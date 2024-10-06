Il Parco dell’Alta Murgia celebra la Giornata Mondiale della Geodiversità

MurGEopark, Geoparco Mondiale UNESCO dal 9 settembre, apre le porte ai visitatori

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia apre le porte alla comunità locale e ai visitatori, nella Giornata Mondiale della Geodiversità che si celebra il 6 ottobre, a scoprire la straordinaria ricchezza geologica di MurGEopark, proclamato Geoparco Mondiale UNESCO lo scorso 9 settembre. Quest’anno, la celebrazione assume un significato ancora più profondo per il territorio, grazie al prestigioso riconoscimento UNESCO.

Due appuntamenti speciali sono stati organizzati nel territorio di Gravina in Puglia, entrambi guidati dalle guide ufficiali dell’Ente Parco, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare la geodiversità di MurGEopark. Questi percorsi rappresentano non solo un’occasione di scoperta, ma anche un’opportunità per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di proteggere il patrimonio naturale del territorio.

Il primo appuntamento prevede un’escursione al Pulicchio di Gravina, alla Fossa Bradanica e al Costone, un percorso che attraversa una delle doline più affascinanti della regione. Questa formazione geologica, insieme alla Fossa Bradanica, offre una preziosa testimonianza della storia geologica della Murgia, mentre il Costone regala ai partecipanti panorami mozzafiato. Un viaggio nella geologia e nel paesaggio che evidenzia l’importanza di queste formazioni per la comprensione della nostra storia naturale.

Il secondo appuntamento porterà i partecipanti alla scoperta della gravina e del Geomuseo di Arcangelo Scacchi, con un percorso che partirà dal suggestivo Ponte Acquedotto, ammirando il canyon circostante, per concludersi al museo dedicato al celebre geologo ottocentesco Arcangelo Scacchi. L’itinerario permetterà ai visitatori di immergersi nella bellezza rupestre del territorio, approfondendo la conoscenza della geodiversità grazie alle risorse del Geomuseo, un polo scientifico e didattico ospitato nell’ex Monastero di Santa Sofia, istituito durante il percorso di candidatura a Geoparco UNESCO.

L’evento non si limita a celebrare la geodiversità, ma mira a coinvolgere attivamente i cittadini, sensibilizzandoli sull’importanza della valorizzazione del territorio e contribuendo al contempo alla crescita del geoturismo, una delle leve principali per il futuro dell’Alta Murgia e delle Premurge. L’Ente Parco ha l’intento di organizzare, in futuro, ulteriori iniziative per promuovere una conoscenza sempre più profonda delle risorse naturali, consolidando il legame tra la popolazione e il territorio.

La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione è possibile contattare le guide del Parco ai numeri 340 5488636 e 347 7578517.