulle ricerche scientifiche nelle grotte sottomarine del Salento. Modera l’incontro Sergio Fai, biologo marino del Comune di Nardò.

Info: www.acquariodelsalento.it/

Notturna in bike a Nardò

A Nardò è in programma la terza edizione della Notturna in bike. Domenica 3 settembre, con ritrovo alle 18 presso il giardino botanico in Piazza Cesare Battisti, prenderà il via la manifestazione ciclistica a sfondo solidale che ha come scopo quello di sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, con una raccolta fondi. L’ evento sportivo non è competitivo e ha un percorso a bassa difficoltà. Info: 3384384603.